La Diputación de Cáceres y APAMEX convocan la tercera edición del concurso fotográfico 'Un paraíso ilimitado' sobre accesibilidad universal

La Diputación de Cáceres y la Asociación para la Atención y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad de Extremadura (APAMEX) han presentado la tercera edición del concurso fotográfico “Un paraíso ilimitado”, una iniciativa que busca visibilizar y premiar actuaciones que favorezcan la accesibilidad universal en entornos naturales, turísticos y patrimoniales.

El certamen, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre, invita a fotógrafos aficionados y profesionales a presentar imágenes de actuaciones que reflejen buenas prácticas de accesibilidad como rampas, itinerarios accesibles, elevadores, señalización en braille o recursos sensoriales que faciliten el acceso a todas las personas. Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías.

Durante la presentación, la diputada de Políticas Sociales, Sheila Martín, destacó el crecimiento experimentado por el concurso desde su creación. “En la segunda edición que se realizó reunió 75 fotografías procedentes de distintos puntos de España, superando la cifra alcanzada en la primera convocatoria”.

La provincia de Cáceres cuenta con numerosos espacios que sirven de referencia en materia de accesibilidad, entre ellos la Ruta de los Sentidos de Los Barruecos, el Real Monasterio de Guadalupe, el Convento de La Coria de Trujillo, varios embarcaderos del río Tajo o diferentes miradores y espacios naturales impulsados por la Diputación. Entre ellos destaca el Mirador de Segura de Toro, protagonista de la imagen ganadora de la pasada edición.

Fotografía vencedora del certamen en 2025. / María Esther López Labrador

Los premios

El concurso otorgará cinco premios, todos serán en material fotográfico a elegir por los ganadores. El primer premio, valorado en 1.500 euros, deberá corresponder a una fotografía de la provincia de Cáceres. El segundo, tercer y cuarto premio estarán dotados con 500 euros cada uno, y el quinto con 480 euros.

Una vez concluido el certamen, las fotografías galardonadas formarán parte de una exposición itinerante que recorrerá distintos municipios de la provincia con el objetivo de difundir ejemplos de accesibilidad entre la ciudadanía y fomentar la sensibilización sobre la eliminación de barreras, según ha subrayado Jesús Gumiel, presidente de APAMEX.

Por su parte, Sheila Martín ha reafirmado el compromiso de la Diputación de Cáceres con la inclusión y la accesibilidad, destacando que esta nueva edición del concurso se suma a otras iniciativas impulsadas por la institución, como la elaboración del primer Plan de Accesibilidad dirigido a los ayuntamientos de la provincia o las obras de accesibilidad del Complejo Cultural San Francisco, ambos proyectos, desarrollados en colaboración con APAMEX a través de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (OTAEX).