Hasta 24 empresas turísticas accederán a una mentorización gratuita en territorios Unesco: descubre cómo asegurar tu plaza

La Diputación Provincial de Cáceres ha puesto en marcha, dentro del proyecto Teunesco, un Programa de Mentorización Individualizada dirigido a empresas turísticas de los Territorios Unesco de la provincia, con el objetivo de mejorar su competitividad, impulsar la innovación, reforzar la sostenibilidad y aumentar la rentabilidad de los negocios vinculados al sector. La iniciativa se desarrolla con asistencia técnica de Sity Consultores y plantea un acompañamiento adaptado a la realidad de cada empresa.

El programa parte de una idea clara: no todas las empresas turísticas necesitan lo mismo ni afrontan los mismos retos.

Por eso, la propuesta se articula a través de un itinerario personalizado que abordará cuestiones como el marketing y la comercialización, la creación de producto turístico, la digitalización, la innovación, la gestión empresarial y la mejora de la rentabilidad. El propósito es dotar a las empresas de herramientas útiles para reforzar su posicionamiento en el mercado y adaptarse mejor a las nuevas exigencias del sector.

Primeras sesiones informativas

Las charlas de presentación del programa han comenzado esta semana en Logrosán, con participación de empresas locales de alojamiento y del ámbito agroalimentario. La próxima semana continuarán en el Birdcenter de Torrejón el Rubio, el 7 de julio, y en el Espacio Cultural Victoria de Salorino, el 8 de julio, en ambos casos entre las 16:30 y las 18:30 horas.

La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa. Tras estas jornadas se abrirá el proceso de adhesión al programa, que contará con un máximo de ocho empresas por cada Territorio Unesco, hasta completar un total de 24 empresas participantes.

La Diputación plantea esta acción como un programa eminentemente práctico. Durante el proceso de acompañamiento, las empresas recibirán apoyo para detectar puntos de mejora, definir estrategias concretas y evaluar después los resultados obtenidos tras aplicar las recomendaciones. La flexibilidad es una de las claves del formato, ya que el trabajo se adaptará a las características y necesidades reales de cada participante.

Turismo con más valor añadido

El objetivo de fondo no es solo mejorar negocios concretos, sino contribuir a un modelo turístico más sólido en espacios que ya cuentan con un reconocimiento internacional por parte de la Unesco. La provincia de Cáceres reúne cinco grandes figuras Unesco vinculadas al patrimonio cultural y natural: la ciudad vieja de Cáceres, el Monasterio de Guadalupe, las reservas de la biosfera de Monfragüe y Tajo Internacional, y el Geoparque Mundial Villuercas-Ibores-Jara. La estrategia provincial pasa por convertir esa red de territorios en un destino más competitivo, mejor conectado y capaz de ofrecer experiencias diferenciadas.

En ese contexto, la mentorización se presenta como una herramienta para que pequeñas empresas rurales puedan profesionalizarse más, innovar y aprovechar mejor el potencial del entorno en el que trabajan. No se trata solo de atraer visitantes, sino de conseguir que el turismo deje más valor en el territorio y genere oportunidades más estables.

La lucha por el desarrollo turístico sostenible

El proyecto Teunesco, Territorios Unesco de la Euroace, está liderado por la Diputación de Cáceres y cuenta con un presupuesto global de 2,37 millones de euros, financiado al 75 por ciento por el programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027 a través de fondos Feder.

Su objetivo general es contribuir al desarrollo turístico sostenible de cuatro territorios reconocidos por la Unesco: Naturtejo en Portugal, Tajo Internacional, Monfragüe y Villuercas-Ibores-Jara. Además, el proyecto da continuidad a anteriores iniciativas de cooperación transfronteriza impulsadas entre España y Portugal.

A lo largo de los últimos meses, Teunesco ha servido también de marco para otras actuaciones de la Diputación, como talleres de sostenibilidad, encuentros de buenas prácticas o acciones ligadas al Grand Tour Territorios Unesco, una de las principales líneas del actual Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

La consultora extremeña que crea productos y destinos turísticos

La asistencia técnica del programa recae en Sity Consultores, una consultora turística extremeña fundada en 2010 y especializada en planificación, sostenibilidad, marketing, formación, digitalización y creación de productos y destinos turísticos.

La propia firma se define como una consultora orientada a generar valor aplicando sostenibilidad e innovación al turismo, con proyectos vinculados a planificación estratégica, productos turísticos, marketing y turismo responsable.

La apuesta de la Diputación por este programa deja entrever una idea cada vez más presente en la política turística provincial, que considera que el prestigio internacional de los sellos Unesco no basta por sí solo. Hace falta que ese reconocimiento aterrice en las empresas, en los servicios y en la capacidad del territorio para convertir sus recursos en experiencias viables y sostenibles.