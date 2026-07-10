Consorcio MásMedio
Impulsan una campaña de concienciación para fomentar la recogida selectiva de residuos orgánicos en 109 municipios
Durante los meses de verano se llevarán a cabo distintas acciones de información y sensibilización promoviendo nuevos hábitos de reciclaje
El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha resultado beneficiario de dos líneas de subvenciones convocadas por la Junta de Extremadura para la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de residuos municipales en Extremadura, financiadas en un 90% con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.
Así, durante los meses de verano se llevarán a cabo distintas acciones de información y sensibilización en 109 municipios de la provincia con el propósito de facilitar la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica (FORS), promoviendo nuevos hábitos de reciclaje entre la ciudadanía, el uso correcto de los contenedores y la adecuada separación de los residuos orgánicos
Las actuaciones están dirigidas a toda la población de los municipios en los que MásMedio gestiona la recogida de residuos domésticos, así como a los sectores económicos y entidades que generan una mayor cantidad de residuos orgánicos.
Acciones previstas
A lo largo de los meses de verano MásMedio instalará puntos informativos en mercados y otros espacios públicos donde se distribuirán cubos de 8 litros para la recogida doméstica de materia orgánica en viviendas y de 120 litros para locales o negocios; bolsas 100 % compostablesy sistemas de apertura de los contenedores mediante. Asimismo, se distribuirá el material divulgativo para favorecer su participación en el nuevo sistema, contribuyendo así a la sostenibilidad y a la economía circular.
Asimismo, el equipo técnico del Consorcio participará en charlas y talleres informativos en 36 campamentos de ocio infantil y se ofrecerán más de una veintena de charlas dirigidas profesionales.
De manera complementaria se llevará a cabo una campaña general de sensibilización en las redes sociales del Consorcio MásMedio. Bajo el lema “No a la #Excusitis, Sí al orgánico”, cada semana se irán lanzando distintos mensajes y recomendaciones sobre cómo separar de manera correcta los residuos orgánicos en los hogares y negocios.
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