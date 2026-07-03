Suceso
Rescatan a un escalador de 32 años bloqueado en una vía ferrata de La Garganta
La Guardia Civil auxilió al joven en el Cancho de la Muela, sin que precisara asistencia sanitaria
Un escalador de 32 años ha sido rescatado en la tarde de este viernes tras quedar bloqueado mientras realizaba la vía ferrata del Cancho de la Muela, en el término municipal de La Garganta, en la provincia de Cáceres.
El aviso se recibió sobre las 17.40 horas, después de que el hombre quedara suspendido de sus elementos de seguridad en la zona K3 de la vía ferrata. Según la información facilitada, no podía continuar la ruta ni salir por sus propios medios. En ese momento iba acompañado por otra persona.
GREIM de la Guardia Civil
Hasta el lugar se desplazaron dos especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, con base en El Barco de Ávila. Los agentes accedieron hasta el escalador, lo aseguraron y lo descendieron hasta una zona segura.
La intervención terminó pocos minutos después y sin incidencias. Una vez finalizado el rescate, los especialistas acompañaron al afectado y a la persona que iba con él hasta el aparcamiento donde tenían el vehículo.
El hombre no precisó asistencia sanitaria. En el operativo también participaron efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres, que colaboraron durante la intervención.
- La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos
- Una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta deja un herido y obliga a cortar en Cáceres la N-521
- La historia de Ange: una travesía en patera desde Costa de Marfil y una muerte trágica en Talayuela a los 25 años
- Herminia Jiménez, vecina de Logrosán, abre una tienda con 'un poquito de todo' para devolver al pueblo un servicio clave
- Encuentran muerto a un joven de 25 años en un lago de un campo de golf de Talayuela
- Un vecino de Torrecillas de la Tiesa gana 535.000 euros tras jugar el mismo cupón desde 1997: el nacimiento de su hijo
- David Cruz, policía local en Malpartida de Plasencia: 'Invertir en la policía es invertir en la seguridad del vecino
- Descubren en Cabezabellosa un tesoro de lagares rupestres con usos desconocidos