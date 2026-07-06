La historia de este pueblo cacereño te desafía a conocerla superando retos calle a calle

Es indudable que los municipios de la provincia de Cáceres tienen un encanto único, monumentos que no pueden encontrarse en ninguna otra parte del mundo y localizaciones naturales que cuentan su historia de una forma capaz de dejar a cualquiera con la boca abierta. Sin embargo, cuando alguien llega a la provincia muchas veces no sabe qué ver, bien porque cree que en una zona de menor tamaño no hay demasiado que descubrir o bien porque no sabe cómo recorrerla.

En Aldeacentenera han optado por responder a esta segunda cuestión y lo han hecho con una propuesta original: una yincana turística pensada para mostrar lo más esencial de la localidad de una manera diferente.

La iniciativa fue instalada hace unos días y plantea un recorrido diseñado para conocer el municipio de una forma atractiva, dinámica e interactiva. A lo largo del itinerario se han colocado distintos paneles con códigos Bidi que permiten acceder desde el móvil a información sobre lugares y elementos representativos del pueblo.

La idea, según ha explicado el alcalde Francisco Muñoz, surgió desde la Concejalía de Turismo con la intención de "ofrecer una fórmula distinta de acercarse a Aldeacentenera", combinando el patrimonio local con la tecnología actual.

Un recorrido para mirar el pueblo de otra manera

El alcalde ha señalado que el objetivo era acercar la historia, las señas de identidad y el patrimonio local tanto a vecinos como a visitantes, utilizando herramientas digitales que hicieran la experiencia "más accesible y sugerente". No se trataba solo de colocar información en distintos puntos del casco urbano, sino de transformar una visita tradicional en una experiencia más participativa.

El itinerario comienza en la estatua del cartógrafo y explorador Alonso Álvarez de Pineda y continúa por otros espacios y elementos muy ligados a la identidad del municipio: el Reloj de Sol, la Cruz del Caramancho, el ajuar de La Coraja, la Plaza de España, Cancho Gordo, el Camino de Guadalupe, el Martes de Carnaval, la ermita y el conjunto formado por el lavadero y el Pozo de Tío Joaquín.

Según ha trasladado Muñoz, las localizaciones no han sido elegidas al azar, sino porque juntas permiten "construir una visión más completa" de Aldeacentenera. El recorrido mezcla patrimonio histórico, espacios simbólicos, tradiciones populares y lugares vinculados a la memoria local, de forma que cada parada aporte una perspectiva diferente sobre el pueblo.

Patrimonio, historia y participación

Al escanear cada código Bidi, los participantes pueden acceder a contenidos relacionados con cada punto del recorrido. Esa información no se limita a explicar el lugar, sino que incorpora también actividades pensadas para hacer la experiencia más entretenida e inmersiva.

La intención, en palabras del alcalde, es que "quien realice la yincana no solo pase por los espacios, sino que interactúe con ellos" y descubra curiosidades, detalles y claves de la historia local de una manera más cercana.

La localidad cacereña de Aldeacentenera estrena una yincana turística con códigos Bidi / Cedida a El Periódico Extremadura

Ese componente participativo es, de hecho, una de las claves del proyecto. Las actividades han sido diseñadas buscando un equilibrio entre entretenimiento y divulgación, y con la idea de que puedan resultar accesibles para públicos distintos. De este modo, el recorrido aspira a mantener el interés a lo largo de todo el trayecto sin perder su valor informativo.

La yincana puede completarse en aproximadamente dos horas, un tiempo razonable que permite recorrer los principales puntos seleccionados sin prisas excesivas y con margen para detenerse en cada parada. Esa duración también la convierte en una propuesta asequible tanto para quienes visitan el pueblo por primera vez como para quienes ya lo conocen y quieren redescubrirlo desde otra mirada.

Una nueva forma de promocionar el municipio

Francisco Muñoz ha defendido además que esta iniciativa contribuye a visibilizar Aldeacentenera porque convierte sus espacios y su patrimonio en una experiencia que invita a recorrer, conocer y compartir el municipio.

A su juicio, la yincana no solo enriquece la visita, sino que "ayuda a poner en valor elementos que forman parte de la identidad local" y proyecta la imagen de un pueblo que apuesta por formas nuevas de promover el turismo desde una perspectiva cercana, accesible e innovadora.

En un momento en el que muchos municipios pequeños buscan fórmulas para atraer visitantes sin perder autenticidad, Aldeacentenera ha optado por una propuesta sencilla, pero eficaz: dejar que sea el propio pueblo quien cuente su historia, aunque esta vez lo haga a través de paneles, códigos y paradas repartidas por sus calles y rincones más reconocibles.

Tecnología al servicio de la memoria local

La nueva yincana turística demuestra así que la innovación no siempre pasa por grandes infraestructuras ni por proyectos complejos. A veces basta con mirar de otra manera lo que ya se tiene y encontrar el modo de hacerlo más visible y más comprensible para quien llega de fuera.

Aldeacentenera ha decidido poner la tecnología al servicio de su memoria local y convertir el paseo por sus calles en algo más que una visita. Porque hay pueblos que se contemplan, otros que se recorren y algunos que, como este, empiezan también a descubrirse jugando.