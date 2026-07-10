La Guardia Civil detiene a un hombre por tráfico de drogas, atentado y amenazas a agentes de la autoridad en Valencia de Alcántara

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, así como de los delitos de atentado y amenazas a agentes de la autoridad, tras una acusación desarrollada en el término municipal de Valencia de Alcántara, en Cáceres.

Los hechos sucedieron el día de ayer, durante la realización de un control de seguridad ciudadana establecido en una vía de comunicación cercana a la localidad cacereña, cuando los agentes dieron el alto a un turismo.

Durante la identificación de sus ocupantes, percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo, lo que les llevó a efectuar un registro de mismo y de las personas que viajaban en él.

En el transcurso de la actuación fue intervenido un bolso en cuyo interior se localizaron cuatro placas de hachís. Un pesaje posterior confirmó que se trataban de unos 340 gramos de esta droga. Las gestiones practicadas permitieron determinar la presunta propiedad de la sustancia estupefaciente por parte de uno de los ocupantes del vehículo.

Cuando los agentes trataron de proceder a su detención, este mostró una actitud violenta hacia los guardias civiles, abandonando a la carrera el lugar por un camino cercano. Sin embargo, fue finalmente detenido en dependencias oficiales de la Guardia Civil, donde se presentó de forma voluntaria.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido y la droga intervenida, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Valencia de Alcántara.