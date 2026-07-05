La Asociación Folklórica 'Recordanzas': el latido vivo del folklore extremeño

Monroy es una de esas localidades donde las tradiciones no permanecen encerradas en los libros de historia, sino que continúan vivas gracias al compromiso de personas que dedican su tiempo y esfuerzo a conservar el patrimonio cultural. Entre ellas destaca la Asociación Folklórica 'Recordanzas', una agrupación que, con trabajo constante y una profunda pasión por las raíces extremeñas, se ha convertido en un referente en la defensa, promoción y difusión del folklore de Extremadura.

Desde su creación, la asociación ha asumido una misión clara: preservar las costumbres, los bailes tradicionales, la música popular y las manifestaciones culturales que forman parte de la identidad de generaciones de extremeños. Su labor va mucho más allá de la organización de actuaciones. 'Recordanzas' representa un espacio de encuentro entre el pasado y el presente, donde cada ensayo, cada actuación y cada iniciativa contribuyen a mantener vivo un legado que constituye una parte esencial del patrimonio cultural de la región.

El folklore es la memoria de un pueblo. En cada jota, en cada rondeña, en cada canción popular y en cada traje tradicional se encuentran siglos de historia, de vivencias compartidas y de una forma de entender la vida ligada a la tierra, al trabajo y a las celebraciones populares. Conscientes de esa responsabilidad, los integrantes de la Asociación Folklórica 'Recordanzas' trabajan con rigor para que estas expresiones culturales no desaparezcan con el paso del tiempo.

Uno de los aspectos más destacados de la asociación es su apuesta por la autenticidad. La recuperación de bailes tradicionales, la investigación sobre las costumbres populares y el respeto por las formas originales de interpretación convierten cada una de sus actuaciones en una auténtica muestra del patrimonio inmaterial extremeño. Lejos de ofrecer únicamente un espectáculo, sus representaciones permiten al público acercarse a la riqueza cultural de una tierra orgullosa de sus raíces.

La trayectoria de la Asociación Folklórica 'Recordanzas' demuestra que el folklore sigue teniendo un importante papel en la sociedad actual cuando existen personas comprometidas con su conservación. Durante años, la agrupación ha participado en festivales, encuentros culturales, fiestas patronales y numerosos eventos tanto dentro como fuera de Extremadura, llevando el nombre de Monroy allí donde actúa.

Cada actuación supone una oportunidad para mostrar la riqueza del repertorio tradicional extremeño. Sus componentes interpretan bailes y canciones que han pasado de generación en generación, manteniendo vivos ritmos, melodías y coreografías que forman parte de la identidad cultural de numerosos pueblos de la región.

Pero el verdadero valor de 'Recordanzas' no reside únicamente en el escenario. Detrás de cada actuación existe un importante trabajo de preparación, investigación y ensayo que requiere muchas horas de dedicación. Los integrantes de la asociación compatibilizan su vida laboral y familiar con el compromiso adquirido con la cultura popular, demostrando que el amor por las tradiciones puede convertirse en un auténtico servicio a la comunidad.

Especial relevancia adquiere también su labor educativa. La transmisión del folklore a las nuevas generaciones constituye uno de los mayores desafíos para cualquier agrupación cultural. En una sociedad marcada por la inmediatez y las nuevas tecnologías, mantener el interés de los jóvenes por las tradiciones supone un esfuerzo constante.

En este sentido, la Asociación Folklórica 'Recordanzas' desempeña una función esencial al acercar el patrimonio cultural a niños y jóvenes, fomentando el conocimiento de los bailes tradicionales, la música popular y las costumbres heredadas de sus antepasados. Gracias a este trabajo, el folklore deja de ser un recuerdo del pasado para convertirse en una realidad plenamente vigente.

La implicación de las familias, el ambiente de compañerismo y la convivencia entre distintas generaciones constituyen algunos de los rasgos que definen a esta agrupación. En sus filas conviven experiencia y juventud, favoreciendo una transmisión natural del conocimiento que garantiza la continuidad del proyecto.

Hablar de la Asociación Folklórica 'Recordanzas' es hablar también de la proyección cultural de Monroy. Cada desplazamiento, cada festival y cada intercambio con otras agrupaciones supone una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de Extremadura ante públicos muy diversos.

Los trajes regionales, cuidadosamente conservados; la música interpretada con instrumentos tradicionales; las coreografías heredadas del patrimonio popular y el respeto por las costumbres convierten cada actuación en una auténtica representación de la identidad extremeña.

En una época marcada por la globalización, donde muchas tradiciones corren el riesgo de desaparecer, asociaciones como 'Recordanzas' desempeñan un papel imprescindible. Son guardianes de un patrimonio que pertenece a toda la sociedad y cuya conservación depende, en gran medida, del compromiso de quienes dedican su tiempo a mantenerlo vivo.

Su trabajo también contribuye al desarrollo cultural de los municipios. Las actuaciones folklóricas dinamizan fiestas populares, enriquecen la programación cultural y fortalecen el sentimiento de pertenencia entre los vecinos. Además, constituyen un importante atractivo para visitantes interesados en conocer las tradiciones más auténticas de Extremadura.

El reconocimiento que la agrupación ha ido cosechando con el paso de los años responde precisamente a esa combinación de profesionalidad, respeto por las raíces y entusiasmo por difundir la cultura popular.

La Asociación Folklórica 'Recordanzas' representa un ejemplo de cómo el movimiento asociativo puede convertirse en un auténtico motor de conservación del patrimonio cultural. Su trabajo diario demuestra que las tradiciones solo permanecen vivas cuando existen personas dispuestas a transmitirlas con ilusión, responsabilidad y cariño.

Gracias a iniciativas como esta, el folklore extremeño continúa sonando con fuerza en plazas, escenarios y festivales, recordando que la cultura popular sigue siendo uno de los mayores tesoros de nuestra tierra.

En definitiva, la Asociación Folklórica 'Recordanzas' no solo preserva bailes y canciones tradicionales; preserva la memoria colectiva de un pueblo, fortalece la identidad cultural de Extremadura y proyecta hacia el futuro un legado que merece seguir siendo conocido, valorado y disfrutado por las próximas generaciones. Su ejemplo confirma que el folklore no pertenece únicamente al pasado, sino que continúa siendo una expresión viva de la riqueza cultural extremeña y un motivo de orgullo para Monroy y para toda la región.