Conoce el encuentro histórico que nació en Trujillo bajo la presidencia de la Casa Real y que este año viajará ahora a Lima

La Fundación Obra Pía de los Pizarro y la Academia Nacional de la Historia del Perú volverán a reunir a representantes de las academias de la Historia de España y de distintos países hispanoamericanos en el II Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia, que se celebrará en Lima los próximos 12 y 13 de noviembre.

La cita nace con la voluntad de dar continuidad al trabajo iniciado en Trujillo en 2024 y de seguir avanzando en uno de los grandes objetivos que comparten sus impulsores, que pasa por poner en marcha una asociación de academias hispanoamericanas de la historia que refuerce la colaboración institucional y los proyectos comunes.

La nueva convocatoria confirma además la consolidación de un foro que, en apenas dos ediciones, ha situado a Trujillo y ahora a Lima como escenarios de un diálogo académico con vocación estable. La propuesta no se limita a una reunión protocolaria entre instituciones, sino que busca reforzar los lazos entre academias que comparten una parte decisiva de la historia de ambos lados del Atlántico.

Lima toma el relevo

La elección de la capital peruana supone el relevo natural al encuentro fundacional celebrado hace dos años en Extremadura. La organización del segundo foro por parte de la Obra Pía de los Pizarro y la Academia Nacional de la Historia del Perú refuerza, además, el carácter transatlántico de una iniciativa que aspira a generar una red académica permanente y con capacidad de actuación conjunta.

El propósito principal de esta nueva edición será seguir fortaleciendo la cooperación institucional y dar pasos concretos para la futura asociación de academias hispanoamericanas. La intención es que ese espacio sirva para compartir investigaciones, coordinar proyectos y promover una mirada más articulada sobre una historia común que a menudo se estudia de forma fragmentada desde cada país. Esa misma línea ya estuvo presente en la reunión de 2024.

El precedente de 2024

El I Encuentro de Academias Hispanoamericanas de la Historia se desarrolló entre los días 4 y 7 de octubre de 2024 en distintas sedes de Trujillo y Madrid, con actos en la Fundación Obra Pía de los Pizarro, la Real Academia de la Historia y Casa de América. Aquella primera edición reunió a representantes de academias de la Historia de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y España, lo que dio a la cita una dimensión internacional muy poco habitual para una localidad como Trujillo.

La inauguración en Trujillo estuvo presidida por Felipe VI en el Palacio de los Barrantes-Cervantes, en un acto en el que participaron también la directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, y el presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, Hernando de Orellana-Pizarro.

En aquel arranque se puso el acento en la necesidad de abordar con rigor la historia compartida entre España y América y de hacerlo desde la colaboración científica y el respeto institucional.

Las jornadas concluyeron con una declaración conjunta en la que las academias reclamaron un mejor conocimiento de la historia en sus respectivos países y subrayaron la conveniencia de estrechar lazos mediante proyectos compartidos. Ese texto final fue una de las principales evidencias de que el encuentro no quería quedarse en una foto institucional, sino abrir un camino de trabajo con continuidad.

Trujillo, una sede con peso simbólico

La celebración del primer encuentro en Trujillo no fue casual, ya que se trata de una ciudad, muy vinculada históricamente a la proyección americana de Extremadura. Es por ello que ofrecía un escenario cargado de simbolismo para una cita centrada precisamente en la historia compartida del mundo hispanoamericano.

Para la Fundación Obra Pía de los Pizarro, además, aquel foro supuso una de las expresiones más visibles de una labor que la propia Casa Real destacó por propiciar desde hace años encuentros y diálogos entre España y América.

El paso de Trujillo a Lima refuerza ahora esa vocación de continuidad y expansión. No se trata solo de cambiar de sede, sino de confirmar que el proyecto ha echado raíces suficientes como para seguir creciendo.