Jaraíz coordina 79 efectivos para San Cristóbal y la Concentración de Motos y prepara el plan de agosto

Jaraíz de la Vera ya tiene coordinado el dispositivo de seguridad para tres de las grandes citas festivas de su calendario veraniego: las Fiestas de San Cristóbal, la Concentración de Motos y las próximas Ferias y Fiestas del Tabaco y del Pimiento.

La planificación se cerró este martes en la Junta Local de Seguridad, copresidida por el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, donde se perfilaron los operativos que acompañarán a los principales eventos del verano en el municipio.

La reunión permitió dejar atado, en primer lugar, el dispositivo para las Fiestas de San Cristóbal, que se celebrarán este fin de semana. Para estas jornadas se desplegará un total de 20 agentes de la Guardia Civil, repartidos en turnos de mañana, tarde y noche. De ellos, ocho pertenecerán a Seguridad Ciudadana y doce al Subsector de Tráfico, con el objetivo de reforzar la regulación vial y garantizar el normal desarrollo de unas fiestas especialmente ligadas al mundo del motor y de la carretera.

Un verano con tres focos principales

El segundo gran operativo será el de la Concentración de Motos, prevista del 24 al 26 de julio. En este caso, el dispositivo crecerá hasta los 59 efectivos de la Guardia Civil, distribuidos también en distintos turnos.

Participarán agentes de Seguridad Ciudadana, de la Usecic, del Equipo Pegaso y del Subsector de Tráfico, que instalará controles preventivos de alcohol y drogas en los accesos y salidas del municipio para reforzar la seguridad tanto de los participantes como del resto de usuarios de la vía. El Ayuntamiento define esta cita motera como uno de los eventos que reúne cada año a centenares de aficionados llegados de distintos puntos de España.

En cuanto a las Ferias y Fiestas del Tabaco y del Pimiento, la Junta Local de Seguridad abordó ya su preparación, aunque el dispositivo específico sigue en fase de planificación. Lo que sí se ha confirmado es que la Guardia Civil estará presente durante las celebraciones para velar por la seguridad y el buen desarrollo de los actos.

Llamamiento a la prudencia

García apeló a la responsabilidad de todas las personas que participen en estas celebraciones, con una mención especial a la concentración motera. El subdelegado insistió en que un dispositivo amplio resulta imprescindible, pero que debe ir acompañado también de "la colaboración y la prudencia" de los asistentes para que todo pueda desarrollarse con las máximas garantías de seguridad. Ese mensaje encaja especialmente en citas donde coinciden gran afluencia de público, tráfico intenso y actividades festivas prolongadas.

La estrategia pasa, por tanto, por anticiparse a los momentos de mayor concentración de personas y vehículos, algo que en municipios como Jaraíz adquiere una importancia añadida durante el verano. No solo por el aumento de actividad festiva, sino también porque muchas de estas citas atraen a visitantes de fuera y multiplican los desplazamientos por carretera en un corto espacio de tiempo.

Una celebración por el patrón de los conductores

Más allá del dispositivo de seguridad, las Fiestas de San Cristóbal ocupan un lugar muy reconocible dentro del calendario local. El Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera las sitúa cada año en torno al 11 de julio y destaca entre sus actos el desfile y concurso de carrozas y la tradicional bendición de vehículos, una señal clara del vínculo de esta celebración con el patrón de los conductores.

Además, para la edición de este año el consistorio ha impulsado actividades específicas como el Grand Prix de San Cristóbal, previsto para este sábado y abierto a mayores de edad, con juegos, pruebas y una parte con vaquillas de participación voluntaria.

Esa mezcla de tradición religiosa, ambiente popular y componente festivo explica que San Cristóbal siga siendo una de las citas más identificables del verano jaraiceño. A la dimensión simbólica de la bendición de vehículos se suma un programa que en los últimos años ha buscado reforzar el atractivo festivo con actividades lúdicas y participación vecinal, algo que vuelve a hacer especialmente necesario un operativo bien dimensionado.