Ocho bajas cubiertas y dos incorporaciones devuelven la estabilidad a la residencia Buenos Aires de Valencia de Alcántara

La situación de falta de personal que había generado preocupación en la Residencia Club de Ancianos Buenos Aires de Valencia de Alcántara habría quedado ya resuelta, según la nueva información trasladada desde el Ayuntamiento.

Después de la advertencia lanzada por UGT Servicios Públicos Extremadura, que denunciaba problemas en la cobertura de bajas, en la organización del trabajo y en el descanso de la plantilla, ahora se asegura que el centro ha recuperado la normalidad tras completarse las sustituciones necesarias y reforzarse el servicio.

Una cuestión de fondo

El sindicato había alertado de una carencia de personal que, a su juicio, afectaba no solo a la organización interna, sino también al derecho al descanso de los trabajadores, a la prevención de riesgos laborales y, en último término, a la calidad de la atención prestada a los residentes.

UGT sostenía además que las bajas laborales no se estaban cubriendo y que tampoco se estaban realizando las contrataciones necesarias para garantizar el funcionamiento del centro en condiciones adecuadas.

Denuncia de UGT en la residencia Buenos Aires de Valencia de Alcántara. / Cedida a El Periódico Extremadura

Entre los aspectos que más cuestionaba la organización sindical figuraba el recurso continuado a las horas extraordinarias frente a la contratación de nuevo personal. Según su denuncia, mientras se trasladaba que no existía consignación económica suficiente para incorporar trabajadores, sí se destinaban recursos al pago de un elevado volumen de jornadas extra. A partir de ahí, el sindicato advertía de que esa fórmula no podía convertirse en la base sobre la que sostener un servicio esencial como el cuidado de mayores.

Incertidumbre y una jornada laboral desmesurada

UGT también ponía el foco en la incertidumbre de parte de la plantilla sobre el cobro de esas horas extraordinarias ya realizadas, así como en las dificultades para disfrutar de las vacaciones en condiciones normales.

A ello sumaba una preocupación añadida por la salud laboral, al considerar que la sobrecarga de trabajo, la falta de refuerzos y la acumulación de jornadas podían incrementar los riesgos físicos y psicosociales en un centro donde la estabilidad del personal resulta especialmente importante.

Un problema que ya ha encontrado solución

Sin embargo, la situación habría dado un giro en las últimas horas, ya que, según sostuvo el alcalde de Valencia de Alcántara, Alberto Piris, el problema ya estaba solucionado. Según explicó, en la residencia existían ocho bajas laborales, pero todas ellas han sido ya sustituidas, lo que permite dar por corregida la incidencia.

Además, precisó que se ha contratado a dos personas más, cuya incorporación al trabajo se produciría esa misma tarde, y añadió que solo quedaba pendiente el caso de un conserje que había sido operado, aunque también ese asunto se encontraba ya encauzado.

Una vuelta a la normalidad

Con estas sustituciones y nuevas incorporaciones, la versión trasladada desde el Ayuntamiento dibuja un escenario distinto al denunciado inicialmente por el sindicato. La residencia habría recuperado así la cobertura necesaria para mantener su funcionamiento ordinario y aliviar la presión que venía soportando la plantilla.

De este modo, el conflicto que UGT había llevado al primer plano por la falta de personal, el exceso de horas extra y la repercusión que todo ello podía tener en la atención a los mayores, quedaría por ahora reconducido.

La cuestión, en cualquier caso, vuelve a dejar una idea de fondo que sobrevuela este tipo de centros: que en un servicio tan delicado como el cuidado de personas mayores, la falta de plantilla se nota muy rápido, pero también que cualquier refuerzo llega con especial importancia cuando lo que está en juego es la estabilidad diaria de trabajadores y residentes.