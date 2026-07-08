Adriana, Alicia y Carlos, el trío de oro que llevó a Trujillo a la selección extremeña en el nacional escolar

Nacer en un pueblo, lejos de lo que muchos puedan imaginar, nunca ha supuesto un límite para que una persona pueda demostrar todo su potencial. En la provincia de Cáceres son muchos los que, dejando de lado ese pensamiento, han superado sus límites, llevando consigo su identidad y demostrando que, en muchas ocasiones, es precisamente esa raíz la que les impulsa a dar lo mejor de sí mismos. En Trujillo, esa idea volvió a tomar forma con la presencia de varios de sus jóvenes deportistas en una de las grandes citas del ciclismo base nacional.

La ciudad estuvo representada en el Campeonato de España Escolar de Ciclismo, celebrado en Melilla, por Adriana Sánchez, Alicia Plaza y Carlos Márquez, que compitieron integrados en la Selección Extremeña, junto al técnico Manuel Plaza.

Desde el Ayuntamiento de Trujillo se quiso poner en valor una participación que interpretó como "el resultado del esfuerzo, el compromiso y la constancia de unos jóvenes que llevaron el nombre del municipio y de Extremadura a una competición de primer nivel".

La lectura que hizo el consistorio fue más allá del plano estrictamente deportivo, al considerar que aquella presencia nacional fue también una forma de orgullo colectivo y una muestra de cómo el talento local puede abrirse camino desde el medio rural.

Trujillo, también escenario de la preparación

Antes de poner rumbo a Melilla, las Selecciones Extremeñas Infantil y Cadete de BTT completaron además una intensa concentración de preparación precisamente en Trujillo, dentro del plan de trabajo diseñado por la Federación Extremeña de Ciclismo con vistas al campeonato nacional.

La actividad arrancó el pasado 22 de junio con una sesión técnica dirigida por el propio seleccionador autonómico, Manuel Plaza, y reunió a un grupo de 23 jóvenes ciclistas, entre los que destacó la presencia de cuatro deportistas trujillanos.

Durante dos jornadas de trabajo, el combinado extremeño aprovechó las condiciones del entorno natural de El Berrocal, un terreno especialmente adecuado para perfeccionar la técnica en esta modalidad.

La concentración no solo sirvió para ajustar la preparación deportiva, sino también para reforzar la cohesión del grupo en los días previos a la competición. Los convocados pernoctaron en el Albergue Municipal de Belén, cedido por el Ayuntamiento de Trujillo, en una estancia que ayudó a estrechar la convivencia entre corredores y cuerpo técnico.

La expedición extremeña se desplazó a Melilla el 2 de julio, apenas un día antes del inicio de la lucha por las medallas nacionales. Ese detalle convirtió a Trujillo no solo en ciudad de origen de parte de los participantes, sino también en uno de los puntos clave de la preparación final de la selección.

Presencia en una gran cita nacional

La expedición trujillana acudió a Melilla respaldada por esa idea de representación que en los pueblos suele sentirse con una intensidad especial. No se trató solo de que tres ciclistas y un técnico participaran en un campeonato, sino de que detrás de ellos viajó también una parte del nombre y del pulso deportivo de la ciudad.

El Ayuntamiento quiso trasladarles públicamente su apoyo y desearles una experiencia inolvidable en una competición en la que, según destacaba, "tuvieron la oportunidad de demostrar todo el trabajo acumulado durante meses".

Ese reconocimiento tuvo un valor añadido porque se dirigió a deportistas en edad de formación, una etapa en la que campeonatos como este sirvieron no solo para competir, sino también para medirse con otros corredores del país, convivir con selecciones autonómicas distintas y sumar aprendizaje en un contexto de alta exigencia. En ese tipo de escenarios, estar ya presente fue en sí mismo una señal del nivel alcanzado.

Una competición para las promesas del ciclismo

El Campeonato de España Escolar de BTT 2026 se disputó en Melilla entre los días 2 y 5 de julio, con el circuito de Rostrogordo como uno de sus principales escenarios. La Real Federación Española de Ciclismo explicó en la previa que la ciudad acogía el nacional escolar de BTT junto al Campeonato de España Paralímpico de carretera, dentro de un fin de semana que reunió a cientos de deportistas y técnicos. La RFEC señaló además que el evento congregó a las principales promesas del ciclismo nacional en categorías de formación.

La competición escolar de BTT contó con pruebas en categorías infantil y cadete, tanto masculinas como femeninas, y formó parte de la estructura de campeonatos de España en edad escolar que cada año organiza la federación nacional. En la edición de Melilla participaron más de 250 jóvenes ciclistas procedentes de distintas comunidades autónomas.

Melilla tomó el relevo este año

La elección de Melilla como sede formó parte del calendario aprobado por la federación para este año. La RFEC comunicó a finales de 2025 que la ciudad albergaría el campeonato escolar de BTT, consolidando así una edición que dividió los campeonatos escolares por sedes y modalidades. El programa oficial estableció jornadas de entrenamientos, recogida de dorsales, reunión técnica y competiciones durante los primeros días de julio.

Para deportistas como Adriana, Alicia y Carlos, este campeonato supuso la posibilidad de medirse con algunas de las mejores promesas del país en un entorno de máxima visibilidad dentro del ciclismo base.

Mientras, para Trujillo su presencia funcionó como una pequeña pero significativa confirmación de que también desde una ciudad pequeña se puede llegar a los grandes escenarios del deporte formativo.

A veces los pueblos temen quedarse al margen de muchas cosas, pero fines de semana como ese recordaron justo lo contrario. Que cuando un dorsal de casa aparece en una salida nacional, no solo compite quien pedaleaba, también avanza todo el orgullo de un lugar que aprendió a verse reflejado en sus jóvenes cuando salieron a representar lo que son.