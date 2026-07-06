El plan de Eugenia Silva en Baños de Montemayor: comida en Versátil y descanso en piscinas naturales

Este fin de semana, la modelo y empresaria Eugenia Silva estuvo disfrutando de su vínculo con Extremadura una vez más, como ella misma ha compartido en sus redes sociales.

En esta ocasión, ha disfrutado de la piscina natural de Baños de Montemayor, en el norte de la región junto a sus familiares y amigos. En una escapada muy nostálgica, en la que ha compartido fotos suyas en el mismo lugar hace 35 años.

Eugenia Silva de joven. / IG @EUSILVA

Además de hacer turismo por la zona, aprovechó para probar la gastronomía local en el restaurante Estrella Michelín y Sol Repsol Versátil, en Zarza de Granadilla, uno de los referentes gastronómicos de la cocina extremeña contemporánea. También cuenta con el reconocimiento de los Premios Restaurante con Esencia por su filosofía de trabajo basada en la sostenibilidad, el producto local y la conexión con el territorio.

Vínculo con Baños de Montemayor

Cabe destacar que el abuelo de Eugenia Silva fue un destacado magistrado de la región que llegó a ser presidente de la sala de lo laboral del Tribunal Supremo. En reconocimiento a su trayectoria profesional se le dedicó una plaza en Baños de Montemayor con la siguiente placa:

Placa en Baños de Montemayor. / IG @EUSILVA

“Si este atrio pudiera hablar, contaría historias preciosas de mi familia”, firma la modelo en una publicación donde muestra su profunda conexión familiar con el municipio.

La modelo tiene, además, un cortijo familiar en Puebla del Maestre. Una finca de unas 300 hectáreas que perteneció a su familia paterna y que fue restaurada por ella para convertirla en su hogar en la dehesa extremeña. El diseño de la vivienda combina la arquitectura tradicional extremeña con un estilo bohemio y elegante, lo que dice mucho sobre las otras pasiones de la modelo.

Cortijo Dehesa de Arriba, Puebla del Maestre. / REVISTA HOLA

Junto con la visión del decorador y diseñador de interiores argentino Luis Galliussi, consiguió equilibrar la esencia de la casa de sus abuelos y el matiz sofisticado de la actualidad.

Estos últimos meses, esta propiedad se ha convertido en su refugio privado tras la reciente separación con su marido, el aristócrata Alfonso de Borbón y Yordi, el pasado mes de febrero. Como ella misma ha compartido en sus redes sociales, “hay algo en estar aquí, entre encinas y tierra seca, que me ordena la cabeza”.