Suceso
Un hombre de 59 años resulta herido al caerle encima maquinaria agrícola en una finca de Majadas (Cáceres)
Todavía queda pendiente por determinar el carácter laboral del accidente
Un varón de 59 años ha resultado herido este miércoles tras caerle encima maquinaria agrícola en una finca situada en el término municipal de Majadas.
Según ha informado el 112 de Extremadura, el aviso se recibió a las 07.21 horas, cuando el Centro de Emergencias activó de inmediato los recursos necesarios para atender a la persona afectada.
Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud con base en Navalmoral de la Mata, efectivos de la Guardia Civil de Cáceres y un técnico de la Dirección General de Trabajo.
Como consecuencia del accidente, el hombre sufrió un trauma y fue atendido en estado menos grave. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.
Además, el 112 ha indicado que queda pendiente determinar el carácter laboral del incidente.
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