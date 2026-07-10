Aldeacentenera conoce el servicio que quiere reducir la distancia entre pueblo y cuartel

En una provincia con tantos municipios como ocurre en Cáceres, es fácil que parte de la población sienta que vive lejos de casi todo lo necesario, casi siempre concentrado en las ciudades o en los núcleos más grandes.

Son muchos los pueblos en los que la sanidad, la atención administrativa o incluso la seguridad no llegan con la misma rapidez que en un entorno urbano, y donde a veces resulta necesario desplazarse para resolver gestiones básicas.

El Ayuntamiento de Aldeacentenera conoce el servicio

Frente a esa distancia, la provincia sigue buscando fórmulas para que la vida en el medio rural no quede un paso por detrás. Con ese objetivo ha empezado a rodar la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía de la Guardia Civil, un nuevo servicio que ya ha visitado Aldeacentenera.

La llegada de esta unidad al municipio permitió al alcalde y al concejal Carlos Flores conocer de primera mano cómo funcionará un recurso pensado para acercar la atención policial y administrativa a los vecinos sin obligarlos a desplazarse a otras localidades.

Según trasladó el propio Ayuntamiento, la oficina móvil "se pone a disposición del consistorio para colaborar en la atención directa a la ciudadanía", de forma que los residentes puedan tramitar denuncias, realizar gestiones y recibir información o asesoramiento con mayor facilidad. Para ser atendido, será necesario llamar previamente al 062, desde donde se asignará una cita antes de que la unidad se desplace a la localidad.

Un cuartel sobre ruedas

La nueva OMAC de Cáceres forma parte del despliegue nacional de 12 nuevas Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía presentadas por la Guardia Civil en marzo de este año, una ampliación que se suma a las 17 ya operativas y que extiende este modelo a nuevas provincias, entre ellas Cáceres. La Guardia Civil las presenta como auténticos "cuarteles móviles" o "cuarteles sobre ruedas", capaces de prestar en territorio rural buena parte de las funciones de una dependencia convencional.

Están diseñadas para atender a víctimas, recoger denuncias, realizar trámites de intervención de armas, instruir diligencias y responder a distintas necesidades policiales allí donde el acceso al servicio resulte más difícil.

Mercedes González, directora general del cuerpo explicó en esa presentación que estas oficinas nacieron hace cinco años como recursos de apoyo en el Camino de Santiago, pero que su evolución las ha convertido en "vehículos polivalentes" preparados tanto para la atención ciudadana en zonas despobladas como para actuar como Puestos de Mando Avanzado en situaciones de emergencia, incendios, búsquedas o grandes concentraciones de personas.

Digitalización y atención rural

La puesta en marcha de estas unidades llega acompañada además de la herramienta SIGO Movilidad, una aplicación desplegada en miles de tabletas y dispositivos móviles del cuerpo que permite consultar datos y recoger denuncias in situ sin necesidad de trasladar a la ciudadanía a un cuartel.

La Guardia Civil sostiene que esta tecnología "mejora la rapidez de respuesta, reduce tiempos y hace más accesible el acceso a la justicia", especialmente en municipios pequeños o alejados.

En el caso de Aldeacentenera, la visita de la OMAC se interpreta precisamente en esa clave: la de una administración de seguridad que intenta adaptarse a una realidad demográfica dispersa, donde mantener un cuartel fijo en cada localidad ya no es viable, pero donde la demanda de cercanía sigue siendo la misma.

El Ayuntamiento ha agradecido públicamente tanto a la Delegación del Gobierno en Extremadura como a la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres una iniciativa que considera "un paso más para mejorar la atención vecinal y acercar la seguridad al mundo rural".

Más cerca de quien más lejos está

La nueva oficina móvil no resuelve por sí sola todos los desequilibrios entre ciudad y pueblo, pero sí representa un cambio de enfoque. Ya no se trata tanto de esperar a que el vecino llegue al servicio, como de hacer que el servicio esté más cerca del vecino.

Más que grandes promesas, lo que de verdad hace que los vecinos de los pueblos se sientan recordados en la provincia son estas pequeñas señales de proximidad que permiten que alguien pueda llamar, pedir cita y saber que la administración, esta vez, va a ir hasta su puerta.