La Diputación de Cáceres presenta la Guía de árboles y arbustos del Vivero Provincial

La Diputación de Cáceres ha presentado, recientemente, la Guía de árboles y arbustos del Vivero Provincial, una nueva herramienta dirigida a los ayuntamientos de la provincia, especialmente a los equipos técnicos responsables de la planificación, el diseño y el mantenimiento de las infraestructuras verdes urbanas.

El documento, elaborado en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, pretende servir de apoyo a los municipios en la selección de las especies más adecuadas para cada espacio, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible de las zonas verdes.

En la presentación han participado la diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García Gómez, y el decano territorial en Extremadura del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, Iván Muñoz. La diputada ha subrayado la utilidad de este recurso como herramienta de consulta para los municipios. «Queremos que resuelvan todas las dudas que surgen durante la campaña: dónde plantar cada especie o cuáles son las más adecuadas para cada espacio», ha señalado.

La obra reúne más de cincuenta variedades de árboles, arbustos, matorrales y trepadoras incluidas en la tercera campaña anual de distribución de planta del Vivero Provincial, correspondiente a la temporada de invierno. Se organiza en dos bloques: un primero con contenidos generales sobre criterios de selección y planificación, y un segundo que reúne las fichas técnicas de las especies disponibles. Estas fichas ofrecen información práctica sobre plantación, riego, mantenimiento, necesidades hídricas, desarrollo y porte, además de orientar sobre las condiciones edafoclimáticas, es decir, las condiciones de suelo y clima, más adecuadas para cada especie. Asimismo, permiten conocer su evolución a lo largo del año, facilitando una mejor planificación y su correcta integración en el entorno urbano.

Por su parte, Iván Muñoz ha destacado el valor divulgativo y práctico de la publicación, orientada a fomentar una mayor diversidad vegetal en los municipios. «Cada ficha incluye fotografías de ejemplares reales presentes en municipios de la provincia, además de recomendaciones técnicas e información práctica para facilitar su utilización», ha explicado.

El vivero provincial

La Diputación de Cáceres cuenta con un vivero provincial situado en la Finca de Haza de la Concepción, en el término municipal de Malpartida de Plasencia, donde se reproducen y cultivan las plantas que posteriormente se ponen a disposición de los ayuntamientos para vestir sus jardines, plazas o calles.

La institución provincial desarrolla anualmente tres campañas de distribución de planta, alcanzando hasta 150.000 ejemplares al año. Todas las plantas distribuidas cuentan con su correspondiente pasaporte fitosanitario, garantizando su trazabilidad y calidad.

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Esta guía es el resultado del trabajo desarrollado en el Vivero Provincial de la Diputación de Cáceres y pone en valor la labor técnica realizada en estas instalaciones. Asimismo, la Diputación de Cáceres está trabajando en nuevas guías correspondientes a las campañas de primavera y otoño, con el objetivo de seguir ampliando este recurso técnico al servicio de los municipios de la provincia.