Navaconcejo, el pueblo donde el verano se vive entre gargantas y zonas de baño: "Nos encanta que venga gente, pero también que consuma en el pueblo"

Cada verano, cuando el calor aprieta en Extremadura, hay un municipio del Valle del Jerte que multiplica su población a golpe de chapuzón. Navaconcejo se ha convertido desde hace años en uno de los destinos más buscados para quienes quieren escapar de las altas temperaturas sin salir de la provincia de Cáceres. Su secreto no es ningún misterio: el río Jerte atraviesa el casco urbano dejando a su paso un rosario de zonas de baño que han convertido al municipio en uno de los grandes referentes del turismo de naturaleza en la región.

Aunque popularmente todos las conocen como piscinas naturales, la terminología ha cambiado. La normativa sanitaria ya no utiliza esa denominación y ahora se habla oficialmente de "zonas habilitadas para el baño". Navaconcejo cuenta con tres de ellas autorizadas e incluidas en Nayade, el sistema nacional de información sobre aguas de baño del Ministerio de Sanidad, lo que implica un control periódico de la calidad del agua y de las condiciones higiénico-sanitarias.

"Son las únicas del Valle del Jerte que están sometidas a control de vigilancia sanitaria", explica la alcaldesa de Navaconcejo, Cristina Alonso, orgullosa de un distintivo que aporta un plus de seguridad a vecinos y visitantes.

Tres zonas oficiales... y muchos más rincones para darse un baño

Las tres áreas autorizadas se distribuyen prácticamente a lo largo de todo el casco urbano, permitiendo recorrer el pueblo siguiendo el curso del Jerte.

La primera es El Pilar, situada en la parte alta del municipio, muy cerca del Puente Viejo y del inicio de la conocida ruta senderista de la Garganta de las Nogaleas. Dispone de una pequeña playa de arena, zonas de sombra bajo los alisos, parque infantil, merendero, aparcamiento y un chiringuito que cada verano se convierte en punto de encuentro para bañistas y senderistas.

Más abajo aparece El Cristo, probablemente la zona con mayor ambiente social. La lámina de agua discurre paralela a la calle del Santísimo Cristo, rodeada de terrazas, bares y restaurantes que permiten alternar el baño con la gastronomía local.

Piscina El Pilar. / Turismo Valle del Jerte

La tercera es El Chamizo —conocida también por muchos vecinos como El Benidorm—, una amplia tabla de agua situada en la entrada del municipio. Es la única que cuenta con una extensa zona de césped, lo que la convierte en una de las preferidas por las familias, aunque carece de servicio de hostelería.

Pero el río ofrece mucho más que estas tres zonas oficiales. A ellas se suman otros enclaves muy conocidos entre los vecinos, como El Cajón, junto al pabellón polideportivo; La Mora, aguas arriba de El Pilar; o Las Lanchas, junto al campo de fútbol, además de los pequeños charcos que se suceden a lo largo del cauce.

Y, para quienes buscan un entorno más salvaje, la Garganta de las Nogaleas esconde el conocido Charco del Paraíso, al que se accede tras recorrer un sendero entre cascadas, robles y fresnos. Un rincón que hace honor a su nombre.

Mantener el río también tiene un coste

La imagen idílica de aguas transparentes y playas fluviales perfectamente acondicionadas requiere un importante esfuerzo económico y humano por parte del Ayuntamiento. Cada temporada se acondicionan las zonas de baño para facilitar el acceso y garantizar la comodidad de los usuarios, pero para ello se realizan pequeñas actuaciones sobre el cauce.

Piscina El Chamizo o El Benidorm. / Turismo Valle del Jerte

"Lo que hacemos es cerrar el río en diferentes zonas para que el caudal suba un poco más. También echamos arena de playa para que sea más cómoda la estancia y, por supuesto, la limpieza diaria, que es fundamental", explica Alonso.

El objetivo es mantener unas instalaciones que durante julio y agosto reciben a miles de personas.

El reto del turismo de nevera

Sin embargo, ese enorme flujo de visitantes no siempre se traduce en un beneficio económico proporcional para el municipio. La alcaldesa reconoce que el Ayuntamiento observa con preocupación un fenómeno cada vez más habitual: el denominado "turismo de nevera". "Nos encanta que venga gente, pero últimamente estamos teniendo muchos de estos visitantes", afirma.

La expresión hace referencia a quienes llegan al municipio cargados con comida y bebida desde casa, disfrutan del día junto al río y regresan sin apenas consumir en los negocios locales. "La gente trae la nevera llena y consume muy poco en el pueblo. Nosotros hacemos un esfuerzo importante para habilitar estas zonas y nos gustaría que también hubiera consumo local", señala.

No se trata únicamente de una cuestión económica. Para un municipio que vive buena parte del verano gracias al turismo, la actividad de bares, restaurantes, tiendas o alojamientos constituye un importante motor para la economía local.

En este sentido, El Pilar y El Cristo parten con ventaja gracias a la presencia de establecimientos hosteleros muy próximos, mientras que El Chamizo continúa siendo una alternativa más tranquila para quienes buscan únicamente naturaleza.

También hay una asignatura pendiente: la limpieza

Otro de los problemas que aumenta con la llegada masiva de visitantes es la acumulación de residuos. Aunque el Ayuntamiento intensifica los servicios de limpieza durante toda la temporada estival, la alcaldesa lamenta la falta de civismo de una parte de los usuarios.

"La verdad es que somos un poquito guarros", reconoce con sinceridad. "Hay gente que deja basura y eso obliga a hacer una limpieza constante todos los días".

Playa de Benidorm en el Valle del Jerte / Turismo Extremadura

Un gesto aparentemente pequeño que, multiplicado por miles de visitantes, termina convirtiéndose en uno de los principales desafíos de cada verano.

Mucho más que un lugar para refrescarse

Navaconcejo ha sabido convertir el agua en uno de sus grandes reclamos turísticos. Las zonas de baño no solo ofrecen alivio frente a las altas temperaturas; también sirven como puerta de entrada para descubrir el resto del municipio y del Valle del Jerte.

Desde la ruta de la Garganta de las Nogaleas hasta la oferta gastronómica, los alojamientos rurales o los senderos que recorren los cerezales, el pueblo invita a prolongar la visita más allá de un simple baño.

Porque, aunque el río siga siendo el gran protagonista del verano, el verdadero objetivo del municipio es que quienes llegan buscando agua descubran también todo lo demás que ofrece Navaconcejo. Y, si es posible, que antes de marcharse se sienten en una terraza, entren en una tienda o degusten la gastronomía local.

Ese pequeño gesto ayuda a mantener vivo un pueblo que, cada verano, abre sus puertas para compartir uno de sus mayores tesoros: el Jerte.