El norte de Cáceres 'apaga' con vino la memoria del fuego en una ruta ciclista solidaria por tres pueblos

La bicicleta ha servido este domingo para volver sobre la huella del incendio de Jarilla desde el marco de la solidaridad. Así, unos 30 ciclistas del Movimiento Ultreya han recorrido parte del norte de Cáceres dentro de la séptima Vuelta Ciclista Solidaria a España, que este año ha elegido como lema Apagar con vino los incendios y ha unido territorios vinculados al vino con municipios castigados por las llamas.

La etapa ha incluido este domingo a tres localidades especialmente afectadas por el gran incendio del pasado verano: Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa. La marcha, presentada en Fitur y planteada como un viaje entre rutas del vino y pueblos que han sufrido incendios forestales, ha comenzado en Almendralejo y ha terminado en Cabezabellosa, con actos simbólicos, placas conmemorativas, música y un cheque solidario destinado al tejido asociativo de los municipios.

Una etapa para recordar

La alcaldesa del Ayuntamiento de Villar de Plasencia, María José Pérez, ha explicado que la iniciativa ha querido poner el foco en los pueblos pequeños que sufrieron los incendios del verano pasado y en quienes siguen trabajando para que la vida rural no se detenga. Pérez ha destacado, sobre todo, el carácter solidario de una vuelta ciclista que no se ha limitado a pasar por los pueblos, sino que ha buscado dejar una ayuda.

La etapa ha tenido también un componente de reconocimiento a los servicios que participaron en la emergencia. Según ha detallado Pérez, la llegada de los ciclistas ha estado acompañada por representantes y medios vinculados a la extinción y la atención durante el incendio, entre ellos Guardia Civil, Cruz Roja, Infoex, Sepei, Parques Nacionales y otras instituciones invitadas. La intención ha sido destacar que, detrás de las hectáreas quemadas, hubo también noches de trabajo, evacuaciones, miedo y una red de apoyo que sostuvo a los vecinos.

Jarilla, Villar y Cabezabellosa

La ruta ha entrado primero en Jarilla, donde se ha inaugurado una placa conmemorativa del paso de la Vuelta Ciclista Solidaria. Desde allí, vecinos del municipio se han desplazado en autobús hasta Villar de Plasencia, en una jornada planteada también como un encuentro entre pueblos que compartieron una misma emergencia y que nunca han dejado de estar unidos.

En Villar de Plasencia, los ciclistas han sido recibidos en el ayuntamiento y se ha inaugurado otra placa antes de continuar hacia Cabezabellosa, final de etapa. Para la alcaldesa villarense, el sentido de la jornada ha estado en esa unión entre localidades.

Además, ha resaltado que la vuelta ha permitido además vender camisetas y realizar sorteos, cuya recaudación se destinará a colectivos locales que mantienen vida la actividad en los pueblos. "Las asociaciones de jóvenes y de mujeres rurales son las que trabajan en los pueblos y para los pueblos para que no se vengan abajo", ha subrayado.

El final de etapa

Cabezabellosa ha acogido el cierre de la jornada con un escenario, actuaciones y un ambiente festivo. Allí se ha entregado el cheque solidario y se ha celebrado un acto similar al de una llegada ciclista, pero con un fondo más emocional que competitivo. Ha habido grupos de folclore, tamborileros, dulces típicos y la actuación de Dani Serra, también de manera solidaria.

La jornada ha incluido además actividades pensadas para dejar constancia audiovisual del paso de Ultreya por la zona porque el movimiento elaborará vídeos y una serie documental con la que quiere proyectar dos realidades, la de los territorios que han sabido conservar una economía ligada a la tierra y la de aquellos que, además de afrontar despoblación, han visto cómo el fuego reducía a cenizas parte de su patrimonio natural.

La cápsula del tiempo

Uno de los momentos más simbólicos ha sido la llamada cápsula del tiempo, en la que han participado tres niños, uno de cada pueblo. La idea ha sido guardar un recuerdo vinculado a los incendios en un macetero para que permanezca como memoria colectiva de lo ocurrido y también como símbolo de futuro.

El incendio de Jarilla se declaró el 12 de agosto de 2025 y llegó a afectar a municipios del Valle del Ambroz y del Valle del Jerte. La Junta estimó en más de 17.300 hectáreas la superficie incluida dentro del perímetro del fuego, que obligó a evacuar o confinar a vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa y Hervás, entre otros municipios. Casi un año después, la ruta ciclista ha convertido aquella cicatriz en un recorrido de solidaridad, visibilidad y reconocimiento.

De Jerez a Haro

La edición de 2026 de la Vuelta Ciclista Solidaria a España ha comenzado este sábado, 4 de julio, en Jerez de la Frontera y terminará el día 11 en Haro. En total, ocho etapas que unen lugares vinculados a las Rutas del Vino de España con pueblos golpeados por los incendios de los últimos veranos.

El Movimiento Ultreya, nacido en Alcalá de Guadaíra, plantea esta vuelta como un proyecto social que vertebra la península a través de la cultura, el deporte y la visibilidad de la España rural. En el norte de Cáceres, su paso ha dejado este domingo algo más que bicicletas: placas, ayudas, memoria compartida y una forma de dejar claro que, donde hubo fuego, también puede volver a abrirse camino la vida.