Investigan a un hombre en la comarca de Sierra de Montánchez por usar lazos ilegales para capturar animales

La Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna tas localizarlo utilizando lazos ilegales para la captura de animales en una finca de la comarca cacereña de Sierra de Montánchez.

Los hechos se desarrollaron en el pasado mes de julio, cuando los agentes de la Guardia Civil localizaron unos lazos fabricados artesanalmente a partir de trozos de alambre e instalados en distintos puntos del vallado de una finca de la comarca. Según la investigación, las trampas habrían sido colocadas en huecos abiertos previamente en la alambrada para facilitar el paso de los animales, aumentando así las probabilidades de captura.

Los dispositivos consistían en un cable con un nudo corredizo sin sistema de freno o tope, pudiendo atrapar de manera indiscriminada especies cinegéticas, especies protegidas e incluso animales domésticos. Este mecanismo está prohibido por la normativa vigente debido a su carácter masivo y no selectivo, pudiendo causar en muchos casos lesiones de gravedad e incluso la muerte de estas especies.

Trampa artesanal ilegal. / Guardia Civil

Un investigado

Durante las inspecciones, los agentes sorprendieron infraganti al presunto responsable manipulando los lazos instalados. Tras identificarlo, comprobaron que no disponía de la autorización expedida por la Dirección General de Caza necesaria para emplear métodos extraordinarios de control de especies cinegéticas, reservada exclusivamente a personal especializado.

Con las pruebas obtenidas, la Guardia Civil procedió a investigarlo como presunto responsable de un delito contra la flora y la fauna por el uso de artes prohibidas en la captura de animales.

Desde la Guardia Civil recuerdan que este tipo de prácticas supone una grave amenaza para la conservación de la fauna silvestre, además de ocasionar un importante sufrimiento a los animales afectados.