Vuelve la cita ideal para adentrarse en la Sierra de Gata a golpe de crimen y misterio, esta vez con un libro dedicado a Robe

Actualmente, el mundo rural vive en una lucha constante por mantenerse, por hacerse visible ante el resto y por evitar que se le relegue a un segundo plano. En esa batalla, la cultura está jugando un papel decisivo, no solo porque dinamiza la vida del propio municipio y ofrece a sus vecinos actividades sin necesidad de desplazarse a una ciudad, sino también porque atrae a gente de fuera y ayuda a que otros descubran el valor de lugares que a menudo pasan desapercibidos. En ese camino, el Festival Gata Negra se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de cómo la cultura puede actuar como altavoz del territorio.

La sexta edición del Festival Literario Gata Negra ha sido presentada como una cita ya "plenamente consolidada" dentro del verano extremeño y como uno de los grandes escaparates culturales de la Sierra de Gata y de Moraleja. El respaldo institucional volvió a quedar patente en el acto de presentación, donde distintas voces coincidieron en la idea de que este festival ya no es solo un evento literario, sino una herramienta de promoción cultural, económica y turística para toda la comarca.

Un festival que ya es referente

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, destacó que para la Institución Provincial supone un orgullo acompañar un año más a un festival que ha crecido desde sus inicios hasta "convertirse en sinónimo de consolidación".

En su intervención subrayó que Gata Negra representa la cultura en la que cree la Diputación: aquella cuya calidad es capaz de convertir durante unos días a Moraleja, a la Sierra de Gata y a la propia provincia en referencia nacional dentro de un género tan concreto como la novela negra.

El Festival Gata Negra demuestra que los grandes eventos culturales no dependen del tamaño del municipio / Cedida a El Periódico Extremadura

Gutiérrez puso además el acento en el carácter transfronterizo del certamen, recordando la colaboración constante con Portugal y la importancia de "seguir avanzando de la mano" con los territorios vecinos. A su juicio, el festival no solo impulsa la literatura, sino también el turismo, la gastronomía y la economía local, porque muchos visitantes llegan atraídos por los autores y las actividades, pero terminan descubriendo también los paisajes y el patrimonio de la comarca.

Del WhatsApp inicial a un gran festival

El alcalde de Moraleja, Julio César Herrero, explicó que el origen de Gata Negra fue mucho más sencillo de lo que hoy parece. Todo comenzó con un mensaje del escritor Luis Roso, comisario del festival, proponiendo organizar un encuentro de novela negra.

Lo que en un principio parecía una actividad pequeña en la Casa de Cultura fue creciendo desde el primer año hasta requerir una mirada mucho más ambiciosa. La falta de fechas y las altas temperaturas del verano llevaron a buscar una solución singular: celebrar el festival por la noche y en uno de los espacios más emblemáticos del municipio, el Parque Fluvial Feliciano Vegas.

Herrero recordó que aquella apuesta inicial necesitaba también respaldo económico y agradeció el apoyo de la Diputación de Cáceres, de la Junta de Extremadura y del grupo de acción local. Pero, además, dejó claro que desde el principio no quisieron un festival "encerrado en el término municipal", sino una cita con vocación comarcal y rayana, abierta a pueblos de la Sierra de Gata y a la colaboración con Portugal. De ahí que cada edición se desplace a distintas localidades y que este año incluya paradas en Robledillo de Gata, La Moheda de Gata, Torre de Don Miguel e Idanha-a-Nova.

Literatura, turismo y vida cultural

En nombre del equipo de gobierno local, Estefanía García reivindicó que Moraleja cuenta ya con una vida cultural dinámica y de calidad, en la que conviven programación teatral, promoción de la lectura, escuela de música, folklore, arte en la calle o el Museo de San Buenaventura. En ese contexto situó también a Gata Negra, como una muestra de esa filosofía municipal que entiende la cultura pública como motor de mejora, inclusión e igualdad.

La coordinadora del plan de fomento de la Junta de Extremadura, Miriam Navas, definió el festival como un "tiempo para detenerse", leer, escuchar a un autor, conversar y redescubrir un lugar desde otra mirada.

En su opinión, proyectos como este demuestran que "los grandes eventos culturales no dependen del tamaño del municipio" sino de la calidad de las ideas y de la capacidad para sumar esfuerzos. También insistió en que la cultura genera oportunidades para escritores, librerías, comercios y hostelería, además de transformar la imagen que se tiene de un territorio.

Un programa de gran formato

El comisario del festival, Luis Roso, defendió que Gata Negra es ya un clásico cultural del verano extremeño, al nivel de otras grandes citas regionales, y destacó que su crecimiento lo sitúa muy cerca de los grandes festivales españoles del género.

El programa de este año arrancará el 3 de agosto en Robledillo de Gata y continuará entre Moraleja y La Moheda de Gata hasta el día 8, con autores de primer nivel, mesas temáticas, actividades infantiles, novela histórica, homenaje a Robe Iniesta, actuaciones musicales y el ya consolidado Cluedo en Vivo.

Junto a todo ello, el artista Ernesto Montero ha preparado la serie 'Oro y Tierra', compuesta por 73 obras destinadas a los autores participantes. El pintor explicó que el proyecto mira al mundo rural "desde lo local y lo inmediato", utilizando trazas de pan de oro para lanzar un mensaje sencillo pero poderoso: "Seguimos aquí, no nos olvidéis".

Gata Negra vuelve así a demostrar que un festival puede ser mucho más que un programa de autores y presentaciones, llegando a convertirse en una manera de contar una comarca, de atraer miradas hacia el medio rural y de recordar que hay lugares que no solo merecen ser leídos, sino también recorridos, vividos y defendidos.