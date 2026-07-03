La manzanilla cacereña pide auxilio frente al avance del olivar superintensivo

El olivo es una de las variedades arbóreas más representativas de la provincia de Cáceres, lo que se traduce en una presencia muy amplia de aceituna en buena parte del territorio. Sin embargo, el hecho de que exista una elevada disponibilidad de este producto no implica que su rentabilidad acompañe en la misma medida.

Ese es precisamente el asunto que ha llegado este jueves a la Diputación de Cáceres de la mano de la cooperativa de segundo grado 'Aceitunera de Granadilla', que ha pedido a la institución provincial que ayude a agrupar al sector de esta variedad de aceituna para reforzar el valor del olivar tradicional y asegurar su viabilidad económica.

La reunión ha estado encabezada por el presidente provincial, Miguel Ángel Morales, junto al director gerente de la cooperativa, José Martín Palomero, y varios socios de la entidad. Sobre la mesa, una preocupación que el sector considera ya inaplazable: el avance del olivar superintensivo y su impacto sobre el modelo tradicional vinculado a la manzanilla cacereña, una variedad muy ligada al norte de la provincia.

El peso creciente del superintensivo

Palomero trasladó a la Diputación que la expansión del olivar superintensivo ya no es una hipótesis, sino una realidad que irá ganando aún más presencia en los próximos años. A su juicio, ese modelo ejerce una fuerte presión sobre el olivar tradicional debido, sobre todo, a sus menores costes de producción y a su mayor capacidad competitiva.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en la reunión con representantes de la cooperativa de segundo grado 'Aceitunera de Granadilla'. / Cedida a El Periódico Extremadura

En ese contexto, el responsable de Aceitunera de Granadilla advirtió de que la manzanilla cacereña es, según los datos oficiales que maneja el sector, la variedad de aceituna de mesa con menor rentabilidad de España. Esa situación obliga, a su juicio, a "dejar atrás el diagnóstico y empezar a construir respuestas concretas" si se quiere garantizar el futuro de este cultivo.

En este sentido, la cooperativa quiso plantear la reunión no solo para exponer un problema, sino como un primer paso hacia la búsqueda de alternativas reales.

Una propuesta para unir al sector

La principal idea trasladada por Aceitunera de Granadilla pasa por favorecer una unión estratégica entre productores y cooperativas del norte de la provincia. El objetivo sería crear un espacio estable de colaboración en el que se integren las principales cooperativas de primer grado y los agricultores vinculados al cultivo de la manzanilla cacereña.

Según explicó Palomero, la intención es conseguir que entre el 60 y el 70 por ciento de los agricultores del norte de Cáceres participen en esta iniciativa, con la idea de trabajar de forma conjunta por el futuro del sector. A partir de ahí, la cooperativa propone también avanzar hacia un convenio de colaboración con la Diputación de Cáceres que permita desarrollar acciones de promoción, valorización y defensa del olivar tradicional.

La estrategia, por tanto, no se limitaría a una reivindicación simbólica del cultivo, sino que buscaría reforzar su competitividad y su capacidad de mantenerse como actividad viable.

Apoyo institucional

Morales mostró durante el encuentro su disposición a colaborar con la iniciativa y recordó que la Diputación ya viene apoyando desde hace años distintas líneas vinculadas al aceite y al olivar tradicional.

El presidente provincial defendió que la manzanilla cacereña representa mucho más que una actividad agrícola, ya que su mantenimiento tiene efectos directos sobre la economía local, el empleo y la fijación de población en los municipios del norte de la provincia.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en la reunión con representantes de la cooperativa de segundo grado 'Aceitunera de Granadilla'. / Cedida a El Periódico Extremadura

Ese enfoque enlaza con una visión más amplia del olivar, entendido no solo como cultivo, sino también como parte del paisaje, de la identidad productiva y del equilibrio social de muchas zonas rurales.

La cooperativa Aceitunera de Granadilla una agrupación de unos 1.000 agricultores y agricultoras, está integrada por ocho cooperativas de la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, lo que da idea del peso que puede llegar a tener una iniciativa de coordinación como la que ahora se plantea.

Un trabajo previo en torno al olivo

La Diputación de Cáceres forma parte desde 2022 de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), una entidad que trabaja en ámbitos como el apoyo técnico a ayuntamientos, la asistencia a almazaras y cooperativas, el impulso al olivar de montaña, la búsqueda de valor añadido para los recursos del olivo o la formación dirigida tanto a profesionales como a consumidores.

Además, en el marco del proyecto 'Oleoturismo en España', desarrollado junto a otras diputaciones bajo el liderazgo de AEMO y financiado con fondos Next Generation, se ha trabajado en el diseño de Rutas del Aceite para impulsar el olivar familiar y la cultura del olivo.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en la reunión con representantes de la cooperativa de segundo grado 'Aceitunera de Granadilla'. / Cedida a El Periódico Extremadura

A ello se suman los convenios que la institución mantiene con las Denominaciones de Origen Protegidas de la provincia, como Aceite Gata-Hurdes y Villuercas-Ibores-Jara, a través de los cuales se apoya la comercialización y promoción del aceite cacereño mediante ferias, concursos, exposiciones, talleres, catas y experiencias gastronómicas.

La reunión de este jueves encaja así en una línea de trabajo ya abierta, aunque esta vez con un objetivo muy concreto que pasa por evitar que el olivar tradicional quede arrinconado en un mercado cada vez más exigente. Porque cuando una forma de vida empieza a perder rentabilidad, lo que está en juego no es solo el precio de una aceituna, sino parte del paisaje humano y agrícola de la provincia.