¿Faltan socorristas porque los jóvenes ya no necesitan trabajar en verano como antes?

La piscina de Deleitosa ha abierto sus puertas este viernes. Sin embargo, su pequeño retraso en la apertura ha vuelto a poner sobre la mesa un problema que varios municipios cacereños vienen detectando desde hace años: la falta de socorristas, una carencia que complica cada verano la puesta en marcha de unas instalaciones que, con la llegada del calor, se convierten en uno de los espacios más esperados por vecinos y visitantes.

La alcaldesa de la localidad, Mª Ángeles Rebollo, ha explicado que esa ha sido precisamente la causa principal del retraso. Según ha relatado, la "demanda de socorristas es actualmente muy alta y la oferta resulta insuficiente", hasta el punto de que otros pueblos cercanos llegaron a ponerse en contacto con el consistorio para preguntar si en Deleitosa contaban con personal disponible de sobra.

Una apertura condicionada por la falta de personal

Rebollo ha detallado que el Ayuntamiento publicó las bases y realizó el correspondiente proceso de selección, pero que finalmente solo se presentó una persona. Ese único candidato fue el elegido, aunque su incorporación no pudo producirse antes porque todavía se encontraba fuera, terminando sus prácticas de enfermería en Salamanca.

La alcaldesa señala que el joven llegó este mismo viernes por la mañana, después de haber concluido el día anterior sus obligaciones formativas, y es por ello que, hasta ese momento, la piscina no podía abrir. No por una cuestión menor o de simple calendario, sino porque, como insiste el Ayuntamiento, "sin socorrista no es posible poner en funcionamiento el recinto". En un servicio de estas características, la seguridad no admite atajos.

De hecho, Rebollo admite que, al no tener sentido precipitar otros trabajos si el socorrista aún no podía incorporarse, algunas tareas previas pudieron avanzar con menos urgencia. En cuanto estuvo disponible el personal necesario, se activó el trámite final. La jornada anterior se realizó la inspección sanitaria, que dio el visto bueno, y eso permitió abrir este viernes.

Un problema que se repite en más pueblos

La situación de Deleitosa no sería, según apunta la alcaldesa, un caso aislado. Asegura que tiene constancia de otros municipios del entorno que tampoco habían conseguido abrir todavía sus piscinas, en unos casos por la misma falta de socorristas y en otros por motivos distintos.

La consecuencia es que una dificultad que puede parecer puntual se ha convertido en realidad en un problema estructural del verano en muchos pueblos.

En Deleitosa, recuerda, lo habitual es que la piscina abra en torno al 28 de junio, por lo que el retraso de este año ha sido mínimo en términos de calendario. Aun así, el episodio ha servido para visibilizar una tendencia que empieza a consolidarse: cada vez cuesta más encontrar jóvenes dispuestos a asumir este trabajo estacional.

Menos interés por un empleo que antes era habitual

Rebollo reconoce que no tiene una respuesta cerrada para explicar por qué cada vez se presentan menos personas para ser socorristas, pero sí desliza una reflexión que conecta con cambios sociales más amplios. A su juicio, antes muchos jóvenes veían en este tipo de empleos de verano una forma clara de ganar su propio dinero, algo que hoy no siempre ocurre con la misma intensidad.

La alcaldesa apunta a que, quizá, "ya no existe la misma necesidad económica que en otras épocas". En su opinión, muchos adolescentes y jóvenes cuentan hoy con más recursos materiales cubiertos por sus familias y, por tanto, prefieren disfrutar del verano antes que dedicarlo a trabajar.

Lo expresa comparando la situación actual con la de generaciones anteriores, cuando, según recuerda, ganar un sueldo en verano era mucho más importante porque en muchas casas no se podía asumir con la misma facilidad el coste de determinados caprichos o gastos personales.

Sin presentar esa idea como una explicación absoluta, sí la plantea como uno de los factores que podrían estar influyendo en la disminución del interés por un puesto que, durante muchos años, fue uno de los empleos estivales más habituales en los pueblos.

Más allá del retraso

La apertura de la piscina devuelve ahora a Deleitosa uno de sus espacios centrales del verano, pero también deja una advertencia de fondo. Mantener abiertos este tipo de servicios no depende solo del agua, del mantenimiento o de las inspecciones sanitarias. También depende de algo tan básico como disponer de profesionales suficientes para garantizar la seguridad.

Ahí es donde el problema deja de ser una simple anécdota local, porque cuando varios pueblos empiezan a tropezar con la misma dificultad, la cuestión ya no afecta solo a una piscina, sino a la capacidad del medio rural para sostener con normalidad algunos de sus servicios más cotidianos.

En Deleitosa, el agua ya está lista y la temporada ha comenzado, pero el retraso de este año ha dejado claro que, antes incluso de abrir la puerta del recinto, hay veranos que empiezan mucho antes, en la difícil búsqueda de quien pueda vigilar desde la silla que todo transcurra con normalidad.