Rescatan a un escalador de 32 años bloqueado en una vía ferrata de La Garganta

Un escalador de 32 años ha sido rescatado en la tarde de este viernes tras quedar bloqueado mientras realizaba la vía ferrata del Cancho de la Muela, en el término municipal de La Garganta, en la provincia de Cáceres.

El aviso se recibió sobre las 17.40 horas, después de que el hombre quedara suspendido de sus elementos de seguridad en la zona K3 de la vía ferrata. Según la información facilitada, no podía continuar la ruta ni salir por sus propios medios. En ese momento iba acompañado por otra persona.

GREIM de la Guardia Civil

Hasta el lugar se desplazaron dos especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, con base en El Barco de Ávila. Los agentes accedieron hasta el escalador, lo aseguraron y lo descendieron hasta una zona segura.

La intervención terminó pocos minutos después y sin incidencias. Una vez finalizado el rescate, los especialistas acompañaron al afectado y a la persona que iba con él hasta el aparcamiento donde tenían el vehículo.

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El hombre no precisó asistencia sanitaria. En el operativo también participaron efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres, que colaboraron durante la intervención.