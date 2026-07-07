La importancia de la compañía y la bondad en tiempos de crisis, según Pilar Lucas de Tornavacas

Como decía mi abuela: "Nadie escapa de esta vida sin zarandeos". Las enfermedades, las muertes, los divorcios, los asuntos laborales o la falta de trabajo, la escasez , las malas relaciones sociales, la soledad , la inestabilidad política, social y climatológica, la pobreza y la miseria del mundo... Todo ello y más nos afecta y el cúmulo nos puede hacer a cualquiera de nosotros trastabillear.

Hay temporadas en que se acumulan los muertos, no se tienen fuerzas para tantos duelos. Los quiebros de salud física pueden perjudicar la psíquica. Nadie está libre de ello.

Lo peor, la incomprensión. Rosa Montera en 'El peligro de estar cuerda' alerta sobre el peligro de la gente "normal de bien", que cree estar en su sano juicio. Hoy en día, desde la pandemia para acá, pocos pueden presumir de estar absolutamente en sus cabales.

No hay día en que se salga a la calle y no se observa alguna faltada grave contra la convivencia pacífica y civilizada.

Está mal quien está mal y toda la vasca que estigmatiza a quienes están mal como chivos expiatorios de las miserias de la chusma que hace de la sociedad suciedad.

Es fácil reír juntos en las maduras. Es más difícil la compañía en las duras, pese a lo cual hay mucha gente buena a la que arrimarse como aconsejaba la madre de Lázaro cuando se despide de él y lo entrega al ciego.

La buena onda ayuda. Escuchar y ser escuchados. Como la mano de los profesionales si se requiere.

El reputado psiquiatra, Jesús de la Gándara Martín, paisano y amigo, aconseja mover pies, manos y lengua cuando se está de bajón.

Mi madre, por instinto, aplicaba ese sabio consejo: uso de la aguja en primorosas labores, sabrosos guisos, caminatas y práctica del corrillo del sano, sin chismes. Los chismosos son mala gente y deberían ser perseguidos por ley, como los que echan vertidos tóxicos al mar.

Yo igualmente me ayudo, en momentos de necesidad, de la escritura, de la conversación gratificante con estupendas amistades y familiares, de la música, de los paseos por el campo, de las zambullidas en el mar y en los ríos, del arte y la cultura, del ejercicio físico y las caminatas, del disfrute de las ocurrencias de los pequeños...

La vida da y quita. En las épocas de vacas flacas todo lo anterior y más puede ayudarnos a amanecer.

Yo, como todos, he pasado mis baches pero doy las gracias a toda la gente de bien que estuvo a mi lado, a veces desde la distancia. Sería imposible nombrarlos, pues fueron muchas personas, cientos, que saben quiénes fueron, por otra parte, y pusieron el contrapunto a las decepciones, que siempre hay.

Y cierro con la idea de que lo peor no es el mal que nos sobreviene sino el papel de los otros, que, a veces, carroñeros hacen escarnio del árbol caído y juzgan, sentencian, opinan, difaman , se entrometen, chismorrean... Como si no les fuera suficiente con ocuparse de sus asuntos. Contra esa gentuza, me declaro en guerra.

La vida sería más fácil si la humanidad hiciera gala de ello. Hiciera gala de calor, bondad y piedad para evitar auroras amenazadas como en la pesadilla lorquiana en que "la aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible".

Pilar Lucas Hernández es natural de Tornavacas.