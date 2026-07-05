La noche en la que una extraña luz persiguió una ambulancia y otros casos registrados en la provincia de Cáceres

Una luz anaranjada que persigue a una ambulancia durante ocho kilómetros en plena madrugada. Policías locales que aseguran haber visto decenas de objetos sobrevolando Valencia de Alcántara. Un extraño humanoide vestido de negro en una carretera de Zafra o misteriosas luminarias que surgen de las aguas del embalse de Valdeobispo.

Extremadura acumula desde hace décadas numerosos relatos de fenómenos aéreos no identificados. Historias transmitidas de generación en generación, otras recogidas en atestados o narradas por vecinos anónimos que, aún hoy, siguen formando parte del imaginario colectivo de la región.

El investigador y divulgador Francisco Vázquez ha recopilado muchos de estos episodios en su próximo libro, 'Relatos y leyendas de Extremadura', una obra que recorre algunos de los sucesos más desconcertantes registrados en la comunidad autónoma.

Peraleda de la Mata, una torre bajo vigilancia

Uno de los enclaves más recurrentes en la casuística ovni extremeña se encuentra en Peraleda de la Mata. La antigua iglesia de Santa María de la Mata, conocida popularmente como la torre de San Gregorio, ha sido escenario de numerosos testimonios relacionados con luces extrañas.

Antigua iglesia de Santa María de la Mata, conocida popularmente como la torre de San Gregorio. / Extremadura misteriosa

Según explica Vázquez, varios vecinos aseguran haber observado objetos luminosos sobrevolando el campanario o elevándose tras la torre. Uno de los relatos más llamativos describe cómo una enorme luz incandescente apareció a escasa distancia de un vehículo cuando circulaba por la carretera próxima al templo.

Así lo contaba un testimonio de un vecino: "en el cambio de rasante de la carretera vieron aparecer una luz más o menos un metro por encima del coche, medía como el doble del vehículo. Fue unos 200 metros por delante de ellos, luego desapareció fulminantemente, era una luz incandescente, como de fuego".

Valencia de Alcántara: policías, canteras y encuentros imposibles

Pocos municipios acumulan tantos episodios como Valencia de Alcántara. Muchas teorías señalan que tiene que ver con el pasado megalítico de la zona, lo que incrementa aún más los misterios de estos sucesos.

En julio de 1993, dos agentes de la Policía Local que patrullaban a pie junto al polideportivo afirmaron haber visto dos objetos con forma de plato invertido sobre sus cabezas. Según el testimonio recogido por el investigador, poco después observaron decenas de luces surcando el cielo.

Francisco Vázquez. / Pablo Parra

Uno de los policías llegó incluso a relatar una experiencia extraordinaria: aseguró haber sentido cómo su conciencia abandonaba el cuerpo y penetraba en uno de aquellos objetos, donde habría visto a dos seres humanoides de rasgos extraños.

Años después, en 1997, trabajadores de una cantera vivieron otro episodio singular. Mientras extraían mineral durante la noche, una potente luz iluminó repentinamente toda la explotación "como si fuera de día". Las máquinas dejaron de funcionar y los empleados buscaron refugio bajo los camiones hasta que el fenómeno desapareció.

La ambulancia perseguida en Aliseda

Quizá uno de los casos más conocidos de la ufología extremeña ocurrió la madrugada del 20 de junio de 1984. Ángel Garlito, conductor de una ambulancia, trasladaba a una familia desde Valencia de Alcántara hasta Cáceres cuando, a la altura de Aliseda, comenzó a observar una extraña luminaria.

Poco después, los ocupantes del vehículo vieron cómo una enorme esfera anaranjada seguía a la ambulancia. Durante cerca de ocho kilómetros, aquella luz acompañó al vehículo sin perder distancia.

Cuando parecía haber desaparecido, reapareció delante de la ambulancia, ahora convertida en una brillante esfera blanca que iluminaba la carretera y los campos colindantes. El fenómeno concluyó cerca del cruce con Arroyo de la Luz, donde la esfera ascendió y desapareció.

