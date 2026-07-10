El chiringuito de La Pesquera vuelve a abrir en Hernán Pérez con una gran jornada festiva: estas son todas las actividades

En los municipios de la provincia de Cáceres se esconden enclaves muy reconocidos por sus vecinos, lugares por los que han pasado un incontable número de veces y que guardan en la memoria como si fueran una pequeña joya.

Sin embargo, muchos de esos espacios se han ido deteriorando con el paso del tiempo y, poco a poco, han terminado perdiendo parte de la vida que un día tuvieron. En Hernán Pérez han querido evitar precisamente ese destino para uno de sus rincones más emblemáticos y necesarios del verano, su piscina natural de La Pesquera.

La zona de baño abrió al público el pasado 3 de julio y, a esa reapertura, se suma ahora la puesta en marcha del chiringuito, que quiere arrancar la temporada con una inauguración por todo lo alto. La recuperación del espacio no se plantea solo como el regreso de una piscina natural, sino como el inicio de una nueva etapa para un enclave muy ligado a la vida social del municipio.

Una nueva etapa para La Pesquera

La gestión de esta nueva etapa corre a cargo de Javier, Carlos y Juan Carlos, tres vecinos muy vinculados al pueblo, con el respaldo de A Velha Fábrica, que aporta al proyecto su sello propio. La iniciativa busca convertir La Pesquera en algo más que un lugar para refrescarse, reforzando su papel como espacio de encuentro donde se mezclen naturaleza, gastronomía, música y convivencia.

Javier, Carlos y Juan Carlos, vecinos de Hernán Pérez. / El Periódico Extremadura

La propuesta se apoya también en una mejora visible del entorno. El Ayuntamiento de Hernán Pérez, encabezado por el alcalde Pablo Iglesias, ha impulsado el acondicionamiento de una amplia zona verde de más de 300 metros cuadrados de césped natural, una actuación que ha contado además con la colaboración de numerosos vecinos del municipio. Ese trabajo colectivo ha permitido que el entorno luzca ahora con una imagen mucho más cuidada y preparada para el verano.

Un espacio pensado para las familias

La piscina natural de Hernán Pérez vuelve además con algunos argumentos que la hacen especialmente atractiva para el público familiar. Su configuración natural permite una profundidad reducida, algo que favorece un baño más tranquilo para los más pequeños y ofrece más seguridad y comodidad a quienes acuden con niños.

A ello se suma una característica especialmente valorada por quienes frecuentan este tipo de enclaves: su orientación, que permite que el agua mantenga una temperatura agradable durante buena parte del día.

La intención de los nuevos gestores es que ese baño se complemente con una oferta culinaria propia, diseñada conjuntamente por los tres socios. No se trata de una carta improvisada, sino de una propuesta que quiere reunir distintas miradas para ofrecer una experiencia equilibrada y atractiva en uno de los espacios estivales más reconocibles de la comarca.

Música, ambiente y fines de semana con vida

El plato fuerte llegará los fines de semana. La idea de los responsables del proyecto es que La Pesquera se convierta en un pequeño escenario al aire libre donde vecinos y visitantes puedan disfrutar de actuaciones en directo, reforzando así su papel como lugar de ocio para toda la comarca.

La primera de esas citas llegará precisamente este sábado, con motivo de la inauguración del chiringuito, en lo que se presenta como el arranque visible de esa nueva etapa. La jornada arrancará desde las 12:00 horas y contará con una programación pensada para distintos públicos.

Entre las actividades previstas figura un castillo hinchable para los niños, la presencia de un cortador de jamón, música amenizada por DJ Andrés Marín a partir de la tarde y una propuesta gastronómica de carne a la brasa desde las 19:00 horas.

La apuesta enlaza con una visión más amplia del medio rural: la de que recuperar espacios como este no solo mejora la oferta de ocio, sino que ayuda a generar actividad económica y a dar algo más de músculo al verano en los pueblos pequeños.

En un entorno como Sierra de Gata, donde las piscinas naturales forman parte de la identidad del territorio, revitalizar una de ellas equivale también a devolverle movimiento a una parte importante de la vida local.

Un símbolo de verano y de pueblo

La Pesquera, más allá de ser una infraestructura recreativa, proyecta la apertura como el regreso de un lugar cargado de valor emocional para Hernán Pérez. Una cita en la que la piscina y su chiringuito vuelven a ser parte de un municipio que durante mucho tiempo ha echado de menos verlos con la vida que les caracteriza ahora.

Y es que, para devolver la vida a un pueblo, a veces se necesita algo tan sencillo como repasar su historia y recuperar bien uno de esos lugares a los que todos han vuelto alguna vez. En Hernán Pérez, ese lugar tiene nombre propio, corre junto al río Arrago y este verano quiere recordar a vecinos y visitantes que hay espacios que no deberían dejar de latir nunca.