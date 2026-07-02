El lado menos conocido de la defensa nacional se abre al público en Trujillo

¿Te gustaría conocer de primera mano cómo se organiza hoy la defensa nacional? Trujillo ofrecerá esa posibilidad este mes de julio a través de una exposición que acerca al público una realidad profesional compleja, en constante evolución y obligada a adaptarse de forma continua a los nuevos retos internacionales.

El Conventual de San Francisco acogerá del 8 al 31 de julio la muestra 'Defensa Nacional. La adaptación permanente de las Fuerzas Armadas', una propuesta impulsada por el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Trujillo que repasa la transformación reciente de las Fuerzas Armadas españolas.

La propuesta invita a recorrer, de manera divulgativa, la evolución experimentada por el Ejército español en las últimas décadas y su adaptación a los nuevos retos y amenazas del contexto internacional.

La cita arrancará con una conferencia inaugural prevista para el martes 8 de julio a las 12:00 horas, a cargo del coronel subdelegado de Defensa en Cáceres, Vicente Lunar, que ocupa este puesto desde el 15 de diciembre de 2023.

Una muestra para explicar cómo cambia la defensa

La exposición se presenta como un recorrido por la estructura y la evolución reciente de las Fuerzas Armadas españolas. En ella podrán verse infografías sobre la organización conjunta del sistema de defensa, paneles específicos dedicados al Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, así como una selección de imágenes centradas en despliegues internacionales, misiones humanitarias y el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El objetivo es acercar al público una realidad profesional compleja y en permanente actualización, marcada por la necesidad de responder a escenarios cada vez más cambiantes. El propio título de la actividad refleja precisamente esa idea, la defensa como un ámbito que no permanece inmóvil, sino que reajusta estructuras, capacidades y funciones conforme cambian el entorno geopolítico, las crisis y las necesidades de respuesta.

Una exposición itinerante que ya ha pasado por otras localidades

La muestra que llegará ahora a Trujillo ya ha recorrido otros puntos de Extremadura. Antes pasó por Cáceres, donde pudo visitarse entre el 7 y el 23 de marzo en la Subdelegación de Defensa; por Badajoz, donde se instaló en el Hospital Centro Vivo entre el 8 y el 26 de abril; y más recientemente por Jaraíz de la Vera, donde el Museo del Pimentón la acogió desde el 17 de junio hasta comienzos de julio.

Ese carácter itinerante refuerza su vocación divulgativa. No se trata solo de exhibir materiales, sino de llevar una determinada cultura de seguridad y defensa a espacios cercanos al ciudadano, fuera de los recintos estrictamente militares y en diálogo con edificios de uso cultural o institucional.

El papel del coronel Vicente Lunar Bravo

La inauguración en Trujillo correrá a cargo de Vicente Lunar Bravo, coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra y actual subdelegado de Defensa en Cáceres. Su nombramiento fue se hizo oficial a finales de 2023 con efectos desde el 15 de diciembre de ese año.

Desde su llegada al cargo ha mantenido una presencia pública activa en la provincia, participando en encuentros con ayuntamientos y en acciones de difusión de la cultura de defensa. Esa línea de trabajo aparece reflejada, por ejemplo, en colaboraciones con municipios como Arroyo de la Luz y en intervenciones públicas donde ha insistido en la importancia de acercar la labor de las Fuerzas Armadas al ámbito educativo y a la ciudadanía en general.

Defensa y divulgación en un espacio patrimonial

La elección del Conventual de San Francisco se debe a que este es uno de los espacios culturales más reconocibles de Trujillo, permite situar la muestra en un entorno patrimonial que amplía su capacidad de atracción y facilita el acceso de vecinos y visitantes.

La combinación entre un contenido ligado a la defensa nacional y un espacio histórico de fuerte identidad local añade además una dimensión simbólica a la propuesta.

En este sentido, la exposición se plantea como una oportunidad para que el público conozca de cerca cómo se articula hoy la defensa española, qué cuerpos la integran, cómo se organiza y de qué manera interviene tanto en escenarios internacionales como en misiones humanitarias o de emergencia.

A veces la defensa se percibe como un ámbito lejano, reservado a especialistas o ligado solo a momentos de crisis. Exposiciones como esta intentan justo lo contrario, es decir, sacarla del marco abstracto y convertirla en una conversación más cercana, visible y comprensible.

Durante varias semanas, Trujillo ofrecerá la posibilidad de mirar una realidad compleja no desde la distancia, sino desde un recorrido abierto al público en pleno corazón de la ciudad.