Más de 300 dosis de cocaína intervenidas en dos controles de la Guardia Civil en Cáceres con tres detenidos

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres, dos de 28 años y otro de 30, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas en dos actuaciones desarrolladas en la provincia de Cáceres.

La primera intervención tuvo lugar el 24 de junio en una vía de acceso a Navalmoral de la Mata, donde los agentes habían establecido un control de seguridad ciudadana. Al advertir la presencia de la Guardia Civil, el conductor de un turismo hizo amago de detenerse en el arcén para tratar de evitar el dispositivo.

Los agentes interceptaron el vehículo, en el que viajaban dos personas, y observaron cómo uno de los ocupantes abría la puerta y arrojaba dos bolsitas al exterior. En su interior había 138 dosis de cocaína preparadas presuntamente para su venta.

Tras identificar a los dos ocupantes, los guardias civiles comprobaron además que el copiloto llevaba cerca de 17 gramos de hachís. Ambos fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Al conductor se le atribuye también un supuesto delito contra la seguridad vial, ya que carecía de permiso de conducir en vigor por la pérdida total de puntos. Además, sobre él pesaba una requisitoria judicial de detención.

Trujillo

La segunda actuación se produjo el 30 de junio en Trujillo. En este caso, los agentes dieron el alto a otro vehículo y, al observar el comportamiento del conductor, procedieron a registrarlo. En el interior localizaron un bolso con pequeñas bolsitas de cocaína dosificada para su presunta venta. En total, la Guardia Civil intervino 170 dosis de cocaína.

El conductor, un hombre de 28 años, fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

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Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas a los juzgados competentes de Navalmoral de la Mata y Trujillo, respectivamente.