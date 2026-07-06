Pedro el Herrero vuelve al corazón de Deleitosa en un homenaje cargado de memoria y cariño: "Su ausencia no ha borrado el peso que tuvo su presencia"

¿Qué pasa cuando un vecino de un municipio fallece? Cuando una parte fundamental de la vida diaria de ese pueblo ya no está, cuando una persona a la que muchos acudían en busca de ayuda o con quien simplemente disfrutaban compartiendo un rato se marcha sin remedio, lo único que queda es el recuerdo.

Y precisamente desde ese recuerdo, desde la gratitud y desde la memoria compartida, Deleitosa rendirá homenaje el próximo 15 de julio a uno de esos nombres que siguen muy presentes en la vida del municipio: Pedro Izquierdo Cerezo, al que todos conocían como "Pedro el Herrero".

El acto tendrá lugar a las 20:30 horas en el Espacio Multicultural de Deleitosa y nace con la intención de reconocer públicamente la huella que dejó en el pueblo una persona a la que muchos vecinos identifican como "parte inseparable de su día a día".

No será solo una convocatoria institucional, sino sobre todo un encuentro cargado de afecto en el que familiares, amigos y vecinos compartirán un momento de recuerdo para quien, sin ostentar cargos ni buscar protagonismo, acabó ocupando un lugar propio en la memoria colectiva del municipio.

Mucho más que un herrero

La alcaldesa de Deleitosa, Mª Ángeles Rebollo, ha explicado que Pedro era "un vecino normal y corriente del pueblo", aunque matiza que precisamente ahí residía su valor. Según traslada, no tenía ninguna vinculación política concreta, pero "siempre estaba dispuesto a colaborar" con todas las corporaciones municipales y con cualquier iniciativa que hiciera falta sacar adelante.

De profesión herrero, su fragua se convirtió con los años en mucho más que un lugar de trabajo. La alcaldesa la describe casi como un "confesionario del pueblo", un espacio al que acudía la gente no solo porque necesitara arreglar algo, sino porque sabía que allí encontraría cercanía, escucha y buen trato.

Pedro, relata, tenía una forma muy especial de relacionarse con todo el mundo, incluidos los niños, con los que mantenía una relación especialmente cariñosa.

Rebollo recuerda que, si un niño llegaba con una bicicleta pinchada o con cualquier pequeño problema, "él dejaba lo que estuviera haciendo para echarle una mano". Ese gesto, repetido una y otra vez a lo largo del tiempo, acabó convirtiéndolo en una figura profundamente querida en Deleitosa.

Un homenaje aprobado por unanimidad

La idea de rendirle tributo surgió en el propio Ayuntamiento y fue llevada a pleno, donde se aprobó por unanimidad dedicarle una calle o un espacio público. Finalmente, la propuesta derivó en un gesto aún más simbólico. La alcaldesa explica que pensó en dedicarle un edificio situado justo al lado de su casa, de forma que "su familia pueda seguir viendo allí, cada día, el nombre de Pedro Izquierdo Cerezo".

La decisión busca dejar un recuerdo permanente de alguien que, según subraya el consistorio, "estuvo siempre disponible para colaborar en la vida cultural y social del municipio". Montar escenarios, colocar estructuras, arreglar cualquier desperfecto o echar una mano en cualquier evento formaba parte de esa disposición constante que tantos vecinos recuerdan ahora.

Pedro falleció en octubre del año pasado, pero "su ausencia no ha borrado el peso que tuvo su presencia" cotidiana en la vida del pueblo. Al contrario, ese vacío ha reforzado la percepción de que Deleitosa debía devolverle, de alguna forma, una parte del cariño que él repartió durante años.

Un pueblo que no olvida

Este homenaje quiere ser, por tanto, mucho más que un acto formal. Se plantea como una expresión colectiva de gratitud hacia una persona que formó parte de la historia reciente y del pulso diario de Deleitosa. El Ayuntamiento ha invitado a participar a todos los vecinos y vecinas, así como a quienes conocieron a Pedro, con la intención de acompañar a su familia en una tarde que se prevé especialmente emotiva.

En pueblos pequeños, donde las relaciones humanas se viven con otra intensidad, hay personas que acaban sosteniendo mucho más de lo que parece. No hacen ruido, no ocupan titulares a menudo y rara vez buscan reconocimiento, pero siempre están, y cuando faltan, el pueblo entero lo nota.

Por eso Deleitosa ha decidido parar un momento, mirar hacia atrás y decir en voz alta algo que quizá Pedro escuchó muchas veces en vida, pero que ahora sonará de otro modo: que quienes ayudaron a hacer comunidad merecen seguir teniendo un lugar en ella incluso cuando ya no están.