VOX denuncia que Malpartida consumió agua no potable antes de que se declarara no apta

Hay problemas que alteran por completo la vida cotidiana de un pueblo, y el agua es uno de ellos. Abrir el grifo y desconfiar de lo que sale, no poder beber ni cocinar con normalidad y convivir durante días con olor, turbidez y dudas sobre la salubridad del suministro acaba convirtiendo una avería en una cuestión mucho más profunda que un simple fallo técnico.

Eso es lo que, según denuncia VOX en Malpartida de Plasencia, viene ocurriendo en la localidad desde el pasado mes de junio a raíz de una avería en el sistema de bombeo y captación del embalse de Covachillas.

El coordinador local de la formación, Omar Niso, ha asegurado este jueves que la población chinata ha estado consumiendo agua no potable "desde antes incluso de que el Gobierno local la considerara oficialmente no apta", situando ese margen, al menos, entre los días 22 y 25. A su juicio, esa circunstancia habría supuesto un riesgo innecesario para la población y se suma a un problema que, según sostiene, "no es nuevo en el municipio".

Una denuncia con origen en junio

La secuencia que relata la formación sitúa el origen del problema en el viernes 19 de junio, cuando se produjo una avería en el sistema de captación del embalse del que se abastece Malpartida de Plasencia. A partir de ese momento, siempre según la versión trasladada por VOX, el agua comenzó a llegar a los hogares con un fuerte olor a cieno, un aumento notable de la turbidez y un cambio progresivo de color que se agravó al día siguiente.

La consecuencia práctica de ese fallo ha sido, de acuerdo con la denuncia pública, que los vecinos lleven desde entonces sin agua apta para beber o cocinar. La avería en el sistema de bombeo y captación habría provocado que el suministro llegara a las viviendas con un aspecto turbio y mal olor, obligando a suspender su consumo para usos alimentarios.

"Un problema que viene de atrás"

Niso sostiene además que los problemas de turbidez y de mal olor en el agua no han aparecido de forma puntual este verano, sino que se vienen repitiendo "desde hace varios años" en la localidad. En su opinión, el pasado mes de mayo esa situación volvió a hacerse visible, con la difusión de distintos documentos gráficos en los que, según describe, podía verse agua de color amarillento servida en comidas y cenas de pisos tutelados, así como en otros puntos del municipio.

El dirigente local de VOX afirma que esas imágenes fueron desacreditadas públicamente por el equipo de Gobierno, que negó entonces la existencia de un problema. Para la formación, sin embargo, lo ocurrido en junio habría terminado por confirmar que la situación era más seria de lo que se quería reconocer.

La gestión municipal, en el centro de la crítica

Uno de los puntos en los que más insiste VOX es en la actuación del Ejecutivo local en los días posteriores a la avería. Según expone Niso, durante las jornadas siguientes el equipo de Gobierno publicó varios vídeos en los que se aseguraba que el agua seguía siendo potable y que "su consumo no suponía un riesgo para la salud".

La crítica de la formación se centra precisamente en esa contradicción entre los mensajes institucionales y la evolución posterior de los hechos. A su entender, la declaración tardía de no potabilidad habría llegado después de que la población ya llevara días conviviendo con un suministro que presentaba signos evidentes de deterioro.

Ese reproche político sitúa la controversia no solo en el estado del agua, sino también en la gestión de la información pública en una cuestión especialmente sensible. Cuando lo que está en juego es un recurso básico, la percepción vecinal de falta de claridad o de demora en las decisiones tiende a multiplicar el malestar.

Una incidencia que desborda lo técnico

El caso de Malpartida de Plasencia vuelve a poner sobre la mesa hasta qué punto una incidencia en el abastecimiento puede alterar la vida diaria de un municipio. El agua es un servicio básico, pero también una garantía de tranquilidad cotidiana. Cuando desaparece esa seguridad, el problema deja de ser solo técnico y se convierte en una preocupación colectiva.

En localidades pequeñas, además, este tipo de episodios se vive con una intensidad especial. La dependencia de una infraestructura concreta, la rapidez con la que circulan las imágenes y testimonios entre vecinos y el impacto directo en hogares, mayores y familias hacen que cualquier avería prolongada adquiera una dimensión mayor.

Por ahora, la denuncia de VOX ha reabierto el foco sobre una situación en que una avería, desemboca en malestar vecinal y confrontación política. Y en medio de todo queda una evidencia incómoda: pocas cosas generan más desconfianza en un pueblo que no saber si el agua que sale del grifo puede formar parte de la vida diaria o ha pasado a ser, de repente, un motivo más de preocupación.