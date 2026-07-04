Pregón en honor a la patrona en la fiesta de Santa Ana el 26 de julio, por primera vez en la historia de Monroy se ha escrito de corazón

Las fiestas de Santa Ana en Monroy, en la provincia de Cáceres, constituyen uno de los ejemplos más elocuentes de cómo la tradición popular, la religiosidad y la memoria histórica se entrelazan en el ámbito rural extremeño. Su eje vertebrador es la romería celebrada en torno a la ermita dedicada a Santa Ana, un espacio que, más allá de su función religiosa, se erige como un punto de encuentro comunitario y un símbolo de identidad colectiva. A través de los siglos, esta celebración ha sabido conservar elementos arcaicos, adaptarse a los cambios sociales y mantener viva una narrativa que combina historia documentada y leyenda.

Desde una perspectiva histórica, la existencia de un lugar de culto en el emplazamiento actual de la ermita puede rastrearse al menos hasta el siglo XVII. Diversas referencias indirectas, junto con la tradición oral, apuntan a la presencia de una primitiva construcción religiosa anterior al edificio actual, que data del siglo XIX. Esta cronología sugiere no solo la continuidad del culto, sino también la relevancia del lugar dentro del territorio. Algunos estudiosos han planteado la hipótesis de que el enclave pudo albergar un asentamiento anterior, posiblemente de época visigoda, lo cual no sería extraño si se considera la abundancia de restos arqueológicos en la zona.

El entorno inmediato de la ermita refuerza esta interpretación histórica. Situada en las proximidades del paraje conocido como El Cabril, la zona presenta evidencias de ocupación humana desde tiempos remotos. En este lugar se han identificado restos de un castro datado entre los siglos V y IV a.C., lo que indica la presencia de comunidades prerromanas organizadas. Posteriormente, la romanización dejó su impronta en forma de estructuras y materiales dispersos, consolidando el carácter estratégico y habitado del territorio. Así, la ermita de Santa Ana no surge en un vacío, sino que se inscribe en una larga secuencia de ocupación y significado del paisaje.

Sin embargo, más allá de los datos históricos, es la leyenda la que otorga a la ermita un aura singular. Según la tradición, un pastor que transitaba por la zona encontró una pequeña muñeca de trapo en el lugar donde hoy se levanta el templo. Intrigado por el hallazgo, decidió llevársela para regalársela a su hija. No obstante, al día siguiente, la muñeca había desaparecido de su zurrón. Al regresar al mismo paraje, el pastor la encontró nuevamente en el mismo punto exacto. El episodio se repitió, interpretándose finalmente como una señal divina que indicaba la voluntad de que en aquel lugar se erigiera un espacio de culto.

Este tipo de relatos, frecuentes en la tradición popular ibérica, cumplen varias funciones. Por un lado, legitiman el carácter sagrado del lugar mediante una intervención sobrenatural. Por otro, refuerzan la cohesión social al proporcionar un relato compartido que se transmite de generación en generación. En el caso de Monroy, la leyenda de la muñeca no solo explica el origen de la ermita, sino que también establece un vínculo emocional entre la comunidad y el espacio físico.

A pocos kilómetros del pueblo se encuentra la ermita de Santa Ana, patrona del pueblo. Su instalación, según, cuenta la tradición, estuvo sujeta al siguiente episodio:

Haciéndose las obra en el lugar donde hoy existe una cruz, a mitad de camino entre el pueblo y la definitiva instalación, los materiales desaparecían del lugar donde se pretendía construir y se encontraban posteriormente en el lugar donde hoy esta la ermita, circunstancia que daba a entender que el verdadero lugar para construir la ermita era distinto del que los hombres querían situarla, y de este modo termino construyéndose en el lugar en que está ubicada en la actualidad.

La romería de Santa Ana constituye el momento culminante de esta tradición. Celebrada en torno al denominado 'Lunes de Albillo', la festividad combina elementos religiosos y profanos en una jornada que congrega a vecinos y visitantes. El traslado hasta la ermita se convierte en un acto colectivo en el que el caballo adquiere un protagonismo destacado. Históricamente, este medio de transporte no solo era el más adecuado para recorrer los caminos rurales, sino que también simbolizaba estatus y destreza. Con el tiempo, el componente ecuestre se ha mantenido como uno de los rasgos distintivos de la celebración.

Desde una óptica periodística, la romería puede interpretarse como un fenómeno que articula múltiples dimensiones de la vida local. En primer lugar, actúa como un mecanismo de reafirmación identitaria. En un contexto marcado por la despoblación rural y los cambios socioeconómicos, este tipo de celebraciones permiten a la comunidad reconectar con sus raíces y proyectar una imagen de continuidad. En segundo lugar, la fiesta tiene un impacto económico, aunque modesto, al atraer a visitantes y generar actividad en el municipio.

El desarrollo de la jornada responde a un esquema que ha variado poco a lo largo del tiempo. Los participantes se preparan desde primeras horas de la mañana, organizando el desplazamiento hacia la ermita. Una vez allí, se celebran actos religiosos, entre ellos la misa en honor a Santa Ana. Paralelamente, se desarrollan actividades lúdicas que incluyen comidas campestres, música y encuentros sociales. Este carácter híbrido, en el que lo sagrado y lo festivo coexisten, es una de las claves de su pervivencia.

Es importante señalar que la romería no es un fenómeno aislado, sino que se inscribe en una tradición más amplia dentro de la geografía española. Sin embargo, lo que distingue a la de Monroy es la combinación de su base histórica, su entorno arqueológico y la fuerza de su narrativa legendaria. Cada uno de estos elementos contribuye a configurar una celebración única, en la que el pasado se hace presente de manera tangible.

En términos de conservación patrimonial, la ermita de Santa Ana y su entorno plantean desafíos y oportunidades. Por un lado, la necesidad de preservar el edificio y los restos arqueológicos requiere una gestión adecuada y recursos específicos. Por otro, la valorización de este patrimonio puede convertirse en un motor de desarrollo local, siempre que se realice de manera sostenible. La difusión de la historia y la leyenda asociadas al lugar, así como la promoción de la romería, son herramientas que pueden contribuir a este objetivo.

La transmisión de la tradición a las nuevas generaciones es otro aspecto fundamental. En un mundo cada vez más globalizado, mantener vivas estas manifestaciones culturales implica un esfuerzo consciente por parte de la comunidad. La participación activa de los jóvenes en la romería, así como la incorporación de nuevas formas de difusión —como los medios digitales—, son factores que pueden garantizar su continuidad.

Desde una perspectiva más amplia, las fiestas de Santa Ana en Monroy reflejan la capacidad de las comunidades rurales para construir y preservar su propia memoria histórica. A través de la combinación de hechos documentados y relatos simbólicos, se configura un relato colectivo que da sentido al presente. La ermita, el camino, el caballo y la leyenda de la muñeca son elementos que, en conjunto, forman un tejido narrativo que trasciende el tiempo.

En conclusión, la romería de Santa Ana en Monroy no es solo una celebración festiva, sino un fenómeno complejo que integra historia, arqueología, religión y cultura popular. Su origen, vinculado al menos al siglo XVII, su inserción en un entorno de gran riqueza histórica y la persistencia de una leyenda fundacional la convierten en un objeto de estudio de gran interés. Al mismo tiempo, su vigencia demuestra que, incluso en un contexto de cambio, las tradiciones pueden adaptarse y seguir desempeñando un papel central en la vida de las comunidades.