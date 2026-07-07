Aldeacentenera moderniza una de sus calles para que puedas recorrerla con más libertad que nunca

En Aldeacentenera siguen avanzando en la transformación de sus calles para hacerlas más accesibles, seguras y adaptadas a las necesidades de todas las personas. Con la finalización de la actuación en la calle Libertad, el municipio culmina un proyecto iniciado hace siete años y completa la renovación integral de una de sus vías más extensas, que con sus 650 metros de longitud pasa a convertirse en un recorrido plenamente accesible dentro del casco urbano.

La intervención no se limita a una mejora puntual del pavimento o a una actuación estética, sino que se presenta como una obra de alcance mucho más amplio, tanto por la envergadura de los trabajos realizados como por su efecto sobre la movilidad diaria del municipio.

El resultado, según destaca el Ayuntamiento, es la "consolidación de un itinerario peatonal accesible" que conecta la calle Libertad con la avenida Alonso Álvarez de Pineda y el Paseo de la Circunvalación, configurando un trazado continuo de casi dos kilómetros.

Un eje accesible que cose el municipio

La renovación de la calle Libertad permite además enlazar con el tramo peatonal de la calle Constitución y con la Plaza de España, sumando otros 240 metros de recorrido adaptado. Con ello, Aldeacentenera supera ya los cuatro kilómetros de itinerarios urbanos completamente accesibles, un dato que da medida de la dimensión que ha ido adquiriendo en los últimos años la apuesta municipal por eliminar barreras arquitectónicas y facilitar los desplazamientos tanto de vecinos como de visitantes.

La actuación cobra especial relevancia porque no solo mejora la circulación peatonal, sino que refuerza una idea de pueblo más habitable, donde la accesibilidad deja de entenderse como un añadido para convertirse en un criterio central del urbanismo.

En municipios pequeños, donde muchas veces las calles conservan trazados antiguos y soluciones poco adaptadas a la movilidad actual, este tipo de obras tienen un valor añadido evidente.

Renovación bajo tierra y sobre la superficie

La intervención ha incluido una renovación integral de las infraestructuras subterráneas, una parte menos visible de la obra, pero decisiva para el funcionamiento futuro de la calle. Entre los trabajos ejecutados figura la sustitución de la antigua red de abastecimiento por una nueva conducción de polietileno de alta densidad, así como la instalación de una nueva red de saneamiento en PVC, inexistente hasta ahora en este tramo.

A ello se suma la construcción de nuevos pozos, arquetas e imbornales destinados a garantizar una correcta recogida y evacuación de las aguas pluviales, de la que esta zona carecía. También se ha llevado a cabo el soterramiento de las redes de telefonía, fibra óptica, suministro eléctrico y alumbrado público, una medida que no solo mejora la funcionalidad del espacio, sino también su imagen urbana.

Ya en superficie, la actuación ha supuesto la renovación completa del pavimento sobre una superficie de 2.500 metros cuadrados, con nuevos acerados y un firme de aglomerado impreso que busca mejorar tanto la utilidad diaria de la calle como su aspecto. El proyecto se remata con la creación de una plataforma única, una solución que elimina desniveles y favorece una accesibilidad plena para todos los usuarios.

Identidad local en el espacio público

La obra incorpora además varios elementos que buscan vincular la modernización urbana con la identidad del municipio. Entre ellos figura una nueva marquesina equipada con punto de carga USB para dispositivos móviles, así como nuevo mobiliario urbano y bancos decorados con expresiones populares tan reconocibles en la localidad como "Velequile" y "Ay, prendita".

Junto a ello, se ha incluido la reproducción a gran escala del Ajuar de La Coraja, integrando en el espacio público una referencia directa al patrimonio y a las tradiciones del municipio. Esa combinación entre funcionalidad y memoria local permite que la obra no se perciba solo como una mejora técnica, sino también como una intervención que intenta reforzar el vínculo entre la calle y la identidad de Aldeacentenera.

Una inversión íntegramente municipal

La actuación ha sido financiada en su totalidad con cargo al presupuesto municipal de 2024 y ha supuesto una inversión de 419.500 euros. La cifra refleja la magnitud de una obra que, más allá de su coste, se inserta en una línea de trabajo más amplia con la que el Ayuntamiento quiere seguir construyendo un municipio más accesible, moderno y preparado para el futuro.

El mensaje de fondo que deja esta intervención es claro: invertir en accesibilidad es invertir en calidad de vida, en igualdad de oportunidades y en una forma de entender el pueblo que no deje a nadie fuera. No se trata solo de facilitar el paso o de renovar una infraestructura envejecida, sino de ordenar mejor el pueblo, hacerlo más legible, transitable y coherente con las necesidades actuales.