La Fundación Secretariado Gitano recuerda que la igualdad se construye con hechos: "La exclusión no desaparece sola"

Todos deberían contar con alguien que luche por sus derechos cuando uno no puede hacerlo por sí mismo. Alguien que esté ahí para defender que todos los ciudadanos, vengan de donde vengan, merecen las mismas oportunidades y el mismo respeto.

Sin embargo, en la actualidad todavía hay una parte de la población que en demasiadas ocasiones sigue sintiéndose sola. De esa realidad nace la Fundación Secretariado Gitano, una entidad que trabaja para que la igualdad deje de ser una promesa abstracta y se convierta en una posibilidad real para miles de personas.

La situación que afronta la comunidad gitana sigue dejando cifras que explican por qué ese trabajo continúa siendo necesario. Seis de cada diez jóvenes gitanos y gitanas no completan la educación obligatoria, una realidad enquistada desde hace décadas y que mantiene abiertos problemas como el fracaso escolar, el abandono temprano y la segregación educativa.

A ello se suma otra cara especialmente dura de la exclusión: unas 11.000 personas gitanas, distribuidas en 2.000 hogares, viven aún en chabolas sin condiciones mínimas de habitabilidad, dentro de 270 asentamientos chabolistas repartidos por la geografía española.

Educación, empleo y ciudadanía

La Fundación Secretariado Gitano centra buena parte de su labor en combatir precisamente esas desigualdades estructurales. Su actividad se orienta a promover el éxito educativo, la incorporación sociolaboral y la defensa del ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas gitanas.

Dentro de esa tarea ocupa un lugar central el trabajo con las mujeres gitanas, especialmente con las más vulnerables, con el objetivo de ampliar sus oportunidades de promoción social, reforzar su participación y combatir las barreras específicas que soportan tanto por género como por origen étnico.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, durante la reunión con representantes de la Fundación Secretariado Gitano. / Cedida a El Periódico Extremadura

La entidad trabaja también para que las políticas públicas tengan en cuenta esa especificidad y para proyectar una imagen más diversa y plural de la comunidad gitana. La igualdad, en este enfoque, no se reduce solo a abrir puertas al empleo o a la formación, sino también a desmontar prejuicios y a cuestionar inercias que siguen reproduciendo discriminación.

La vivienda como frontera de exclusión

Uno de los datos más contundentes que maneja la fundación tiene que ver con la vivienda. Pese a los avances de los últimos años, el chabolismo sigue existiendo como una realidad persistente y discriminatoria.

La fundación insiste en que reclamar una vivienda digna no puede ser una aspiración secundaria, sino un derecho básico que sigue sin estar garantizado para parte de la población gitana.

La permanencia de asentamientos donde viven familias con menores vuelve a poner de relieve que la exclusión residencial no es un resto del pasado, sino un problema vigente. La entidad recuerda además que "existe financiación europea para avanzar en la erradicación del chabolismo", por lo que reclama que esa posibilidad se traduzca en medidas concretas.

Frente a la discriminación

La asociación mantiene también una línea de trabajo específica frente a la discriminación. Su tarea pasa por combatir la infradenuncia, mejorar la imagen social de la comunidad gitana y exigir la aplicación efectiva de las normas antidiscriminatorias.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, durante la reunión con representantes de la Fundación Secretariado Gitano. / Cedida a El Periódico Extremadura

Desde 2023 desarrolla además el programa europeo 'IgualTrato', que reúne acciones de sensibilización social, lucha contra la discriminación y acompañamiento a posibles víctimas.

El alcance de esa labor se refleja en una cifra significativa: la fundación ha atendido 4.608 casos de discriminación desde 2004. Detrás de ese número hay una evidencia incómoda: la igualdad legal no siempre se traduce en igualdad real, y todavía siguen existiendo situaciones en las que las personas gitanas encuentran obstáculos añadidos por su origen.

El trabajo en Extremadura

La directora autonómica de la Fundación Secretariado Gitano en Extremadura, Mercedes Moreno, ha explicado que "la entidad trabaja por la promoción de la comunidad gitana tanto en la región como en el conjunto del país".

En este sentido, puntualizó que en Extremadura desarrolla esta labor desde el año 2000. Según detalló, muchos de sus proyectos se ejecutan a través del Fondo Social Europeo, aunque para sostenerlos resulta imprescindible la cofinanciación de organismos públicos y privados.

Entre esos apoyos figura la Diputación de Cáceres, que financia el programa Acceder, centrado en el empleo y desarrollado en la ciudad de Cáceres desde 2003. Moreno trasladó además que la fundación mantiene cada año encuentros con la Institución Provincial para explicar de primera mano el impacto de esa inversión y presentar los resultados obtenidos.

Una reunión que garantiza el funcionamiento del programa

En ese balance, la entidad ha expuesto los datos de 2025 para toda Extremadura, un año en el que fueron atendidas casi 3.000 personas. También ha trasladado las cifras de ejecución de este año, que muestran una evolución por encima de lo previsto.

En Cáceres, el proyecto contemplaba inicialmente la atención a unas 200 personas y, a mitad de año, ya se había superado la cifra de 150. En contratación, la previsión rondaba los 45 contratos, mientras que ya se habrían alcanzado más de 39.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, durante la reunión con representantes de la Fundación Secretariado Gitano. / Cedida a El Periódico Extremadura

Moreno subrayó que esa evolución no solo permite hablar de una marcha positiva del programa, sino incluso "de una ejecución superior a la esperada". A su juicio, ese esfuerzo responde a una exigencia que la fundación se marca cada año: aprovechar al máximo los recursos disponibles para mejorar la vida de las personas gitanas en Cáceres.

Mucho más que asistencia

La labor de la Fundación Secretariado Gitano no se limita así a intervenir sobre urgencias concretas, sino que intenta actuar sobre desigualdades de fondo: las educativas, las residenciales, las laborales y las sociales. Su trabajo consiste, en buena medida, en recordar que "la exclusión no desaparece sola" y que los derechos necesitan también estructuras que los sostengan.

Detrás de cada dato hay trayectorias vitales que podrían haber sido distintas con más apoyo, más oportunidades y menos barreras, y ahí es donde la fundación encuentra su sentido más profundo. Su función se basa en acompañar, reclamar y demostrar que la igualdad no se construye solo con discursos, sino con presencia, recursos y constancia.

En una sociedad demasiado acostumbrada a la pasividad ante ciertas problemáticas, su trabajo recuerda que nadie debería sentirse solo cuando lo que está en juego son sus derechos.