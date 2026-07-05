La familia que eligió criar a sus hijos en un pueblo del norte de Cáceres: "Aquí se vive más tranquilo y nos conocemos todos"

Marina Fernández Palomo, de 38 años, y Santiago Vivas Castaño, de 45, llevan 18 años juntos y han formado su familia en Malpartida de Plasencia. Tienen dos hijos pequeños, de ocho y cinco años, y nunca tuvieron dudas de que querían vivir en un pueblo, en su caso, del norte de Cáceres.

No es de extrañar porque los dos son de raíces rurales. Ella nació en Malpartida, aunque tiene familia también en Casar de Palomero y Riolobos. Él también es de Malpartida, pero su madre procede de Viandar de la Vera. Se conocían desde siempre, como ocurre en los pueblos, aunque la vida los unió más tarde. De hecho, cuentan como anécdota que él asistió al bautizo de la que sería su futura mujer y conservan una foto en la que Santiago aparece cogiendo caramelos en el bautizo de Marina.

Quedarse en el pueblo

El matrimonio explica que, cuando empezaron su relación, Santiago ya estaba construyendo su casa en Malpartida y Marina también tenía claro que quería quedarse en el municipio. "Yo quería vivir en Malpartida, quería vivir en pueblo. Eso lo tenía clarísimo", cuenta.

¿Por qué? La respuesta les sale rápido: tranquilidad, cercanía con la familia, el colegio cerca, conocer a la gente y saludarles por la calle. "El decir hola, buenas tardes, buenos días", resume Marina. Para ellos, esa manera de vivir y sentirse parte de una comunidad es una de las grandes virtudes del entorno rural.

Marina y Santiago, en su huerto de Malpartida de Plasencia. / Toni Gudiel

Cerca de todo

Además, no sienten que les falten servicios esenciales porque Plasencia está a pocos minutos. "Por la cercanía que tenemos no nos hace falta tampoco vivir en una ciudad" porque, si necesitan algo, como acudir a un gran supermercado o al hospital, "tardamos cinco o diez minutos en llegar".

Además, los dos saben lo que es vivir fuera, así que han elegido el pueblo con plena convicción. Marina estudió en Mérida, Salamanca y Sevilla y Santiago trabajó durante años lejos de casa, incluso en grandes ciudades y en el extranjero. De hecho, estuvo un tiempo en Qatar. Ella recuerda que, en esa época, cuando buscaba piso, "intentaba elegir barrios que se parecieran a un pueblo", porque necesitaba sentirse acogida y, aun así, "cada 15 días tenía que venir a Malpartida a recargar las pilas".

Criar con calma

Con hijos, la elección de vivir en el pueblo ganó todavía más sentido porque para Marina y Santiago ofrece una infancia más libre, con más juegos en la calle y menos acelerada. Explican que, en su calle de Malpartida, hay tráfico y no pueden dejar a los niños jugar solos con total libertad, pero igualmente no tiene nada que ver con una gran ciudad porque incluso tienen un huerto y un perro, Azul, al que pueden pasear con tranquilidad.

Además, en muchas ocasiones acuden a Casar de Palomero y, allí, la libertad es "total. Entre irnos a la playa y a Casar de Palomero, ellos prefieren el pueblo", destaca Santiago.

Por allí recorren el pueblo, saludan a los vecinos y se juntan con otros niños de su edad. "Es como las cosas de antiguamente", cuenta Marina porque existe una red: "Sabes que es una comunidad, que te conocen, que te apoyan, que te ayudan".

El matrimonio, paseando con sus hijos y su perro por Malpartida. / Toni Gudiel

Menos pantallas

Por otro lado, Marina señala que intentan que los niños pasen más tiempo en la calle que detrás de una pantalla. No prohíben la tecnología, porque entienden que forma parte de la vida actual, pero la limitan. "No están todo el día ni con el móvil ni con una maquinita", dicen.

Sus hijos son, sobre todo, de balón, muñecas, pinturas y juego. Les gusta dibujar, ir en bici, salir con el perro y compartir tiempo con otros vecinos. Esa vida exterior, sencilla y cotidiana, es para sus padres una de las mejores ventajas de vivir en un pueblo.

Trabajo cerca de casa

El empleo también ha sido clave para poder quedarse. Marina trabaja en Plasencia, en la Fundación Sorapán de Rieros, y va y vuelve a Malpartida sin problema. Santiago trabaja en la fábrica de transformadores Faramax de Malpartida, después de años en una empresa de cimentaciones especiales que lo llevó por distintos lugares.

Explican que, cuando Marina estaba embarazada, Santiago trabajaba en Qatar y Emiratos Árabes y volvía cada dos meses y aquello les hizo ver que necesitaban otra vida. "La familia no se puede tener así", afirman. La oportunidad laboral en Malpartida les permitió asentarse y criar juntos a sus hijos.

Lo que no da una ciudad

Respecto a lo que no tienen por no vivir en una ciudad, Marina apunta que a sus hijos les gusta viajar a Madrid, ir a museos interactivos o descubrir planes diferentes, pero no piden vivir allí porque en Malpartida tienen libertad, amigos y una rutina que les hace felices.

"Lo que se tiene en un pueblo no se tiene en ningún otro sitio", sostiene la pareja. Además, Marina destaca una enseñanza de su padre: "Me dijo que estudiar inglés estaba muy bien, pero que tenía que aprender a cultivar un huerto". Enseñanzas como esa son las que quieren transmitir a sus hijos, algo difícil en una gran ciudad.

El reto del futuro

No obstante, de cara al futuro, Marina y Santiago reconocen que el gran problema de muchos pueblos es que los jóvenes se marchan para estudiar y después no siempre encuentran trabajo relacionado con su formación y se marchan fuera. "Llega un límite en el que a lo mejor ya no puedes quedarte", admiten.

Por eso, creen que la clave para frenar la despoblación está en ofrecer empleo real y oportunidades. No basta solo con vivienda, aunque pueda ayudar. En su opinión, hace falta trabajo para que la gente pueda construir una vida, aunque también ven que cada vez hay más personas cansadas del estrés de las ciudades que buscan pueblos para vivir, emprender o descansar.

Un pueblo cómodo

Para ellos, Malpartida tiene una gran ventaja: es medio pueblo y medio ciudad. Cuenta con servicios básicos, supermercados, parques y la tranquilidad de un entorno rural, pero con Plasencia al lado. "Tenemos lo básico y lo grande lo tenemos cerca", resumen.

Y, por encima de todo, para ambos hay algo que sigue siendo esencial: el trato. "A mí eso de que pase alguien a mi lado y no me salude... Yo me he criado con un hola, buenas tardes, buenos días", señala Santiago. Esa cercanía, ese saludo diario y esa sensación de pertenencia explican por qué eligieron quedarse en un pueblo y por qué quieren que sus hijos sigan creciendo en Malpartida de Plasencia.