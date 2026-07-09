Pilar Boyero y la Banda Sinfónica de Cáceres transforman la copla en ayuda para Venezuela

La Diputación de Cáceresimpulsa, con el apoyo de la asociación Mandiles Solidarios, el concierto benéfico 'Coplas por Venezuela', una cita que quiere convertir la música en una vía directa de ayuda para las personas damnificadas por los recientes terremotos registrados en el país sudamericano.

La actuación se celebrará este domingo a partir de las 22:00 horas en los jardines de la Casa-Museo Pedrilla, con una entrada solidaria de 5 euros, y la recaudación íntegra se destinará a una entidad especializada en ayuda humanitaria que trabaje sobre el terreno con la población afectada.

El recital estará protagonizado por la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres, dirigida por Antonio Luis Suárez, junto a la cantante Pilar Boyero, que interpretarán un repertorio de coplas elegido para la ocasión.

La propuesta busca apoyarse en canciones muy reconocibles del patrimonio musical español para convertirlas, esta vez, en un mensaje de cercanía, acompañamiento y solidaridad. La institución provincial presenta el concierto como una nueva muestra de su apuesta por unir cultura y compromiso social.

La música como respuesta solidaria

La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo que la propia Diputación viene desarrollando desde hace tiempo a través de conciertos con fin benéfico. La Banda Sinfónica Provincial ya ha participado en otras citas solidarias en los últimos años, como el homenaje a las víctimas de la DANA o distintos conciertos especiales celebrados en el Gran Teatro y otros espacios culturales de la provincia.

En ese contexto, la presencia de la Banda Sinfónica Provincial vuelve a situar en primer plano a una formación que la Diputación define como "uno de sus grandes referentes culturales". Su director, Antonio Luis Suárez Moreno, figura desde hace años al frente del proyecto como director titular y artístico, una responsabilidad que compagina con otras funciones musicales y académicas en Extremadura.

La banda ha ofrecido en los últimos tiempos repertorios muy distintos, desde música sinfónica clásica hasta bandas sonoras, canción de autor y programas con marcado carácter social, lo que explica también su versatilidad para asumir ahora un concierto de copla con fondo humanitario.

Una iniciativa que llega tras una emergencia nacional

La convocatoria solidaria llega después de una tragedia de gran alcance. Venezuela afronta una emergencia nacional tras dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en la zona norte-central del país.

Los reportes más recientes hablan de miles de personas fallecidas y heridas, decenas de miles de afectados y un elevado número de desplazados y personas sin vivienda, en un contexto especialmente delicado por la vulnerabilidad previa de muchas comunidades.

Además, la emergencia ha obligado a movilizar una respuesta humanitaria continuada, con daños importantes en viviendas e infraestructuras y con necesidades urgentes de alojamiento, atención sanitaria y asistencia básica.

En ese marco, iniciativas como la promovida en Cáceres buscan canalizar ayuda económica desde la distancia a través de entidades con capacidad de intervención directa en el terreno.

Copla, patrimonio y apoyo directo

La elección de la copla como lenguaje musical para esta noche solidaria no es casual. La Diputación subraya que se trata de "un repertorio profundamente arraigado en la memoria colectiva" y capaz de conectar con públicos muy diversos.

En manos de Pilar Boyero y de la Banda Sinfónica Provincial, esas canciones se transformarán en una herramienta de recaudación y visibilización de una catástrofe que sigue generando consecuencias severas a miles de kilómetros de Cáceres.

La cita del Pedrilla demuestra que la cultura también puede servir para algo más que entretener. A veces una canción parece un gesto pequeño, pero en noches como esta adquieren otro peso. Porque cuando la música se pone al servicio de quienes lo han perdido casi todo, el escenario deja de ser solo un lugar para actuar y pasa a convertirse en un puente de ayuda y acompañamiento.