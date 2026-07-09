La diputación de Cáceres refuerza su compromiso con los usuarios de Aspace

'¿Qué hace la Diputación para promover actividades de ocio inclusivas y accesibles?', '¿Qué opina del papel en la sociedad de asociaciones como ASPACE? O ¿Qué mensaje darías a niños, niñas y jóvenes con discapacidad?'. Estas son algunas de las preguntas que Juan Carlos, Lidia, Cristina, Maika y Pipe han trasladado al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que, recientemente, ha participado en la iniciativa 'Un Café con…' organizada por ASPACE en Cáceres.

En este espacio de participación, las usuarias y usuarios del centro trasladan directamente sus experiencias, necesidades y sugerencias a representantes de las instituciones públicas. Del mismo modo han querido conocer qué hace la Diputación Provincial en materia de inclusión, accesibilidad y políticas sociales dirigidas a las personas con discapacidad.

“Me lo han puesto difícil”, ha expresado Morales, “pero ha sido muy gratificante participar en este espacio de diálogo de tú a tú, de escucha activa, en el que son las personas con discapacidad las que te dicen a la cara cómo se sienten, cuál es su realidad y qué necesitan, sin necesidad de intermediarios. También nos plantean cuestiones que invitan a reflexionar a toda la sociedad y a las instituciones públicas. No podemos permitir, como nos ha dicho Lidia, que a veces sientan que se les trata como a un mueble”.

Además, durante el encuentro la dirección de ASPACE puso sobre la mesa necesidades importantes para la entidad, entre ellas el apoyo para la adquisición de vehículos adaptados o para la incorporación de exoesqueletos pediátricos en sus centros, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines.

Actualmente, la asociación ASPACE Cáceres atiende a más de 800 personas con parálisis cerebral o discapacidades afines en seis centros ubicados en distintos puntos de la provincia de Cáceres y emplea a alrededor de 230 personas.

“Acercando Terapias”

La Diputación de Cáceres financia desde hace siete años el proyecto “Acercando Terapias”, una acción promovida por ASPACE que permite que niños y niñas con parálisis cerebral o discapacidades afines que tienen dificultades para trasladarse a los centros de la asociación reciban fisioterapia, logopedia y atención temprana directamente en sus domicilios.

Noticias relacionadas

Gracias a este proyecto innovador, los niños y niñas de localidades como Monroy, Talaván o Sierra de Fuentes tienen garantizo el acceso a terapias, mejorando tanto su calidad de vida como la de sus familias. “Acercando terapias” facilita que los profesionales se desplacen al entorno natural de las personas usuarias, reduciendo la carga logística familiar, garantizando una mayor implicación de las familias y mejorando los resultados en la rehabilitación.