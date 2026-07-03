Cáceres y Trujillo unen fuerzas bajo la marca 'Sabores y Paisajes' para potenciar el turismo rural

La Diputación de Cáceres ha dado este jueves un nuevo paso para afianzar uno de sus proyectos turísticos más ambiciosos con la firma del convenio de colaboración para la gestión, desarrollo y promoción del producto 'Sabores y Paisajes Tierras de Cáceres y Trujillo'.

El acuerdo, presidido por Miguel Ángel Morales junto a la diputada de Turismo, Elisabeth Martín Declara, da continuidad al trabajo iniciado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y refuerza una fórmula basada en la cooperación entre administraciones, grupos de acción local, asociaciones empresariales y sector agroalimentario.

La firma reúne a la Diputación, las mancomunidades de Montánchez, Tajo-Salor, Trujillo y Zona Centro, los grupos de acción local Adicomt, Adismonta y Tagus, las asociaciones empresariales de los tres territorios, la Asociación de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen de Extremadura y Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura. Todo ello para sostener una estrategia compartida en un territorio que integra 50 municipios de las comarcas de Tajo-Salor-Almonte, Miajadas-Trujillo y Sierra de Montánchez y Tamuja.

Un proyecto nacido desde el territorio

Morales defendió el convenio como "una forma de entender el desarrollo provincial desde la cooperación" y subrayó que la gastronomía se ha convertido en uno de los grandes elementos diferenciadores del turismo de interior.

En esa línea, sostuvo que transformar en producto turístico todo ese patrimonio ligado al paisaje, a la cocina y a quienes viven y trabajan en el territorio supone generar riqueza, empleo y oportunidades para el medio rural.

Esa idea enlaza con el propio origen del proyecto, que la Diputación viene presentando como una iniciativa "nacida desde el territorio" y orientada a construir una red estable entre actores que hasta ahora trabajaban de forma más dispersa.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años y fija una estructura permanente de gestión con una Mesa de Turismo Temática, un Plan Anual de Acción y una estructura técnica encargada de coordinar actuaciones.

Entre sus metas figuran consolidar la marca, impulsar la cooperación entre administraciones y empresas, favorecer la innovación, digitalización y formación del sector, crear nuevas experiencias ligadas a la gastronomía y reforzar la promoción del destino en mercados nacionales e internacionales.

Tres comarcas, una misma marca

La diputada de Turismo, Elisabeth Martín, destacó precisamente ese valor de unión entre comarcas distintas bajo una identidad común. Según trasladó, el proyecto ha conseguido implicar no solo al sector público, sino también a unas 80 empresas adheridas, lo que permite "convertir la marca en una herramienta real de promoción exterior".

Martín insistió además en que "el turismo actual busca experiencias auténticas" y que la gastronomía es "uno de los recuerdos más persistentes" que se lleva el visitante cuando regresa a casa.

Por su parte, la técnica de planificación turística Ana Manjón recordó que el concepto de turismo gastronómico que sustenta el plan va mucho más allá de la restauración. En él entran también los paisajes de dehesa, el turismo ornitológico, los alojamientos, las empresas de actividades y las visitas a queserías, almazaras y otras agroindustrias, además de los productos que el viajero compra y se lleva consigo.

Esa visión más amplia coincide con la definición oficial del plan, que sitúa los paisajes gastronómicos y los productos agroalimentarios locales como eje vertebrador de un destino sostenible, singular y diferenciado.

Qué es 'Sabores y Paisajes Tierras de Cáceres y Trujillo'

El proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino aprobado en 2023 por el Ministerio y dotado con casi cinco millones de euros para su ejecución en varios años. Desde entonces ha ido desplegando acciones para construir marca, fortalecer la gobernanza turística y crear experiencias vinculadas al territorio.

Entre ellas figuran jornadas divulgativas sobre gastronomía y sostenibilidad, programas piloto de visitas organizadas por las tres comarcas y trabajos para implantar un sello de sostenibilidad turística en el destino.

En febrero de este año, por ejemplo, el plan puso en marcha 19 viajes gratuitos distribuidos en 9 rutas para dar a conocer la red de 'Sabores y Paisajes gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo', mientras que en primavera la Diputación siguió avanzando en la mesa de gobernanza del proyecto y en la presentación pública de la nueva marca turística.

La firma del convenio refuerza ahora esa continuidad y deja claro que el proyecto no quiere quedarse en una suma de acciones sueltas. Este proyecto aspira a algo tan ambicioso como convertir la gastronomía en relato, el paisaje en experiencia y la cooperación en una forma estable de hacer destino.