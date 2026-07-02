La cuenta atrás para conocer la programación de la sexta edición Gata Negra ya ha comenzado

En la provincia de Cáceres hay un lugar donde cada verano la frontera con Portugal se borra durante unos días con la novela negra como nexo territorial. Eso es lo que ocurre con Gata Negra, el Festival Transfronterizo y Comarcal de Novela Negra que celebrará en Moraleja su sexta edición del 3 al 8 de agosto y que volverá a convertir durante unos días a la Sierra de Gata y a la vecina comarca portuguesa de Idanha a Nova en un espacio compartido de literatura, turismo y actividad cultural.

La nueva edición será presentada oficialmente este viernes en el Palacio Carvajal de la Diputación de Cáceres, en un acto que servirá para dar el pistoletazo de salida a una cita ya plenamente asentada en el calendario cultural del verano extremeño. El cartel de este año, obra del artista riojano José Ángel Ligero Martínez bajo el lema "De espaldas a la ley", anticipa una edición que quiere seguir reforzando la personalidad de un festival que ha sabido crecer sin perder su raíz comarcal y fronteriza.

Una cita que une literatura y territorio

Gata Negra nació en 2021 impulsado por el Ayuntamiento de Moraleja y con el escritor extremeño Luis Roso como comisario. Desde el principio, el planteamiento fue claro: utilizar la novela negra como motor cultural, pero también como herramienta para proyectar la comarca, dinamizar la economía local y tejer una programación que trascendiera el simple formato literario.

Ese origen ayuda a explicar por qué el festival ha mantenido siempre una vocación que va mucho más allá de Moraleja. La propuesta se construyó desde el inicio con una mirada abierta a La Raya, integrando actividades y conexiones con localidades portuguesas próximas y subrayando que la cultura también puede funcionar como territorio compartido entre ambos lados de la frontera.

Ese carácter transfronterizo es uno de los rasgos que mejor definen a Gata Negra. No solo porque el festival convoque a autores, editoriales, periodistas y lectores de España y Portugal, sino porque convierte durante unos días a este rincón del norte cacereño en un punto de encuentro donde la geografía política pierde peso frente a una comunidad cultural mucho más amplia.

De proyecto joven a cita consolidada

En apenas cinco años, el festival ha experimentado un crecimiento notable. Lo que comenzó como una iniciativa con voluntad de abrir hueco a la cultura en la comarca se ha convertido en una de las grandes citas del verano cultural extremeño. La clave de esa consolidación parece estar en la combinación de varios factores: una programación especializada, una atmósfera cercana, un género con un público cada vez más fiel y una clara capacidad para vincular literatura con vida local.

Actualmente, Gata Negra se celebra cada año en el primer fin de semana de agosto, atrayendo a autores, lectores y visitantes de diferentes puntos del país. Pero su importancia no se mide solo por la presencia de nombres conocidos del género, sino también por su capacidad para activar el turismo, el comercio y la hostelería de la zona.

El festival se define por su carácter transfronterizo y comarcal. Por un lado, porque desborda el marco local y mira de forma natural hacia Portugal. Por otro, porque quiere implicar a la comarca y hacer que la novela negra no se quede encerrada en un escenario aislado, sino que dialogue con el pulso cotidiano de la Sierra de Gata.

Moraleja e Idanha a Nova unidos

La edición de este año volverá a desplegar esa lógica compartida. Moraleja, en Sierra de Gata, e Idanha a Nova , en Portugal, serán de nuevo los espacios sobre los que se proyecte el festival, en una fórmula que permite reunir a profesionales del libro con un público amplio y diverso.

Editoriales, escritores, periodistas especializados y amantes del género convivirán en una cita que sigue entendiendo la novela negra como una excusa poderosa para generar conversación, encuentros y movimiento en el territorio.

La propia elección del cartel y de su lema apunta en esa dirección. "De espaldas a la ley" mantiene el pulso simbólico del género negro, pero también refuerza la idea de un festival que ya ha encontrado un imaginario propio y reconocible.

Una apuesta cultural con impacto local

A lo largo de sus ediciones, Gata Negra ha ido demostrando que los festivales literarios no solo sirven para enriquecer una agenda cultural, y que también pueden actuar como palanca de proyección exterior para municipios y comarcas que encuentran en ellos una forma distinta de situarse en el mapa. En este caso, la literatura negra ha funcionado como hilo conductor para activar una oferta que combina cultura, paisaje, frontera, comercio y verano.

Gata Negra no se ha limitado a invitar autores y programar charlas, sino que ha construido una identidad vinculada al lugar donde se celebra, y eso le ha permitido crecer sin dejar de sonar a comarca.

La sexta edición llega así con el reto de confirmar todo lo conseguido hasta ahora, pero también con una ventaja importante. Ha demostrado que en la provincia de Cáceres hay un lugar donde, cada verano, la frontera se difumina durante unos días y la novela negra deja de ser solo literatura para convertirse también en paisaje, conversación y motivo de regreso.