¿Sabes qué especies vegetales encajan mejor en tu pueblo? Aprende a cuidarlo desde sus zonas verdes con esta guía

Las zonas verdes, los árboles y, en general, toda la flora de la provincia de Cáceres forman parte de algo mucho más importante que la simple imagen de un pueblo. No solo generan oxígeno o embellecen calles y plazas, sino que ayudan a regular la temperatura, aportan sombra en los meses más calurosos y mejoran la calidad de vida del conjunto de la población.

Por eso resulta fundamental saber cómo cuidarlas, qué especies son las más adecuadas para cada entorno y de qué manera deben planificarse estos espacios. Con esa idea nace la nueva guía impulsada por la Diputación de Cáceres, pensada para llegar a los ayuntamientos de la provincia, pero también a la ciudadanía.

Una guía para resolver dudas reales

La nueva publicación parte de una necesidad muy concreta: ofrecer a los municipios una herramienta útil para orientar la plantación y el cuidado de árboles y arbustos, especialmente en aquellos pueblos pequeños que no disponen de personal técnico específico ni de grandes presupuestos para jardinería.

La diputada delegada del área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García, explicó que se trata de un trabajo muy consensuado, con mucho tiempo detrás, que pretende reflejar también la experiencia acumulada en las campañas desarrolladas por la Institución Provincial.

La responsable provincial recordó que el vivero retomó su actividad en 2015, después de años sin funcionar, con una idea clara: "ayudar a todos los pueblos de la provincia, por pequeños que fueran". En ese contexto, defendió que la jardinería y el arbolado no deben verse solo como un elemento ornamental, sino como una parte esencial de la lucha contra la huella de carbono, del cuidado medioambiental y de la reducción de las llamadas islas de calor, cada vez más visibles en los municipios cacereños durante el verano.

Del vivero provincial a una herramienta didáctica

La guía nace también como respuesta a las dudas que suelen surgir en las campañas de reparto de árboles y arbustos. Según explicó García, muchos ayuntamientos se preguntan dónde plantar cada especie, qué variedades son las más adecuadas o cuál debe ser el marco de plantación.

A eso se suma otra dificultad frecuente: identificar especies cuando llegan sin hoja o entender qué necesidades concretas presenta cada una. La intención, por tanto, ha sido crear un documento de consulta claro, didáctico y fácil de manejar, acompañado de fotografías y de casos reales observados en la provincia, tanto de buenas plantaciones como de errores que conviene evitar.

El objetivo es que "esta herramienta llegue a todos los ayuntamientos, pero también a las bibliotecas" y a otros espacios donde pueda utilizarse con fines divulgativos y educativos, especialmente en ámbitos relacionados con la biología o el conocimiento del entorno provincial. La diputada subrayó además el trabajo realizado junto al equipo humano del vivero provincial y la colaboración de la técnica Olga Jabato, sin la que este proyecto no habría sido posible.

El respaldo técnico del Colegio de Ingenieros Forestales

En la elaboración del documento ha participado el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Cáceres, cuyo decano, Iván Muñoz, explicó que la iniciativa surgió precisamente de la necesidad de contar con un documento de referencia para esos gestores municipales que muchas veces no disponen de información técnica suficiente sobre las especies vegetales.

A su juicio, el esfuerzo que ya hace la Diputación al suministrar materia vegetal a los municipios necesitaba completarse con una herramienta que ayudara a mejorar la eficacia de esas actuaciones.

Muñoz detalló que la guía se ha estructurado en dos grandes bloques. El primero responde a preguntas generales: por qué son necesarias las infraestructuras verdes urbanas, cómo deben planificarse y gestionarse, y de qué manera influye el entorno natural de cada municipio.

En ese apartado citó la conocida "regla 3-30-300" de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que recomienda que cualquier persona pueda ver al menos tres árboles de gran porte desde su vivienda o centro de trabajo, vivir en un barrio con un 30 por ciento de cobertura arbórea y estar a menos de 300 metros de una zona verde. Según señaló, esa idea no solo remite a la conservación de la naturaleza, sino también al bienestar físico y psicológico de la población.

Más de 50 fichas para aprender a elegir

El segundo gran bloque es, en palabras del decano, el más práctico, ya que es el que ayuda a elegir especies. Para ello se han elaborado más de 50 fichas a partir de una selección del vivero provincial de la finca La Haza, en Malpartida de Plasencia, con árboles, arbustos, matorrales y trepadoras.

Muñoz aclaró que se fijó ese límite por razones prácticas, aunque en el vivero existen muchas más especies. Cada ficha incorpora fotografías, ejemplos reales tomados en pueblos de distintos puntos de la provincia y recomendaciones visuales y accesibles para ayudar a decidir si una variedad se adapta mejor a un parque, a una calle o a las condiciones naturales de un municipio determinado.

La nueva guía quiere convertirse así en una herramienta útil, cercana y estable para quienes cada año tienen que decidir qué plantar, dónde hacerlo y con qué criterios. En una provincia tan extensa y diversa como Cáceres, donde no se parece en nada un pueblo de alta montaña a otro de penillanura, elegir bien un árbol es la clave para garantizar qué especie echará raíces de verdad y acompañará durante años la vida de un pueblo.