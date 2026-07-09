Trujillo convierte su castillo en refugio cultural frente al calor con cuatro noches de cine: estas son las películas elegidas

Con la ola de calor que atraviesa la provincia cacereña estos días, los planes se reducen en muchas ocasiones a aquellos lugares donde haya un buen aire acondicionado y algo de sombra. Una gran parte de la población se refugia en casa y no encuentra demasiadas alternativas para disfrutar de la época estival sin sucumbir a las altas temperaturas.

Sin embargo, por las noches el termómetro da una pequeña tregua, y es a ese momento al que se agarra Trujillo para volver a llenar de actividad cultural sus noches de verano. El municipio recuperará un año más su Cine de Verano, una propuesta que volverá a convertir el Castillo de Trujillo en sala al aire libre durante cuatro noches repartidas entre julio y agosto.

La programación incluye sesiones los días 19 de julio, 3, 6 y 17 de agosto, siempre a partir de las 22:00 horas, con títulos pensados para públicos diversos y en un entorno patrimonial que refuerza todavía más el atractivo de la cita.

Cuatro noches para combatir el calor con cine

La cartelera prevista para esta edición arrancará el 19 de julio con 'Sin instrucciones'. El ciclo continuará el 3 de agosto con 'Cómo entrenar a tu dragón', seguirá el 6 de agosto con 'Por todo lo alto' y cerrará el 17 de agosto con 'Robot salvaje'.

La selección vuelve a combinar cine familiar, títulos conocidos y propuestas pensadas para atraer a espectadores de distintas edades, uno de los rasgos que explican la buena acogida que esta actividad mantiene cada verano.

El programa está desarrollado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), en colaboración con los ayuntamientos participantes y con la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura.

Su planteamiento parte de una idea muy sencilla, pero que sigue funcionando con fuerza en muchos municipios: aprovechar las noches estivales para sacar el cine de las salas cerradas y convertir plazas, parques, recintos históricos o espacios abiertos en puntos de encuentro para vecinos y visitantes.

Un castillo convertido en sala de verano

En el caso de Trujillo, el valor añadido es evidente. No se trata solo de proyectar películas al aire libre, sino de hacerlo en uno de los lugares más reconocibles del municipio. La elección del castillo vuelve a reforzar esa mezcla entre patrimonio y actividad cultural que tan bien encaja en las noches de verano.

La propuesta permite así ofrecer una alternativa de ocio cuando baja el calor, pero también volver a dar vida a un espacio histórico desde un uso distinto, más cotidiano y abierto al público.

En este sentido, Aupex ha defendido en distintas ediciones que el Cine de Verano no solo acerca el séptimo arte a localidades sin salas comerciales, sino que ayuda a recuperar el ambiente comunitario de las antiguas proyecciones en plazas y calles, convirtiendo cada sesión en una experiencia compartida.

Un programa con larga trayectoria

Según indica Aupex, el programa Cine de Verano en Extremadura comenzó en 1997 y quedó afianzado en 1998, hasta el punto de ser presentado como uno de los circuitos de cine al aire libre itinerante más antiguos del país. Trujillo, por su parte, se sitúa entre las localidades participantes en ediciones recientes, como la de 2025, lo que confirma su integración en este recorrido cultural regional.

De ese modo, la propuesta que vuelve este verano a Trujillo no es una ocurrencia puntual, sino parte de una fórmula consolidada que ha sabido mantenerse viva durante décadas. Y es que a veces basta una pantalla, unas sillas, una película y un lugar como el castillo para recordar que el calor también puede dejar sitio, cuando cae la noche, a planes mucho más amables.