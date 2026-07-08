El Museo Vostell Malpartida enciende la noche con una descarga de electrónica, imagen y vanguardia extremeña

Un concierto no sería lo mismo sin la puesta en escena que acompaña a la voz del artista, todos esos efectos que hacen que el público se quede con la boca abierta ante cada llamarada o destello de luz que recorre el escenario sin que nadie los espere.

Esta semana el Museo Vostell Malpartida quiere traer a la provincia de Cáceres su propio espectáculo musical con 'Bajo las Estrellas 7', un ciclo que volverá a abrir sus noches de verano a la experimentación sonora y visual.

La séptima edición del programa se inaugura este jueves a las 22:00 horas, con entrada libre, y lo hará apostando por una jornada dedicada a la New Wave Extremeña, una corriente que el propio museo y la Junta de Extremadura vinculan a la creación audiovisual electrónica de vanguardia y a la capacidad de generar tejido cultural desde la periferia.

La apertura reunirá en los jardines del centro a KMKR, Mala Sangre y Bravapolo, tres propuestas que se mueven entre la electrónica, el videoarte, la performance y los nuevos lenguajes escénicos.

La New Wave Extremeña, una escena que quiere cambiar el relato

La presencia de esta escena en Malpartida responde a la voluntad del museo de seguir impulsando propuestas intergeneracionales y de abrir espacio a formatos capaces de dialogar con el arte contemporáneo.

La propia New Wave Extremeña se ha presentado en distintos espacios culturales y medios regionales como una iniciativa surgida para cuestionar la imagen tópica que pesa sobre Extremadura y sobre lo rural, utilizando la electrónica y la creación visual como herramientas para construir otro relato desde aquí.

Ese planteamiento encaja de forma natural con la identidad del Museo Vostell, un lugar donde el cruce entre disciplinas forma parte de su manera de entender la cultura. En este arranque de 'Bajo las Estrellas 7', la música no aparecerá como una actuación aislada, sino como un diálogo entre sonido, imagen y espacio, en una línea muy próxima al espíritu experimental del centro.

Tres nombres para una misma noche

Uno de los protagonistas de la velada será KMKR, el proyecto de Luis Poblador, surgido a finales de 2023. Distintos perfiles del sector cultural extremeño lo sitúan dentro de una electrónica donde conviven la herencia rural de Extremadura, la IDM y los sonidos alternativos y urbanos. Su propuesta ha ido ganando presencia en festivales y circuitos musicales de la región, hasta convertirse en uno de los nombres habituales de esta nueva escena.

Mala Sangre, proyecto del cacereño Daniel Rato. / Patricia Berinald

Junto a él estará Mala Sangre, proyecto en solitario del cacereño Daniel Rato. Su directo se mueve entre el dark wave, el electro punk y la electrónica más oscura, y en 2025 fue reconocido como Mejor Directo en los Premios de la Música de Extremadura, un respaldo que explica su peso dentro del cartel.

El tercer nombre será Bravapolo, formado por el artista sonoro Álvaro Sabio y el artista visual Marcos Polo. Sabio se presenta como creador de Oh Brava Sura, un proyecto de música electrónica experimental que combina poesía, crítica social y exploración sonora.

Álvaro Sabio, artista sonoro de Bravapolo. / Cedida a El Periódico Extremadura

Polo, por su parte, está vinculado a trabajos de creación visual y código generativo, como su proyecto Ánima, dentro de una trayectoria centrada en el videoarte y los lenguajes digitales. En Bravapolo, ambos unirán esas dos vertientes para levantar una propuesta donde la música ambiente, el arte sonoro y la imagen en directo se cruzarán con instrumentos modificados.

Más que un concierto

La apertura de este ciclo musical aspira así a ser algo más que la presentación de tres conciertos. Funcionará también como escaparate de una escena que quiere demostrar que desde Extremadura se pueden producir sonidos, imágenes y formatos escénicos capaces de sorprender y de dialogar con las corrientes más contemporáneas.

En el Vostell, además, esa intención encuentra un lugar especialmente coherente, ya que se trata de un museo que lleva décadas recordando que el arte no tiene por qué quedarse quieto ni hablar un solo idioma.

Más allá de su atractivo musical y su escenografía bajo un cielo lleno de estrellas, esta propuesta llega como una declaración de principios. Y esto se debe a que llega de la mano de una generación que no quiere pedir permiso para experimentar, y la de un museo que sigue entendiendo que la mejor manera de mantenerse vivo es dejar que entren nuevos sonidos, nuevas pantallas y nuevas formas de mirar.