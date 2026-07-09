Promoción del medio rural
Belvís de Monroy se convierte en un pueblo de cine con una noche de cortos y fútbol femenino
La localidad cacereña ha sido seleccionada por Iberdrola dentro del proyecto 'Vente a vivir a un pueblo' y acogerá el 20 de julio una sesión gratuita de microcine de verano
Belvís de Monroy, en Cáceres, será este mes un pueblo de cine. La localidad ha sido seleccionada dentro de la línea de proyectos 'Vente a vivir a un pueblo' para participar en la IV Edición del Festival de Microcine de Verano, una iniciativa impulsada por Iberdrola que llevará a la plaza de España una sesión gratuita de cortos y cine al aire libre.
La cita será el próximo 20 de julio, a partir de las 21.45 horas, en la plaza de España del municipio. El encuentro está abierto a todos los vecinos y visitantes, que podrán disfrutar de una noche de cine con bebida y palomitas gratis.
La programación incluye una selección de cortos de microcine procedentes de los concursos realizados junto a Cultura Inquieta, además de la proyección de la película 'Pioneras. Solo querían jugar', una obra centrada en las futbolistas que abrieron camino en los años 70 y que fueron el primer eslabón de una cadena que cambiaría para siempre la historia del fútbol femenino en España.
La elección de esta película conecta con el papel de Iberdrola como impulsora de la igualdad a través del deporte. La compañía acumula una década como patrocinadora de la Selección Española femenina de fútbol y mantiene su apoyo a numerosas federaciones deportivas.
Con esta actividad, Belvís de Monroy se suma a una propuesta que combina cultura, convivencia y promoción del medio rural, convirtiendo por una noche la plaza del municipio en una sala de cine al aire libre para todos los públicos.
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