Piel menos seca y pelo más sano: conoce la nueva alternativa para refrescarte en verano sin cloro

Si se preguntase a los ciudadanos qué es lo que mejor define el verano, la mayoría hablaría del calor, el sol o la playa. Otros, más partidarios de las piscinas, pondrían ahí el centro de la estación. Y unos pocos elegirían las piscinas naturales como una de las imágenes más reconocibles de estos meses.

Con la llegada de las altas temperaturas, son muchos los que buscan refrescarse en gargantas, ríos o embalses convertidos en zonas de baño. Lo que no todo el mundo sabe es que ese mismo concepto, tan asociado al paisaje y a la naturaleza, también puede trasladarse al ámbito doméstico y formar parte de una vivienda privada.

Pero más allá de la estética o del atractivo ecológico, una de las claves que más interés despierta en torno a este modelo está en sus beneficios para la salud. Frente a la piscina convencional, ligada al cloro y a otros tratamientos químicos, la piscina natural ofrece una experiencia de baño mucho más amable para el cuerpo.

Según explica Elena de Frutos, del equipo de Singular Green, este tipo de instalaciones funcionan a partir del equilibrio de un pequeño ecosistema y eso cambia por completo la relación del usuario con el agua.

Más jardinería que química

La principal diferencia, subraya, es que "aquí no hay que añadir productos químicos" de forma constante ni depender de un control tan intensivo de parámetros como en una piscina artificial. Esa ausencia de cloro y de otras sustancias tiene un efecto directo sobre el bienestar de quienes se bañan.

Se evitan el escozor de ojos, la sequedad de la piel y el deterioro del cabello o incluso de los dientes que a menudo se asocian al uso continuado de piscinas convencionales. A largo plazo, además, se reduce la exposición a subproductos del cloro que la literatura científica ha relacionado con alergias, afecciones cutáneas y otros riesgos para la salud.

Elena sostiene que la mejora no es solo técnica, sino también de confort. El baño en una piscina natural resulta más agradable, precisamente porque el agua se mantiene en equilibrio sin necesidad de recurrir a tratamientos agresivos. Esa sensación de baño más suave y menos invasivo es, a su juicio, una de las razones por las que cada vez más personas se plantean esta alternativa para sus viviendas.

Ventajas ambientales

Además frente a las piscinas convencionales, las naturales también presentan ventajas ambientales claramente superiores. Por un lado, Elena destaca el ahorro radical de agua, ya que no es necesario vaciarla y llenarla cada temporada. Por otro, menciona un menor consumo energético, porque las bombas empleadas funcionan de forma continua, pero con una potencia más baja.

Además, subraya que no se vierten productos químicos ni sal al entorno, lo que reduce la acidificación y favorece la biodiversidad. Según explica, este tipo de instalaciones crea "un pequeño ecosistema" capaz de atraer aves, anfibios e insectos beneficiosos, como las libélulas, que incluso ayudan a controlar los mosquitos.

Cómo se mantiene el agua en buen estado

Para conseguirlo, la calidad del agua depende de mantener el ecosistema en equilibrio y evitar la eutrofización, es decir, el exceso de nutrientes que favorece la aparición de algas. El sistema se basa en la recirculación del agua por un filtro biológico, donde bacterias beneficiosas transforman el amoniaco en nitratos, y en una zona de regeneración con plantas acuáticas y zooplancton, que absorben y filtran esos nutrientes.

El objetivo técnico fundamental consiste en mantener los niveles de fosfatos por debajo de 0,02 ppm, ya que el fósforo es el principal alimento de las algas.

Ese equilibrio exige ciertas precauciones. Elena insiste en que hay que controlar con mucho cuidado cualquier vía de entrada de fósforo o de materia orgánica al agua. Por eso es importante elegir bien los materiales de construcción, como gravas o revestimientos de piedra, y analizar previamente que no liberen fosfatos.

También desaconseja completamente introducir peces, porque sus desechos elevan la carga de nutrientes y además se alimentan del zooplancton y de los insectos que ayudan a mantener el agua limpia.