Huellas imposibles en Jarandilla

No obstante, no todos los episodios están relacionados con luces en el cielo. En diciembre de 1997, un vecino de Jarandilla de la Vera descubrió en su finca tres extrañas marcas geométricas perfectamente definidas sobre el césped. Dos de ellas formaban círculos de dos metros de diámetro y una tercera parecía un trazo incompleto.

Las huellas permanecieron visibles durante varios días pese a las inclemencias meteorológicas, y lo sorprendente es que el pasto no estaba arrancado, sino aplastado. Para los testigos resultaba difícil atribuirlas a vehículos o acciones humanas. "Todas las teorías de que pudiera tratarse de una broma cayeron por su propio peso, pues era imposible que las hiciera un humano. Ni siquiera con una moto, pues hubiera dejado huella por los alrededores".

La comarca de La Vera ha registrado además otros avistamientos, como pequeñas esferas luminosas observadas sobre la iglesia de Nuestra Señora de la Torre o un extraño objeto "que se encendía y se apagaba" visto en Cuacos de Yuste a finales de 1997.

Saucedilla y las luces que hacían piruetas

El verano de 1983 quedó grabado en la memoria de numerosos vecinos de Saucedilla. Diversos testigos aseguraron haber visto objetos luminosos desplazándose a baja altura y realizando movimientos imposibles. Uno de ellos permaneció suspendido sobre las casas antes de desaparecer a gran velocidad haciendo espirales en el cielo.

Dos días después, varios vecinos afirmaron observar una enorme estructura luminosa con forma de puro y dimensiones descomunales sobrevolando las inmediaciones del municipio.

El "triángulo" del embalse de Valdeobispo

Si hay un lugar que aparece de forma recurrente en los archivos de los investigadores del fenómeno ovni en Extremadura, ese es el embalse de Valdeobispo. Desde su construcción, este pantano ha protagonizado decenas de testimonios sobre luces inexplicables, convirtiéndose en uno de los enclaves más conocidos para los aficionados al misterio.

Vázquez recuerda que los primeros relatos comenzaron a recopilarse en la década de los cincuenta, aunque fue durante los años setenta y ochenta cuando el número de supuestos avistamientos aumentó de manera considerable. Vecinos, pescadores y excursionistas aseguran haber visto esferas luminosas sobrevolando las aguas o desplazándose de forma aparentemente imposible.

Según algunos investigadores, el embalse forma parte de un 'triángulo' junto a la presa de San Marcos y el puente de Ribera del Bronco, una zona donde la frecuencia de estos fenómenos sería especialmente elevada.

El embalse de Valdeobispo. / EL PERIÓDICO

Los testimonios describen luces blancas, anaranjadas o azuladas que aparecen de forma repentina, permanecen inmóviles durante unos segundos y desaparecen a gran velocidad. Algunos incluso afirman haber observado objetos con forma de disco que parecían introducirse parcialmente en el agua antes de elevarse nuevamente hacia el cielo.

Uno de los relatos más conocidos corresponde a un pescador que, durante una noche de la década de los ochenta, aseguró haber visto cómo una intensa luz surgía desde el horizonte hasta situarse sobre el embalse.

"Era como si un sol pequeño hubiera nacido en el embalse", relató posteriormente. Según su testimonio, tras desaparecer el objeto, el agua quedó completamente inmóvil, sin una sola ondulación.

Pero los supuestos fenómenos no se limitarían únicamente a las luces. Diversos excursionistas y campistas también aseguraron haber sufrido fallos repentinos en radios, relojes digitales y otros aparatos electrónicos mientras permanecían en las inmediaciones del pantano. Algunos propietarios de mascotas incluso afirmaron que los animales mostraban signos de nerviosismo minutos antes de que aparecieran las misteriosas luminarias.

Todo ello ha convertido a Valdeobispo en uno de los escenarios más visitados por grupos de investigación dedicados a estudiar este tipo de fenómenos.

