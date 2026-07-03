Navarra, Portugal y Madrid se citan en Cáceres para demostrar que esta actividad de agua también es posible en el interior

El embalse de Borbollón es uno de esos enclaves naturales que esconde la provincia de Cáceres y que, aunque resulta espectacular con solo mirarlo, se conoce y se descubre mucho mejor recorriéndolo.

Además, en una zona de interior como esta son muchos los que siguen pensando que montar en barco es algo casi imposible. Precisamente por eso, la actividad que se celebrará este fin de semana viene también a desmontar esa idea y a reivindicar el potencial del agua interior como escenario deportivo.

El Borbollón, escenario de una competición de vela

El Embalse de Borbollón, en Santibáñez el Alto, será escenario este fin de semana del Trofeo Ibérico de Aguas Interiores Optimist 2026, una cita que aspira a consolidarse como una de las grandes referencias de la vela infantil y juvenil en aguas interiores de la península ibérica.

La competición ha sido presentada oficialmente con el respaldo de la Diputación de Cáceres, que refuerza así su apuesta por este deporte en un territorio donde, hasta hace no tanto, la vela parecía reservada exclusivamente a la costa.

El diputado delegado de Deportes, Pablo Miguel López Sánchez, enmarcó la presentación del trofeo dentro de una apuesta mucho más amplia de la institución provincial por la vela y por los deportes vinculados al agua.

Explicó que la Diputación acaba de poner en marcha el programa 'Aprendiendo Vela en la Provincia de Cáceres', también en colaboración con el Club de Vela Barlovento, y defendió que este tipo de iniciativas permiten llevar la práctica de la navegación a distintos puntos del territorio.

300 niños se formarán en este deporte náutico

A su juicio, la clase Optimist, al ser la puerta de entrada a la vela para miles de niños y niñas, convierte este trofeo en una forma de "apostar al mismo tiempo por el presente y el futuro de este deporte".

López subrayó además que el evento servirá para dar a conocer el potencial del Borbollón como espacio para la práctica de deportes náuticos y destacó el impacto que puede tener en la Sierra de Gata y en el conjunto de la provincia.

También avanzó que cerca de siete clubes de España y Portugal participarán en la cita, a la vez que invitó a la ciudadanía a acudir a Santibáñez el Alto para acompañar a los regatistas y vivir lo que definió como "una auténtica fiesta de la vela".

En ese contexto, recordó también que el programa de iniciación provincial prevé acercar la navegación a cerca de 300 niños y niñas, con la intención de seguir creciendo año tras año.

España y Portugal, unidos por la vela

El presidente del Club de Vela Barlovento, José Ignacio Gómez, agradeció a la Diputación su apoyo continuado al deporte y, en este caso concreto, a la vela de aguas interiores. Según explicó, gracias a ese respaldo puede organizarse un trofeo con dimensión ibérica que combine competición y convivencia entre clubes de ambos lados de la frontera.

Más de 300 personas se iniciarán en el deporte náutico en un enclave natural único de la provincia de Cáceres / Cedida a El Periódico Extremadura

Detalló que, de momento, hay confirmada la presencia de cuatro clubes de Portugal y tres de España, procedentes de Navarra, Extremadura y Madrid, aunque dejó claro que "la participación podría crecer" todavía más hasta el cierre definitivo de las inscripciones.

El formato de competición se desarrollará durante viernes, sábado y domingo, con distintas mangas que determinarán la clasificación final y el nombre de los campeones. La organización confía en que las condiciones acompañen, con viento suficiente para permitir una regata vistosa y competitiva.

Un enclave que empieza a dejar de ser desconocido

La secretaria del club, Ángeles Sarmiento, puso el acento en otro aspecto clave: el valor que estos eventos tienen para visibilizar una zona que, según reconoció, sigue siendo poco conocida para muchas personas.

Como ejemplo, relató que una representación llegada desde Navarra lleva ya varios días recorriendo piscinas naturales de la comarca, como las de Torre de Don Miguel o Acebo, antes de incorporarse a la navegación en el club. También avanzó que, además de los clubes ya anunciados, el club está pendiente de la llegada de participantes de Canido y San Sebastián, lo que ampliaría aún más la proyección del trofeo.

Sarmiento insistió además en una idea que el club viene defendiendo desde hace tiempo: que "la vela en aguas interiores puede abrir este deporte a personas que jamás habrían imaginado subirse a un barco sin salir de su propio entorno geográfico".

En esa línea, valoró muy positivamente el impacto del programa Aprendiendo Vela, por el que ya han pasado participantes de distintos puntos de la provincia, con edades que van desde los 8 o 9 años hasta personas de 63 años, algo que, a su juicio, demuestra el interés real que existe por seguir ampliando la práctica de este deporte.

Deporte, turismo y territorio

Más allá de la competición, el trofeo funciona también como escaparate de un modelo de turismo y ocio que combina deporte, naturaleza y promoción del territorio. El Embalse de Borbollón, con su amplitud, su entorno paisajístico y su conexión con la Sierra de Gata, ofrece unas condiciones poco habituales para una prueba de estas características en el interior peninsular.

La apuesta institucional y del club quiere precisamente afianzar la idea de que la provincia de Cáceres no solo puede mirar al agua desde sus piscinas naturales o sus embalses como paisaje, sino también como escenario deportivo con capacidad para generar actividad, atraer visitantes y abrir oportunidades nuevas.

Durante tres días, el Borbollón no será solo un embalse bonito en mitad del norte cacereño. Será un lugar de encuentro entre clubes, jóvenes regatistas y aficionados que ven en la vela algo más que un deporte. Y es que esta cita nace precisamente para demostrar que, incluso lejos del mar, también se puede aprender a navegar, competir y descubrir que el viento mueve mucho más que las velas.