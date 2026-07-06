Sol, música y gastronomía: así es la nueva apuesta de ocio para la piscina natural de Hernán Pérez

La llegada del verano a Hernán Pérez trae consigo una noticia muy esperada: la puesta en marcha de la piscina natural de la localidad. Este espacio, emblemático para el municipio y un referente de frescura en los meses de calor, inicia una nueva etapa bajo la gestión de un equipo formado por tres vecinos muy vinculados a la vida social del pueblo: Javier, Carlos y Juan Carlos. Los tres han unido sus fuerzas para liderar este proyecto, contando con el respaldo de A Velha Fábrica, marca que dota a esta nueva gestión de su propia identidad y sello de calidad, garantizando que cada detalle siga la misma línea de excelencia y estilo que caracteriza a dicho establecimiento.

El objetivo que une a estos tres socios es claro y ambicioso: dinamizar el municipio, convertir la piscina en el punto de encuentro por excelencia del verano y trabajar con el máximo entusiasmo por y para sus vecinos. Este compromiso se consolida además con una hoja de ruta a largo plazo, ya que los nuevos gestores asumen la gestión por un periodo de seis años, tiempo en el que esperan transformar y elevar la calidad de este entorno natural.

Javier, Carlos y Juan Carlos están al frente de est propuesta de ocio. / EL PERIÓDICO

Colaboración institucional y apoyo vecinal

Los nuevos gestores quieren expresar un agradecimiento muy especial al Ayuntamiento de Hernán Pérez, encabezado por su alcalde, Pablo Iglesias, por su decidida apuesta por la mejora de las instalaciones. Gracias a su intervención, se ha habilitado y acondicionado una amplia zona verde con más de 300 m² de césped natural. Este acondicionamiento ha sido posible, además, gracias a la participación de un gran número de personas del pueblo, cuya colaboración y esfuerzo colectivo han sido clave para que el entorno luzca mejor que nunca.

Si bien este primer año ha sido un arranque intenso y precipitado debido a los tiempos de gestión, el resultado supone ya una transformación muy positiva respecto a temporadas anteriores. Los gestores subrayan que este es solo el comienzo; tras este primer verano, ya cuentan con nuevas ideas y proyectos estratégicos para ir perfeccionando cada detalle del espacio en los próximos años, con la meta de dejar la piscina en unas condiciones inmejorables y adaptadas a las necesidades de los usuarios.

Sol, música y gastronomía: así es la nueva apuesta de ocio para la piscina natural de Hernán Pérez / EL PERIÓDICO

Un oasis familiar con condiciones naturales privilegiadas

La piscina natural de Hernán Pérez se presenta este año como la opción predilecta para las familias que buscan un entorno seguro y confortable. Su diseño natural permite que la profundidad sea reducida, convirtiéndola en un enclave ideal para que los más pequeños disfruten del baño con total tranquilidad y para que los padres puedan disfrutar de una jornada de ocio sin preocupaciones.

A este factor de seguridad se suma una ventaja climática excepcional: su orientación. El enclave aprovecha de forma natural las horas de sol, lo que permite que el agua alcance y mantenga una temperatura sumamente agradable durante toda la jornada. Lejos de las aguas frías de alta montaña, esta piscina se convierte en un remanso de bienestar, perfecto para disfrutar de largas horas de baño bajo el sol extremeño.

La piscina natural cuenta con todos los servicios. / EL PERIÓDICO

Una propuesta gastronómica nacida de la sinergia

Uno de los pilares fundamentales de este nuevo proyecto es su oferta culinaria. Entendiendo que la gastronomía es un eje esencial de la experiencia de verano, el equipo ha dedicado tiempo y esfuerzo a crear una carta que logre el equilibrio perfecto entre tradición y modernidad.

La oferta culinaria es fruto de una identidad compartida: una propuesta diseñada conjuntamente por los tres socios, uniendo sus diferentes visiones y criterios para dar forma a una carta variada, equilibrada y muy atractiva. El resultado es una selección de platos que van desde el tapeo más tradicional, que garantiza el sabor local, hasta raciones elaboradas que buscan sorprender al comensal, todo ello pensado para disfrutar en un ambiente distendido tras un refrescante chapuzón.

Cartel de bienvenida a los usuarios de la piscina natural. / el periódico

Ocio y cultura: el compromiso con el "tardeo" y la música en directo

Más allá del baño y la restauración, los nuevos gestores quieren que la piscina sea un motor cultural para Hernán Pérez. Conscientes de la necesidad de ofrecer alternativas de ocio diferentes y dinámicas, el proyecto contempla una programación cultural activa para cada semana.

El plato fuerte llegará los fines de semana, momento en el que la piscina natural se transformará en un escenario para actuaciones en directo. Los sábados y domingos, vecinos y visitantes podrán disfrutar de música y buen ambiente, consolidando este espacio como el lugar de referencia para el ocio de toda la comarca.

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Con esta reapertura, Javier, Carlos y Juan Carlos no solo asumen una gestión, sino que inician un proyecto de vida con el que esperan aportar valor al municipio, demostrando que, con ilusión, trabajo en equipo y un profundo respeto por el entorno, es posible revitalizar los espacios más queridos de nuestros pueblos.