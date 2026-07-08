Pilotos de Europa, Asia y América cambian el recuerdo del humo por un cielo de color en Cabezabellosa este verano

Cabezabellosa mira al mes de julio con ilusión y esperanza. Tras los incendios ocurridos el pasado verano en el municipio, que obligaron incluso a la evacuación de algunos vecinos, este año vuelve a celebrarse una de sus actividades más esperadas, el Encuentro de Parapente Pico Pitolero. Se trata de una cita que recupera para el pueblo una imagen muy distinta a la del humo, la de un cielo lleno de color y movimiento.

El municipio acogerá del 14 al 18 de julio una nueva edición de esta competición, que por cuarto año consecutivo situará al Pico Pitolero como uno de los grandes referentes del vuelo libre en España.

La prueba volverá a reunir a pilotos llegados de dentro y fuera del país y convertirá durante cinco días a Cabezabellosa en uno de los puntos más visibles del parapente nacional, en una edición que además sube de nivel con la celebración de una pre-Copa del Mundo junto a la Liga Nacional de Parapente.

Impulso deportivo y turístico

La diputada de Turismo y Juventud de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, defendió durante la presentación que Cabezabellosa vuelve a posicionarse un año más a escala nacional e internacional y gana terreno como enclave de turismo deportivo. En su planteamiento, el pueblo no solo ofrece paisaje, sino también un "espacio privilegiado" para competir y disfrutar del parapente en estado puro.

Martín subrayó además el retorno económico que supone para la economía local una cita de este nivel, con más de 80 pilotos ya inscritos y presencia internacional de países como Portugal, Polonia, Noruega, Italia, Francia, Bélgica, China o Estados Unidos.

La diputada animó a vecinos, visitantes y turistas a subir a la cima del Pico Pitolero, a 1.352 metros de altitud, para contemplar el espectáculo de los despegues y "ver cómo los cielos de Cabezabellosa se tiñen de color durante la competición".

Un pueblo que quiere volver a mirar arriba

La alcaldesa, María Ángeles Talaván, insistió en el valor emocional que tiene esta prueba para el municipio después del caos vivido el verano pasado. Según trasladó, "aquellos incendios dejaron al pueblo con el ánimo tocado", pero la recuperación de actividades como esta ayuda a levantar la cabeza y a recuperar sensaciones positivas.

A su juicio, el parapente funciona no solo como un atractivo turístico, sino también como un "impulso anímico y económico" para un pueblo pequeño que vive estos días con especial intensidad.

El Encuentro de Parapente Pico Pitolero impulsa el turismo deportivo y la economía de Cabezabellosa / Cedida a El Periódico Extremadura

Talaván destacó que los tres despegues del entorno quedaron "intactos" pese a que el fuego arrasó buena parte de la montaña. Para la alcaldesa, aquello fue "casi un milagro", pero también una prueba de que las zonas cuidadas y desbrozadas por los propios parapentistas resistieron mejor que otras partes del monte.

Esa circunstancia ha permitido que la actividad vuelva este verano con normalidad y se convierta en una especie de "símbolo de recuperación" para el municipio.

La competición sube de nivel

Desde la organización, Carlos Palacios, Presidente del Club Fly Badajoz, explicó que se trata de "un deporte minoritario" que necesita del apoyo de las administraciones para seguir creciendo. Señaló que la previsión de buen tiempo ha disparado en los últimos días el interés de los pilotos y que la cifra final podría moverse entre los 100 y los 110 participantes.

También detalló que el formato será el habitual de carrera a gol, con recorridos distintos cada día según las condiciones meteorológicas, y con una duración aproximada de entre tres y cuatro horas por prueba.

El responsable de la actividad añadió que los vuelos intentarán aprovechar el entorno del Valle del Ambroz y del embalse de Gabriel y Galán, y que muchos pilotos llegan atraídos también por la posibilidad de aterrizar cerca de algunas de las piscinas naturales de la zona. Según indicó, ahí radica parte del encanto del Pico Pitolero, en que permite competir a alto nivel en un paisaje que convierte la experiencia en algo más que una prueba deportiva.

Un verano para dejar atrás el incendio

El regreso del parapente cobra más significado si se tiene en cuenta lo ocurrido hace menos de un año. El incendio forestal de Jarilla/Cabezabellosa afectó a unas 1.243 hectáreas y fue considerado el décimo gran incendio forestal de Extremadura en 2025, según informó la Junta de Extremadura durante el operativo.

La llegada de los evacuados de Cabezabellosa / Toni Gudiel

En consecuencia, el pasado mes de marzo, el municipio impulsó una jornada de reforestación con la plantación de 800 árboles autóctonos en el entorno del Camino del Agua, una actuación participativa orientada a recuperar parte del terreno dañado.

La vuelta del Encuentro de Parapente Pico Pitolero deja así una lectura que va más allá del deporte. No solo devuelve a Cabezabellosa una de sus grandes citas del verano, sino que permite a vecinos y visitantes cambiar por unos días la memoria del fuego por la de los parapentes sobrevolando la sierra.