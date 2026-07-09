Belvís de Monroy se convierte en un pueblo de cine con una noche de cortos y fútbol femenino

Belvís de Monroy, en Cáceres, será este mes un pueblo de cine. La localidad ha sido seleccionada dentro de la línea de proyectos 'Vente a vivir a un pueblo' para participar en la IV Edición del Festival de Microcine de Verano, una iniciativa impulsada por Iberdrola que llevará a la plaza de España una sesión gratuita de cortos y cine al aire libre.

La cita será el próximo 20 de julio, a partir de las 21.45 horas, en la plaza de España del municipio. El encuentro está abierto a todos los vecinos y visitantes, que podrán disfrutar de una noche de cine con bebida y palomitas gratis.

La programación incluye una selección de cortos de microcine procedentes de los concursos realizados junto a Cultura Inquieta, además de la proyección de la película 'Pioneras. Solo querían jugar', una obra centrada en las futbolistas que abrieron camino en los años 70 y que fueron el primer eslabón de una cadena que cambiaría para siempre la historia del fútbol femenino en España.

IV Edición Festival de Microcine de Verano / Cedido

La elección de esta película conecta con el papel de Iberdrola como impulsora de la igualdad a través del deporte. La compañía acumula una década como patrocinadora de la Selección Española femenina de fútbol y mantiene su apoyo a numerosas federaciones deportivas.

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Con esta actividad, Belvís de Monroy se suma a una propuesta que combina cultura, convivencia y promoción del medio rural, convirtiendo por una noche la plaza del municipio en una sala de cine al aire libre para todos los públicos.