Malpartida de Cáceres celebra el Mes del Desayuno para impulsar su gastronomía

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, en el marco de la programación como Ciudad Gastronómica Extremeña 2026, ha puesto en marcha durante este mes de julio la iniciativa "Mes del Desayuno — Desayunos de Pueblo". Una propuesta que invita a vecinos y visitantes a descubrir la riqueza gastronómica local a través de los desayunos más representativos de la localidad.

La campaña cuenta con la participación de ocho establecimientos locales, que ofrecerán desayunos especiales combinando tradición y modernidad a precios populares. Su objetivo es poner en valor los productos gastronómicos clásicos de Extremadura, tales como el jamón ibérico, la patatera, el aceite de oliva, el queso o el tomate y, a la vez, explorar la creatividad e innovación a través de la cocina.

Los locales participantes son el Bar Hogar del Pensionista, el Bar La Cañada, Bar Las Caballerizas, Frida Gastro Bar, Hotel Los Barruecos, Los Puris, el Mesoncito Los Arcos y Tapita Portuguesa.

Mes del Desayuno, programa. / AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca fomentar el consumo de la hostelería local, dinamizar la actividad económica durante el verano y seguir consolidando a Malpartida de Cáceres como un referente gastronómico dentro de Extremadura.

Ciudad Gastronómica Extremeña 2026

El "Mes del Desayuno" forma parte de la programación diseñada con motivo del reconocimiento de Ciudad Gastronómica Extremeña 2026, tomando el relevo a Coria, que fue la Ciudad Gastronómica Extremeña en 2025. Malpartida de Cáceres ha posicionarse como destino gastronómico anual con el fin de poner en valor la cocina local, el compromiso del sector hostelero y la riqueza de los productos de la tierra.

Malpartida de Cáceres. Ciudad Gastronómica Extremeña. / EL PERIÓDICO

Asimismo, esperan posicionarse como un destino gastronómico de referencia dentro e la región, sumándolo a todos los recursos turísticos que posee.

El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de esta oferta especial de desayunos, una oportunidad para comenzar el día saboreando algunas de las mejores propuestas gastronómicas del municipio y apoyar, al mismo tiempo, a los bares participantes.