Lo que puede romper el equilibrio

Una vez logrado el buen estado del agua, también hay elementos que pueden romperlo. La avería o apagado prolongado de la bomba del filtro biológico sería el problema más grave. También puede afectar un uso excesivo del robot limpiafondos, porque destruye organismos como las dafnias, fundamentales para conservar la transparencia del agua.

A ello se suman otros factores, como destapar la piscina de golpe tras el invierno y exponerla a un impacto solar brusco, o las escorrentías de lluvia que arrastran tierra rica en fósforo desde el jardín hasta el vaso.

Las piscinas naturales domésticas ofrecen beneficios para la salud y el medio ambiente frente a las convencionales / Cedido a El Periódico Extremadura

El mantenimiento, en cualquier caso, sigue otra lógica muy distinta a la de una piscina convencional. Elena explica que "se parece mucho más a la jardinería que a la química". No hace falta cambiar el agua cada año y hacerlo incluso sería contraproducente, porque rompería el ciclo natural que la mantiene estable.

La tarea más importante llega en otoño, cuando resulta obligatorio podar entre el 80 y el 90 por ciento de la vegetación para extraer del sistema los nutrientes absorbidos por las plantas y evitar que se pudran dentro del agua. Sigue siendo necesaria cierta limpieza mecánica del fondo y el vaciado, aunque en menor medida, de los skimmers. Estos son dispositivos ubicados en los laterales de la piscina encargados de succionar y limpiar la capa superficial del agua de la piscina, atrapando residuos flotantes antes de que se vayan al fondo o saturen el sistema de depuración.

Un sistema pensado para viviendas privadas

Desde Singular Green explican que su experiencia en este campo nace del aprendizaje directo de su fundador, Jordi Serramia, que construyó su propia piscina natural en casa y pasó años ajustándola. De ahí surgió SingularBlue, un sistema que permite diseñar una piscina nueva o reconvertir una de cloro ya existente sin necesidad de grandes obras.

El proceso parte del análisis del agua de llenado para calcular cuántas plantas y cuánta grava harán falta. Después se delimita la zona de baño y la de plantas, se instala una red de drenaje conectada a una bomba, se añaden gravas técnicas que actúan como filtro biológico y reactor de fosfatos, y finalmente se incorporan especies acuáticas sumergidas autóctonas. Entre tres y ocho semanas después, el ecosistema se estabiliza por sí solo.

El mejor indicador visual de que la piscina está lista para el baño, explica Elena, es "la transparencia del agua". Si se ve con claridad el desagüe del fondo, suele ser una muy buena señal. También la presencia de cierta fauna, como ranas o larvas de tricópteros, puede indicar una calidad de agua extrema. En todo caso, siempre se pueden realizar análisis para comprobar niveles bajos de patógenos como "E. coli o Enterococcus".

No es lo mismo que un río o un embalse

Eso sí, insiste en una precisión importante: una piscina natural privada no se rige por las mismas normas que una zona de baño natural en ríos, lagos o embalses. Esos espacios abiertos no son ecosistemas cerrados con bombeo, plantas dimensionadas y gravas filtrantes, por lo que funcionan con otra lógica y otra normativa.

En España, las zonas de baño natural se regulan por la Directiva Europea 2006/7/CE, incorporada mediante el Real Decreto 1341/2007, mientras que las piscinas artificiales se rigen por otra regulación. De hecho, el Real Decreto 742/2013 impide construir piscinas naturales de uso público, obligando a clorar las instalaciones abiertas al público. Por ahora, este modelo sigue reservado al ámbito privado.

La piscina natural doméstica aparece así no solo como una alternativa estética o sostenible, sino también como una opción que puede aportar un baño más respetuoso con el cuerpo. No sustituye a una garganta ni a un embalse, ni responde a las mismas reglas, pero sí demuestra que ese rincón de agua limpia, vegetación y equilibrio natural que tantos asocian al verano puede convertirse también en una forma de cuidarse más cerca de casa.