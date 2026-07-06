Toril se planta ante la despoblación: dos nuevas viviendas buscan dar a los jóvenes una razón más para quedarse

Uno de los aspectos que suele caracterizar a los jóvenes es su independencia. Conforme van creciendo, muchos empiezan a defender más su derecho a decidir por sí mismos y a construir su propio proyecto de vida. Pero, ¿qué ocurre cuando esa independencia se retrasa porque no existe la posibilidad real de acceder a una vivienda? En Toril, esa situación ha empezado a cambiar con la llegada de una novedad al pueblo: la entrega de dos nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler social para jóvenes adjudicatarios.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha entregado las llaves de estas dos viviendas de promoción pública en la localidad cacereña, en un acto en el que defendió que con esta actuación comienzan dos nuevos proyectos de vida para jóvenes que podrán acceder al mercado del alquiler a través del parque público.

Según trasladó, "garantizar vivienda en el medio rural resulta clave para fijar población y ofrecer oportunidades" a quienes quieren quedarse en Extremadura, especialmente en municipios pequeños donde el acceso a una casa propia o alquilada puede marcar la diferencia entre quedarse o marcharse.

Dos viviendas para abrir nuevas etapas

Las viviendas están ubicadas en la calle Olalla de Toril y han sido construidas con criterios de eficiencia energética. La inversión total ha ascendido a 290.226 euros y el plazo de ejecución ha sido de diez meses. Cada una cuenta con una superficie útil de 78,15 metros cuadrados y dispone de tres dormitorios, una configuración pensada para responder a las necesidades de familias o jóvenes que buscan una vivienda asequible y de calidad en un entorno rural.

Viviendas públicas en régimen de alquiler social entregadas en Toril. / Cedida a El Periódico Extremadura

Durante el acto, Ramírez subrayó que este tipo de promociones contribuyen no solo a ampliar el parque público de vivienda, sino también a "mantener vivo el territorio y a reforzar la igualdad entre ciudadanos", vivan donde vivan. La entrega de llaves en Toril encaja así en una estrategia más amplia de la Junta de Extremadura orientada a facilitar el acceso a la vivienda en pequeños municipios, algo que el Ejecutivo regional viene presentando como una pieza esencial en la lucha contra la despoblación.

La vivienda como herramienta contra la despoblación

En pueblos como Toril, donde las oportunidades residenciales son limitadas, contar con vivienda pública puede ser decisivo para que una persona joven no tenga que aplazar indefinidamente su emancipación.

La llegada de estas dos casas supone, en ese sentido, algo más que una actuación urbanística: representa una herramienta concreta para favorecer el arraigo y permitir que quienes quieren iniciar una nueva etapa no tengan que hacerlo necesariamente lejos de su pueblo.

La Junta insiste en que este tipo de promociones permiten "reforzar el equilibrio territorial", llevando al medio rural soluciones que durante años parecían concentrarse en núcleos más grandes. En esa lógica se enmarca también el mensaje político del consejero, que vinculó vivienda, juventud y supervivencia de los pueblos en una misma ecuación, sin alternativas residenciales, resulta mucho más difícil asentar población y garantizar relevo generacional.

Qué es una vivienda de promoción pública

Las viviendas de promoción pública son viviendas integradas en el parque público de la Administración y gestionadas por la comunidad autónoma para facilitar el acceso a una casa digna a personas o unidades familiares que acreditan necesidad de vivienda y cumplen determinados requisitos de adjudicación. En Extremadura, estas viviendas pueden adjudicarse en régimen de arrendamiento, y su gestión y administración corresponde a la Junta dentro de sus competencias en materia de vivienda.

La Ley 11/2019, de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura, sitúa la promoción pública de viviendas dentro de las medidas de fomento público con las que la Junta busca facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada. Además, estas viviendas se destinan a cubrir necesidad residencial mediante convocatorias y baremos específicos, normalmente en alquiler y con condiciones reguladas por la Administración.

Entrega de llaves de viviendas públicas en Toril. / Cedida a El Periódico Extremadura

En otros municipios de la provincia, como Portaje, la propia Junta ha explicado recientemente que este tipo de viviendas públicas en alquiler social sirven para "retener población y atraer nuevos pobladores", con rentas adaptadas a los ingresos de los adjudicatarios. Esa misma filosofía es la que se traslada ahora a Toril, usar la vivienda pública no solo como recurso residencial, sino también como palanca de vida para el medio rural.

La actuación desarrollada en Toril deja así una imagen sencilla pero poderosa: la de dos llaves entregadas en un pueblo pequeño que, en realidad, abren algo mucho mayor que dos puertas. Abren la posibilidad de quedarse, de empezar una vida propia y de demostrar que el futuro de los pueblos también se construye con decisiones tan concretas como garantizar que un joven pueda, por fin, vivir bajo su propio techo.