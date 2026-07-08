Loterías
La suerte sonríe a Moraleja con un millón de euros del Euromillones
El boleto ganador ha sido sellado en el Despacho Receptor número 19.265, situado en la avenida Lusitania, 29
Moraleja está de suerte. La localidad cacereña cuenta desde este martes con un nuevo millonario, después de que el premio de El Millón de Euromillones haya caído en el municipio.
El boleto ganador ha sido sellado en el Despacho Receptor número 19.265, situado en la avenida Lusitania, 29, en Moraleja. El código premiado de El Millón ha sido el DLP43921, según la nota de prensa de Loterías y Apuestas del Estado.
En cuanto al sorteo de Euromillones, la combinación ganadora ha estado formada por los números 45, 5, 33, 29 y 47, con las estrellas 8 y 5. La recaudación ascendió a 34.599.963,20 euros.
En esta ocasión no hubo boletos acertantes de Primera Categoría, es decir, de cinco números y dos estrellas. Sí se registró en España un boleto acertante de Segunda Categoría, validado en la Administración de Loterías número 1 de Betanzos, en A Coruña, con un premio de 150.509,84 euros.
Al no aparecer acertantes de Primera Categoría, el Eurobote generado permitirá que en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante pueda ganar 29 millones de euros.
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