Monroy, Talaván y Gabriel y Galán, otros enclaves marcados por el misterio

El embalse de Valdeobispo no es el único lugar de la provincia de Cáceres donde se han documentado supuestos fenómenos de este tipo. En Monroy, varios vecinos aseguraron en noviembre de 2011 haber observado extrañas luces en las afueras del municipio. Según relataron, los objetos realizaban movimientos bruscos, cambiaban de dirección de forma repentina, aceleraban, se detenían en seco y ascendían o descendían sin seguir una trayectoria lógica.

No era la primera vez. Ya en enero de 1986 un vecino que viajaba de madrugada hacia Cáceres para asistir a clase afirmó que una luz desconocida le acompañó durante buena parte del recorrido. "Una luz le persiguió desde Los Riberos hasta la ciudad. A veces aumentaba de tamaño, otras se hacía más pequeña y, en ocasiones, circulaba en paralelo al coche".

Según el relato recogido por los investigadores, aquel mismo fenómeno se repitió hasta en tres ocasiones más durante ese año.

También Talaván, donde confluyen las dos ermitas dedicadas a Nuestra Señora del Río —la antigua, hoy sumergida bajo las aguas del embalse, y la actual— figura entre los lugares donde se han descrito repetidos avistamientos relacionados, curiosamente, con zonas de agua.

Algo parecido sucede en el entorno del pantano de Gabriel y Galán, además de otros enclaves próximos como Lagunilla, Granadilla, La Alberca o Las Batuecas, donde la tradición oral mezcla relatos de luces inexplicables con otras supuestas apariciones de carácter paranormal.

Entre los casos más conocidos figura el protagonizado en marzo de 1970 por el profesor Santos Nicolás, quien aseguró haber sido perseguido por un objeto volante que, según su testimonio, emergió directamente de las aguas del embalse antes de seguir su vehículo durante varios kilómetros.

También en Marchagaz, uno de los supuestos más impactantes. Es el caso de José Antonio, quien afirmaba haber sido perseguido por un ovni que provocó una pérdida de tiempo, es decir, que llegara a su destino en menos tiempo del habitual. Esto nos obliga a hablar del conocido efecto 'Missing time' del fenómeno ovni, la evidencia física y los fenómenos electromagnéticos.

De Las Hurdes a Sierra de Gata

Las Hurdes tampoco escapan a estas historias. Uno de los relatos más antiguos se remonta a 1950, cuando un vecino de la alquería de Huerta aseguró haber sido perseguido por una esfera luminosa que avanzaba entre los árboles a gran velocidad.

En Sierra de Gata, especialmente en el entorno del pico Jálama, también se han descrito luces anaranjadas, serpentinas luminosas y fenómenos extraños observados durante la madrugada. Es el caso de unos jóvenes de Acebo que, en 2016, aseguraron ver unas luces en lo alto del Jálama en torno a las 3 de la mañana. Aunque algunos barajaron la posibilidad de que fueran drones o instalaciones de camiones descargando residuos radiactivos (según los rumores locales), el comportamiento y el cambio cromático hicieron que creer que se trataba de un posible fenómeno ufológico.

El inquietante encuentro de Zafra

Uno de los episodios más desconcertantes recopilados por Vázquez tuvo lugar en noviembre de 1968. Manuel Trejo circulaba por la carretera entre Burguillos del Cerro y Zafra cuando observó en el arcén a un extraño personaje vestido completamente de negro. El testigo describió a un humanoide alto, inmóvil y de apariencia inusual.

Dos días después, el mismo conductor aseguró haber sido seguido en esa misma carretera por un objeto volante con forma de "medio limón" que desapareció a gran velocidad tras emitir un fuerte silbido.

Entre la tradición oral y el misterio

Décadas después, muchos de estos sucesos siguen sin explicación definitiva. Algunos investigadores apuntan a fenómenos atmosféricos, errores de percepción o sugestión colectiva. Otros consideran que ciertos casos continúan planteando interrogantes.

Sea cual sea su origen, lo cierto es que estas historias forman ya parte del patrimonio oral extremeño y continúan alimentando la fascinación por uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo: qué ocurre realmente cuando extrañas luces aparecen en el cielo.