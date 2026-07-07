Reabre al tráfico la carretera entre Berzocana y Logrosán tras el socavón que partió la calzada

El pasado mes de febrero, una de las principales vías de comunicación de la provincia de Cáceres fue escenario de un grave suceso. Se trata de la CC-248, la carretera provincial que une Berzocana con Logrosán, donde el suelo se hundió generando un enorme socavón que partió la calzada por la mitad. La vía discurre por la zona de Las Villuercas, un entorno que en aquellas fechas había sufrido varias alertas amarillas por el tren de borrascas registrado.

El hundimiento se produjo en el punto kilométrico 7,500 y afectó incluso a un vehículo. Su conductora, una mujer de mediana edad que se dirigía de Berzocana a Logrosán, donde trabaja en la escuela taller de la localidad, tuvo que ser rescatada por los bomberos del parque del Sepei de Trujillo.

Salió ilesa, aunque posteriormente fue trasladada al centro de salud de Berzocana al sufrir una crisis de ansiedad. Entonces, desde la Diputación ya se apuntó a la lluvia como causa principal de aquel desplome. Este martes, meses después, el mismo escenario ha servido para comunicar una noticia muy distinta para la comarca: la carretera vuelve a estar abierta.

Una obra para cerrar una herida abierta en la comarca

El vicepresidente de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando García Nicolás, ha visitado de nuevo el lugar para anunciar la reapertura de la vía. Durante su intervención explicó que el grave desprendimiento del talud se produjo el 12 de febrero, como consecuencia de la acumulación de lluvias durante meses en esta zona de la provincia.

Según detalló, tras un periodo de replanteamiento técnico, las obras comenzaron en torno al 20 de marzo y han quedado finalizadas tres meses después, con una inversión cercana a los 500.000 euros sufragada por la Institución Provincial.

Galería | Visita a las obras de la carretera de Berzocana a Logrosán /

García Nicolás defendió que "no se ha tratado de una reparación superficial, sino de una intervención a fondo". Primero fue necesario consolidar todo el terreno alrededor del socavón, retirando una gran cantidad de tierra que después se ha aprovechado para habilitar dos miradores paisajísticos. Además, se acometió un gran desmonte en roca para obtener material destinado a la reconstrucción de la carretera.

A ello se han sumado una nueva obra de drenaje y el hormigonado de cunetas, con el fin de mejorar el flujo del agua y reducir al máximo el riesgo de que vuelva a producirse una situación parecida. El vicepresidente sostuvo que "el tramo ha quedado preparado para resistir futuras borrascas invernales", afirmando incluso que probablemente sea ahora "el tramo de carretera más seguro de toda la Diputación", debido al nivel de exigencia con el que se ha ejecutado la actuación.

Seguridad antes que prisas

Aunque el aglomerado quedó extendido hace unos 15 días, la carretera no se ha reabierto hasta ahora. García Nicolás explicó que se prefirió esperar a que estuvieran instalados todos los elementos de seguridad, especialmente las barreras, la señalización y el resto de protecciones, dadas las características del talud en esta zona. A su juicio, la prioridad era "trasladar tranquilidad a los usuarios" y garantizar que la reapertura se produjera con plenas garantías.

En esa misma línea insistió en que la obra se ha ejecutado desde la base misma del talud y de la carretera, con una cimentación reforzada, un nuevo sistema de drenaje y un rastrillo de hormigón destinado a evitar deslizamientos. Todo ello, dijo, "permite circular desde hoy con total seguridad".

Cañamero, también pendiente de la reapertura

Aunque la carretera une Berzocana y Logrosán, el punto del socavón se encuentra en término municipal de Cañamero, algo que quiso recordar el alcalde, David Peña, presente también en la reapertura. El regidor destacó que, por suerte, "esta vez no había que contar ninguna mala noticia", sino la recuperación de una vía muy importante para la zona.

Guardia Civil

Peña subrayó que la conexión entre Berzocana y Logrosán resulta esencial por los accesos a fincas, los desplazamientos de trabajadores y la comunicación diaria entre ambas poblaciones. En su opinión, la reapertura permite "dejar atrás un episodio que generó miedo entre muchos vecinos", aunque también recordó que lo más importante de todo fue que "la mujer afectada aquel día no sufriera daños físicos". El alcalde señaló que el susto será algo que recordará toda la vida, pero celebró que el desenlace no fuera peor.

Una reapertura muy esperada

La vuelta a la normalidad en la CC-248 supone una noticia especialmente relevante para una comarca donde este tipo de carreteras no son simples vías secundarias, sino arterias básicas de comunicación cotidiana. La obra ha devuelto la conexión entre dos municipios muy vinculados entre sí y ha cerrado, al menos por ahora, una imagen que durante semanas simbolizó la fragilidad de unas infraestructuras muy expuestas a los efectos del clima.

El socavón de la CC-248 fue uno de esos incidentes que se convierten en noticia por su gravedad, pero también por el miedo que dejan después. La reapertura de la carretera este martes no borra aquel susto, pero sí devuelve algo igual de importante para la comarca: la sensación de que, tras meses de incertidumbre, el camino vuelve a estar abierto.