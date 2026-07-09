Abrir el grifo y no poder beber: la realidad que arrastra Villanueva de la Sierra desde hace semanas

El agua es un bien muy preciado, algo que desde pequeños se enseña a todos los ciudadanos que hay que cuidar porque resulta esencial en muchos aspectos del día a día. Pero qué ocurre cuando ese recurso falta o cuando su calidad ya no permite utilizarlo ni consumirlo con normalidad. Esa es la pregunta que se hacen hoy los vecinos de Villanueva de la Sierra, que llevan ya más de tres semanas sin disponer de agua potable y pendientes de una solución que sigue sin fecha concreta.

La situación quedó confirmada oficialmente a través de un bando público firmado por el alcalde, Felipe J. Saúl Calvo, después de que el Ayuntamiento recibiera este martes los resultados de las analíticas de control del agua de consumo humano realizadas conforme a la normativa técnico-sanitaria vigente.

Según trasladó el regidor en ese comunicado, "los análisis habían detectado incumplimientos" que impedían garantizar la potabilidad del agua distribuida en la red municipal, motivo por el que se declaró el agua no apta para el consumo humano.

Agua no apta para beber ni cocinar

A partir de ese momento, el Consistorio prohibió expresamente beber agua del grifo y utilizarla para cocinar o preparar alimentos, limitando su uso únicamente a fines no alimentarios, como la limpieza o el riego.

En ese mismo bando, el alcalde explicó que "el Ayuntamiento estaba adoptando las medidas necesarias para restablecer la calidad del suministro" y que se realizarían nuevas analíticas de verificación una vez se aplicaran las actuaciones correctoras. Mientras tanto, anunció también la instalación de cisternas de agua potable en la Plaza de España para abastecer a la población.

El mensaje oficial pedía además a los vecinos que siguieran estrictamente las indicaciones hasta nuevo aviso. La comunicación municipal sirvió así para confirmar una situación que en el pueblo ya se venía percibiendo desde hacía días, pero que no por esperada ha generado menos preocupación entre una población obligada a cambiar de golpe una de las rutinas más básicas de la vida diaria.

Tres semanas de malestar vecinal

La versión de algunos residentes refleja bien ese desgaste acumulado. Un vecino explicaba que el municipio llevaba ya tres semanas con el agua afectada por grandes cantidades de hierro, según las analíticas, y sostenía que, "pese al paso de los días la situación sigue prácticamente igual".

También señalaba que la cuba de agua potable había llegado este martes por la tarde y que las pruebas sobre el agua solo se realizaron después de que varios vecinos impulsaran una recogida de firmas.

Ese mismo residente expresaba además su incertidumbre sobre cuándo podrá recuperarse la normalidad. Según indicaba, en el pueblo se han comprado dos bombas por un importe de 13.000 euros, aunque cuestionaba el coste de esa inversión y lamentaba que nadie haya aclarado todavía cómo y cuándo podría resolverse el problema.

Un problema que altera la vida diaria

En municipios pequeños como Villanueva de la Sierra, una incidencia de este tipo pesa todavía más. No se trata solo de no poder beber agua del grifo, sino de reorganizar tareas domésticas, depender de suministros alternativos y convivir durante semanas con la sensación de que un servicio básico ha dejado de estar garantizado.

Cuando, además, la prohibición afecta también a cocinar o preparar alimentos, el problema deja de ser una simple molestia para instalarse de lleno en la vida diaria del pueblo.

La situación afecta por igual a familias, mayores y negocios, y añade una dificultad extra en pleno verano, cuando las altas temperaturas disparan la necesidad de agua segura y accesible. Mientras llegan nuevas analíticas y se comprueba si las medidas adoptadas funcionan, el municipio sigue pendiente de una respuesta definitiva.

El pueblo a la espera de una solución

Por ahora, el único mensaje oficial se mantiene sin cambios: el agua no puede consumirse y la población debe seguir las instrucciones dictadas por el Ayuntamiento hasta nuevo aviso. Entre tanto, Villanueva de la Sierra continúa esperando recuperar algo tan elemental como la tranquilidad de abrir el grifo sin temor.

Hay problemas que tal vez puedan aplazarse unos días, pero cuando lo que falla es el agua, todo el pueblo lo nota al mismo tiempo. Y en una localidad pequeña, donde cada carencia se vive más de cerca, quedarse sin agua potable durante semanas no solo altera hábitos, también pone a prueba la paciencia de unos vecinos que lo único que piden es volver a la normalidad.