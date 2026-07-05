Flamenco, pop y electrónica se unen este verano en Navas del Madroño para demostrar que en un pueblo también se puede sonar a lo grande

En la mentalidad general de la población, un municipio pequeño suele ir ligado a que todo allí es más pequeño, menos oportunidades, menos población y, por lo tanto, menos actividades. Sin embargo, Navas del Madroño se suma a otros pueblos que luchan por romper con esa idea llevando a su municipio aquellas opciones culturales que muchas veces parecen reservadas a las grandes ciudades.

Con esa intención nace Venteralia Fest 2026, cuya primera edición se celebrará el próximo 11 de julio y que quiere convertir a la localidad en un punto de encuentro para la música, la convivencia y la proyección del territorio. La presentación del evento sirvió para dejar clara la idea de que el medio rural no solo puede acoger propuestas culturales de calado, sino también utilizarlas como herramienta para dinamizar la economía local, reforzar el arraigo y demostrar que en los pueblos también hay espacio para iniciativas ambiciosas.

Un festival para romper tópicos

El encargado de abrir esa reflexión fue Alberto Ortega, diputado delegado del área de Gestión de Recursos Humanos, Sepei y Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación de Cáceres, que situó esta primera edición como una muestra de que "la cultura de calidad no entiende de tamaños ni fronteras".

En su intervención defendió que los pequeños municipios de la provincia tienen mucho que ofrecer cuando existe ilusión, trabajo y colaboración institucional, y destacó que Navas del Madroño volverá a convertirse este mes julio en un lugar de encuentro con una programación pensada para atraer a públicos diversos.

Ortega explicó que el cartel combinará flamenco, música electrónica, pop y nuevos sonidos, lo que permitirá proyectar una imagen moderna y dinámica de la provincia. A su juicio, respaldar eventos como este encaja plenamente con la manera en la que la Diputación entiende la acción pública, es decir, apostar por la cultura es hacerlo también por el desarrollo económico, el turismo, la hostelería, el comercio local y la generación de oportunidades allí donde más se necesitan.

El diputado subrayó además que cada festival, concierto o actividad cultural ayuda a fijar población, a dinamizar la economía y a reforzar el sentimiento de pertenencia a los municipios, algo que interpretó como "una de las mejores formas de construir futuro para el medio rural".

En ese contexto, felicitó al Ayuntamiento, a la organización, a los patrocinadores y a todas las personas implicadas, convencido de que "el trabajo conjunto puede convertir una buena idea en un referente para toda la provincia".

La cultura que también necesita el mundo rural

Esa misma línea fue desarrollada por el alcalde de Navas del Madroño, Ricardo Villegas, que insistió en que el mundo rural, y especialmente el más aislado, "necesita también de ese acceso a la cultura y al ocio que con tanta facilidad se encuentra en las ciudades". En su análisis, uno de los grandes problemas de los pueblos no es ya únicamente el empleo, sino la dificultad para ofrecer alternativas de tiempo libre capaces de atraer a jóvenes y a públicos de todas las edades.

Villegas explicó que cuando los promotores le trasladaron el proyecto lo entendió enseguida desde esa lógica, la de ofrecer en el entorno rural propuestas que muchas veces obligan a desplazarse a grandes núcleos urbanos. Defendió que generar motivos para quedarse en el pueblo no depende solo del trabajo, sino también de la existencia de actividades que alimenten el arraigo y den vida social y cultural al municipio.

El alcalde quiso agradecer expresamente el impulso de los organizadores, en especial por tratarse de gente joven vinculada al propio pueblo o a localidades cercanas, que ha decidido dar un paso adelante y asumir los riesgos de poner en marcha una primera edición de un festival con cierta entidad.

Desde esa perspectiva, interpretó Venteralia Fest no solo como una cita musical, sino como una forma de demostrar que "los pueblos pueden aspirar a ofrecer lo mismo que las ciudades" sin renunciar a su identidad.

Un cartel pensado para públicos distintos

Por parte de la organización, José Luis Rodríguez, de la empresa Rovisoni, explicó que la idea empezó a gestarse el año pasado, aunque entonces no pudo materializarse por motivos personales de sus impulsores iniciales.

Fue ya en enero de este año cuando el proyecto se retomó con la voluntad de sacar adelante una cita que, según resumió, nace con el claro objetivo de que "los pueblos pequeños no mueran" y que se vea que también en ellos se pueden hacer cosas de la misma calidad que en las ciudades.

Rodríguez detalló que el cartel lo encabezan nombres como La Húngara, Barroso y Alberto Toral, a los que se suman Acompás, encargado de abrir la noche, y León Bravo. Después de los conciertos, el público podrá disfrutar además de una zona DJ y de un espacio de food trucks para cenar y prolongar la jornada.

La elección del llamado "fusión flamenco" como hilo conductor responde, según explicó, a su capacidad para abrir el abanico de edades y reunir tanto a público joven como a personas de más edad. Esa versatilidad musical es, a su juicio, una de las claves para que el festival logre conectar con distintos perfiles y convierta la jornada en una cita abierta a todo el mundo.

Entradas repartidas por la comarca

Los organizadores también han querido facilitar al máximo el acceso al evento. Para ello se han distribuido puntos de venta oficiales en distintos municipios del entorno: Bar Flores en Garrovillas de Alconétar, La Despensa en Navas del Madroño, Hotel La Posada en Brozas, la gasolinera Hermanos Cordero en Arroyo de la Luz, Ferretería Alcántara en Alcántara y el Bar Utrella en Casar de Cáceres.

A ello se suma la venta online a través de Monster Ticket, pensada para que nadie tenga que desplazarse más de lo necesario.

Con todo ello, Venteralia Fest quiere abrir su primera edición con una aspiración clara: ofrecer una buena noche de música y convivencia y dejar un recuerdo suficiente como para "pensar ya en el año siguiente".

Cuando un pueblo pequeño decide apostar por la cultura a lo grande, lanza un mensaje claro: que el futuro del mundo rural pasa, entre otras cosas, por demostrar que la vida cultural no tiene por qué acabar donde termina la ciudad.